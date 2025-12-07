https://sarabic.ae/20251207/التعاون-الخليجي-يستنكر-التصريحات-الإيرانية-بشأن-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1107917718.html

التعاون الخليجي يستنكر التصريحات الإيرانية بشأن "الجزر المتنازع عليها مع الإمارات"

أدان جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، اليوم الأحد، التصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاه دول المجلس. 07.12.2025, سبوتنيك عربي

وأكد البديوي في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأحد، أن المجلس الخليجي يستنكر التصريحات الإيرانية والتي تمس سيادة البحرين، وحقوق الإمارات في جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى).واعتبر البديوي أن هذه الجزر محتلة من قبل إيران، موضحا أن "تلك التصريحات تضمنت مغالطات وادعاءات باطلة ومزاعم مرفوضة تتعارض مع مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار الذي انتهكته إيران باعتدائها على سيادة واستقلال دولة قطر".وأضاف أن "التصريحات تتعارض أيضا مع مساعي دول مجلس التعاون المستمرة لتعزيز العلاقات مع وإيران وتنميتها على كافة المستويات".وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على أن "دول مجلس دأبت على تأكيد أهمية الالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وتجنب استخدام القوة أو التهديد بها".وجدد التأكيد على أن "دول مجلس التعاون أبدت دائما حسن نيتها تجاه إيران، وحرصها على أمن واستقرار إيران بما يحفظ مصالح الشعب الإيراني، ويجنب المنطقة تداعيات التوتر والتصعيد، وقد تم تأكيد هذا الالتزام خلال الاجتماعات المشتركة بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي".وأشار جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج إلى "التزام دول المجلس بالسلام والتعايش وانتهاج الحوار والحلول الدبلوماسية في العلاقات الدولية"ودعا إيران إلى "الكف عن نشر الادعاءات الباطلة التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الثقة وإعاقة التواصل والتفاهم، في وقت تحتاج فيه دول المنطقة إلى التقارب والتعاون لحفظ مصالحها وتحقيق تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والنماء والازدهار"، وفقا لقوله.

