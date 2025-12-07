الجيش الإسرائيلي: انطلاق مناورات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة تستمر لمدة أسبوع

عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، انطلاق مناورات بحرية مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتي ستمتد لأسبوع.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "انطلقت اليوم الأحد مناورة (المدافع الجوهري)، التي يشارك فيها عشرات الجنود من البحرية الإسرائيلية والأسطول الخامس الأميركي، وتستمر طوال الأسبوع".
وأضاف أن "المناورة تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي والعملياتي بين الأسطولين [الأميركي والإسرائيلي]، بالإضافة إلى تدريب القوات على مواجهة تهديدات إقليمية مختلفة".
كما أطلق الجيش الإسرائيلي، يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، مناورات عسكرية على مستوى القيادة العليا في هيئة الأركان العامة لمحاكاة التعامل مع مجموعة متنوعة من السيناريوهات بما في ذلك سيناريو الحرب، وذلك في مرتفعات هضبة الجولان السورية ومنطقة الأغوار الفلسطينية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "المناورات التي تحمل اسم (الدرع والعزم) ستستمر على مدار اليومين المقبلين، وذلك بهدف اختبار وتحسين الجاهزية لمختلف السيناريوهات"، مشيرًا إلى أنه "خلال التمرين، ستلاحظ حركة نشطة للقوات في منطقتي الجولان والأغوار، وستُسمع أصوات انفجارات، بالإضافة إلى حركة طيران مكثفة ووسائل جوية أخرى".

وبناءً على تعليمات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، "تم إطلاق المناورات من خلال اختبار مفاجئ لفحص جاهزية الفرقة 210 في مواجهة سيناريو طارئ مفاجئ، واندلاع حرب"، وفق البيان.

وحسب الجيش الإسرائيلي، "سيتم التدريب على تقييم الموقف واتخاذ القرارات في جميع المستويات، وتفعيل حالات الاستنفار وإدارة القوات في ساحة المعركة".
