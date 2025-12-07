https://sarabic.ae/20251207/قطر-ترد-على-مزاعم-تمويلها-لـحماس-1107901183.html
قطر ترد على مزاعم تمويلها لـ"حماس"
قطر ترد على مزاعم تمويلها لـ"حماس"
قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، إن تواصل الدوحة مع حركة "حماس" الفلسطينية بدأ منذ نحو 10 إلى 13 عاما، بهدف تسهيل جهود
وأكد خلال جلسة حوارية في منتدى الدوحة، أن "هذا التواصل كان دائما شفافا، وتحت إشراف الولايات المتحدة وإسرائيل"، مشيرا إلى أن الدعم المقدم كان مخصصا للشعب الفلسطيني وليس لحركة "حماس".وأضاف الوزير القطري أن "بعض السياسيين حاولوا استغلال هذا التواصل لتحقيق مكاسب قصيرة الأمد، ونشر معلومات مضللة عن قطر"، مؤكدا أن "أي اتهامات بتمويل "حماس" لا أساس لها من الصحة".وشدد على أن "دور قطر يتركز على خفض التصعيد وتحقيق السلام في المنطقة، وأن الانخراط مع جميع الأطراف، سواء كانت دولا أو جهات فاعلة غير حكومية، ضروري للوصول إلى حلول دائمة".كما أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في منتدى الدوحة، أن "القصف الإسرائيلي لدولة قطر في سبتمبر/ أيلول 2025 غير مقبول أخلاقيا، وينتهك سيادة الدول"، مشيرا إلى أن "هذا الهجوم كان صادما لأمريكا بصفتها شريكا في الجهود الرامية لتحقيق السلام في قطاع غزة". وأضاف الوزير أن "القصف جاء بينما كانت قطر تعمل على إقناع حركة "حماس" الفلسطينية بالموافقة على العرض الذي قدمه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب"، مؤكدا أن "قطر لن تمول إعادة إعمار ما دمره الآخرون، لكنها لن تترك الشعب الفلسطيني دون مساعدة".
قطر ترد على مزاعم تمويلها لـ"حماس"
قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، إن تواصل الدوحة مع حركة "حماس" الفلسطينية بدأ منذ نحو 10 إلى 13 عاما، بهدف تسهيل جهود وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكد خلال جلسة حوارية في منتدى الدوحة، أن "هذا التواصل كان دائما شفافا، وتحت إشراف الولايات المتحدة وإسرائيل"، مشيرا إلى أن الدعم المقدم كان مخصصا للشعب الفلسطيني وليس لحركة "حماس".
وأضاف الوزير القطري أن "بعض السياسيين حاولوا استغلال هذا التواصل لتحقيق مكاسب قصيرة الأمد، ونشر معلومات مضللة عن قطر"، مؤكدا أن "أي اتهامات بتمويل "حماس" لا أساس لها من الصحة".
وشدد على أن "دور قطر يتركز على خفض التصعيد وتحقيق السلام في المنطقة، وأن الانخراط مع جميع الأطراف، سواء كانت دولا أو جهات فاعلة غير حكومية، ضروري للوصول إلى حلول دائمة".
كما أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في منتدى الدوحة، أن "القصف الإسرائيلي لدولة قطر في سبتمبر/ أيلول 2025 غير مقبول أخلاقيا، وينتهك سيادة الدول"، مشيرا إلى أن "هذا الهجوم كان صادما لأمريكا بصفتها شريكا في الجهود الرامية لتحقيق السلام في قطاع غزة".
وأضاف الوزير أن "القصف جاء بينما كانت قطر تعمل على إقناع حركة "حماس" الفلسطينية بالموافقة على العرض الذي قدمه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب"، مؤكدا أن "قطر لن تمول إعادة إعمار ما دمره الآخرون، لكنها لن تترك الشعب الفلسطيني دون مساعدة".