إسرائيل تعلن البدء في بناء جدار على طول الحدود الأردنية
بدأت إسرائيل بناء أول مقطعين من جدار حدودي أعلنت إنشاءه على الحدود الأردنية، ومن المقرر أن يمتد لمسافة 80 كيلومترا، ويشمل مناطق الغور ومرج بن عامر.
إسرائيل تعلن البدء في بناء جدار على طول الحدود الأردنية

14:44 GMT 08.12.2025
© AP Photo / Ariel Schalit الحدود بين إسرائيل إلى الأردن
 الحدود بين إسرائيل إلى الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
بدأت إسرائيل بناء أول مقطعين من جدار حدودي أعلنت إنشاءه على الحدود الأردنية، ومن المقرر أن يمتد لمسافة 80 كيلومترا، ويشمل مناطق الغور ومرج بن عامر.
أعلنت ذلك وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم الاثنين، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، أشارت إلى أن مديرية الحدود وخط التماس ودائرة الهندسة والبناء في وزارة الأمن والقيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، هي التي تتولى التنفيذ.
ولفت بيان الوزارة إلى أنها تعمل مع الجيش الإسرائيلي لتخطيط مقاطع الجدار الأخرى، إضافة إلى بلورة مفهوم دفاعي عن الحدود وما يتطلبه ذلك من جهود.
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورات واسعة في الضفة الغربية والأغوار على الحدود مع الأردن
9 نوفمبر, 17:08 GMT
يذكر أن قسما كبيرا من الجانب الغربي للحدود الأردنية في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن تكلفة الجدار الحدودي تبلع 5.5 مليار شيكل (نحو 1.7 مليار دولار).
ويتضمن المشروع إقامة منظومة متعددة الطبقات بطول الحدود تبدأ من هضبة الجولان المحتلة حتى منطقة شمال مدينة إيلات.
الشرطة الإسرائيلية تحرس بالقرب من موقع هجوم إطلاق نار مميت، حيث يقول المسؤولون الإسرائيليون إن 3 أشخاص قُتلوا بالرصاص عند معبر جسر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن، 8 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
إسرائيل تغلق معبر الكرامة الحدودي مع الأردن وتعيد حافلات المسافرين
19 سبتمبر, 07:10 GMT
ووصف وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذا المشروع بأنها أحد المهمات المركزية من أجل أمن إسرائيل، مشيرا إلى أنه يسهم في تأمين عمليات الاستيطان على طول الحدود ويحد من تهريب السلاح إلى الضفة الغربية المحتلة.
وتابع: "أمرنا بإقامة مستوطنات جديدة على طول الجدار لترسيخ سيطرتنا في المنطقة وتعزيز الاستيطان كعنصر استراتيجي في أمننا القومي"، حسب وصفه.
يذكر أن الضفة الغربية تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.
