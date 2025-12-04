https://sarabic.ae/20251204/شمخاني-بشأن-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات--دور-الجيران-هو-إرساء-الأمن-وهناك-خطوط-حمراء-لإيران-1107803420.html

شمخاني بشأن "الجزر المتنازع عليها مع الإمارات": دور الجيران هو إرساء الأمن وهناك خطوط حمراء لإيران

شمخاني بشأن "الجزر المتنازع عليها مع الإمارات": دور الجيران هو إرساء الأمن وهناك خطوط حمراء لإيران

سبوتنيك عربي

علق المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني، اليوم الخميس، على ما جاء في مجلس التعاون الخليجي بشأن "الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات"، وحقل أرش... 04.12.2025, سبوتنيك عربي

وكتب علي شمخاني، اليوم الخميس، على حسابه على منصة "إكس"، أن ما جاء في اجتماعات مجلس التعاون الخليجي بشأن "الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات"، وحقل أرش النفطي، غير بناءة.وقال شمخاني: "إن ادعاءات مجلس التعاون لدول الخليج بشأن الجزر الإيرانية وحقل أرش غير بناءة في ظل شرور الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".وأضاف المستشار السياسي للمرشد الإيراني: "قد التزمت إيران ضبط النفس في حرب الاثني عشر يوما رغم بعض الدعم للعدوان، ولا ينبغي إساءة تفسير نفوذ إيران في الخليج؛ فدور الجيران هو إرساء الأمن، وليس التلاعب بالخطوط الحمراء للأمة الإيرانية".وكانت إيران قد أعلنت رسمياً تسمية 30 نوفمبر/تشرين الثاني يوماً وطنياً للجزر الثلاث المتنازع عليها في الخليج، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.جاء ذلك بحسب غلام رضا بصيرنيا، مسؤول في المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، الذي أكد أن القرار اتخذ في اجتماع المجلس، "احتفاءً بذكرى استعادتها من الاحتلال البريطاني عام 1971"، مشيراً إلى أن "التاريخ يوافق عملية استعادة الجزر على يد القوات البحرية الإيرانية"، وفقا لوكالة "مهر" للأنباء.وكان نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، العميد أحمد راستي، قد شدد على أهمية توطين "الجزر" المتنازع عليها مع الإمارات في الخليج.وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، السبت قبل الماضي، بأن تصريحات العميد راستي جاءت خلال ندوة إعداد مسودة الوثيقة الشاملة للتنمية البحرية الوطنية، التي تعقد في جامعة أمير كبير الصناعية.وأشار راستي إلى أنه "لتحقيق هذا الهدف يجب التوجه نحو منح حوافز تشجيعية للسكان المقيمين في هذه الجزر".وقال راستي إن "وثيقة التنمية البحرية واقتصاد البحر يمكن أن تكون محركا مهما لتطوير البلاد، ووفقا للإحصاءات والدراسات الحالية، فإن أقل من 2% من اقتصادنا يعتمد على البحر".وأكد أن الاهتمام بالممرات البحرية يعد من القضايا المهمة في هذا المجال، قائلا: "لكي نستفيد فعليا من هذه الصناعة، يجب أن نتجه نحو العمل التنفيذي، فالجميع يعرف أهمية ومزايا هذا القطاع".وأوضح العميد راستي أن جزيرة هرمز غنية جدا من الناحية الجغرافية والمعدنية، قائلا: "كل نوع من المعادن التي يمكن تصورها موجود في هذه الجزيرة، ويمكن استخراجها من باطنها".وكان البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، في 11 يوليو/تموز الماضي، أشار إلى دعمهما للجهود السلمية، بما فيها مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية.

