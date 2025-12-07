قطر ترد على مزاعم تمويلها لـ"حماس"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
قطر ترد على مزاعم تمويلها لـ"حماس"
قطر ترد على مزاعم تمويلها لـ"حماس"
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، إن تواصل الدوحة مع حركة "حماس" الفلسطينية بدأ منذ نحو 10 إلى 13 عاما، بهدف تسهيل جهود... 07.12.2025, سبوتنيك عربي
وأكد خلال جلسة حوارية في منتدى الدوحة، أن "هذا التواصل كان دائما شفافا، وتحت إشراف الولايات المتحدة وإسرائيل"، مشيرا إلى أن الدعم المقدم كان مخصصا للشعب الفلسطيني وليس لحركة "حماس".وأضاف الوزير القطري أن "بعض السياسيين حاولوا استغلال هذا التواصل لتحقيق مكاسب قصيرة الأمد، ونشر معلومات مضللة عن قطر"، مؤكدا أن "أي اتهامات بتمويل "حماس" لا أساس لها من الصحة".وشدد على أن "دور قطر يتركز على خفض التصعيد وتحقيق السلام في المنطقة، وأن الانخراط مع جميع الأطراف، سواء كانت دولا أو جهات فاعلة غير حكومية، ضروري للوصول إلى حلول دائمة".كما أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في منتدى الدوحة، أن "القصف الإسرائيلي لدولة قطر في سبتمبر/ أيلول 2025 غير مقبول أخلاقيا، وينتهك سيادة الدول"، مشيرا إلى أن "هذا الهجوم كان صادما لأمريكا بصفتها شريكا في الجهود الرامية لتحقيق السلام في قطاع غزة". وأضاف الوزير أن "القصف جاء بينما كانت قطر تعمل على إقناع حركة "حماس" الفلسطينية بالموافقة على العرض الذي قدمه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب"، مؤكدا أن "قطر لن تمول إعادة إعمار ما دمره الآخرون، لكنها لن تترك الشعب الفلسطيني دون مساعدة".
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، إن تواصل الدوحة مع حركة "حماس" الفلسطينية بدأ منذ نحو 10 إلى 13 عاما، بهدف تسهيل جهود وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكد خلال جلسة حوارية في منتدى الدوحة، أن "هذا التواصل كان دائما شفافا، وتحت إشراف الولايات المتحدة وإسرائيل"، مشيرا إلى أن الدعم المقدم كان مخصصا للشعب الفلسطيني وليس لحركة "حماس".
وأضاف الوزير القطري أن "بعض السياسيين حاولوا استغلال هذا التواصل لتحقيق مكاسب قصيرة الأمد، ونشر معلومات مضللة عن قطر"، مؤكدا أن "أي اتهامات بتمويل "حماس" لا أساس لها من الصحة".
عائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة وتمكينها من أداء ولايتها
أمس, 12:21 GMT
وشدد على أن "دور قطر يتركز على خفض التصعيد وتحقيق السلام في المنطقة، وأن الانخراط مع جميع الأطراف، سواء كانت دولا أو جهات فاعلة غير حكومية، ضروري للوصول إلى حلول دائمة".
رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
رئيس وزراء قطر: الهدنة في غزة غير مكتملة من دون انسحاب إسرائيلي كامل
أمس, 09:17 GMT
كما أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في منتدى الدوحة، أن "القصف الإسرائيلي لدولة قطر في سبتمبر/ أيلول 2025 غير مقبول أخلاقيا، وينتهك سيادة الدول"، مشيرا إلى أن "هذا الهجوم كان صادما لأمريكا بصفتها شريكا في الجهود الرامية لتحقيق السلام في قطاع غزة".
وأضاف الوزير أن "القصف جاء بينما كانت قطر تعمل على إقناع حركة "حماس" الفلسطينية بالموافقة على العرض الذي قدمه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب"، مؤكدا أن "قطر لن تمول إعادة إعمار ما دمره الآخرون، لكنها لن تترك الشعب الفلسطيني دون مساعدة".
