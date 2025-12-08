https://sarabic.ae/20251208/إسرائيل-تعلن-البدء-في-بناء-جدار-على-طول-الحدود-الأردنية-1107944781.html

إسرائيل تعلن البدء في بناء جدار على طول الحدود الأردنية

إسرائيل تعلن البدء في بناء جدار على طول الحدود الأردنية

سبوتنيك عربي

بدأت إسرائيل بناء أول مقطعين من جدار حدودي أعلنت إنشاءه على الحدود الأردنية، ومن المقرر أن يمتد لمسافة 80 كيلومترا، ويشمل مناطق الغور ومرج بن عامر.

أعلنت ذلك وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم الاثنين، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، أشارت إلى أن مديرية الحدود وخط التماس ودائرة الهندسة والبناء في وزارة الأمن والقيادة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، هي التي تتولى التنفيذ.ولفت بيان الوزارة إلى أنها تعمل مع الجيش الإسرائيلي لتخطيط مقاطع الجدار الأخرى، إضافة إلى بلورة مفهوم دفاعي عن الحدود وما يتطلبه ذلك من جهود.يذكر أن قسما كبيرا من الجانب الغربي للحدود الأردنية في الضفة الغربية المحتلة.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن تكلفة الجدار الحدودي تبلع 5.5 مليار شيكل (نحو 1.7 مليار دولار).ويتضمن المشروع إقامة منظومة متعددة الطبقات بطول الحدود تبدأ من هضبة الجولان المحتلة حتى منطقة شمال مدينة إيلات.ووصف وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذا المشروع بأنها أحد المهمات المركزية من أجل أمن إسرائيل، مشيرا إلى أنه يسهم في تأمين عمليات الاستيطان على طول الحدود ويحد من تهريب السلاح إلى الضفة الغربية المحتلة.وتابع: "أمرنا بإقامة مستوطنات جديدة على طول الجدار لترسيخ سيطرتنا في المنطقة وتعزيز الاستيطان كعنصر استراتيجي في أمننا القومي"، حسب وصفه.يذكر أن الضفة الغربية تشهد توترا متصاعدا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين التي تشمل مداهمات وهدم منازل واعتقالات.

