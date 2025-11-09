https://sarabic.ae/20251109/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-عن-مناورات-واسعة-في-الضفة-الغربية-والأغوار-على-الحدود-مع-الأردن-1106912606.html
الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورات واسعة في الضفة الغربية والأغوار على الحدود مع الأردن
2025-11-09T17:08+0000
2025-11-09T17:08+0000
2025-11-09T17:08+0000
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "سيبدأ غدا الاثنين، تمرين عسكري من ساعات الصباح الباكر ولمدة حوالي ثلاثة أيام، في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفي البقعة والوديان".ومن المتوقع أن تحاكي المناورات سيناريوهات عدة في مقدمتها توفير الحماية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتعامل مع أي هجوم قد يستهدفها.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه سيبدأ صباح غد الاثنين، مناورات عسكرية واسعة في عموم الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية على الحدود مع الأردن، تستمر لمدة 3 أيام.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "سيبدأ غدا الاثنين، تمرين عسكري من ساعات الصباح الباكر ولمدة حوالي ثلاثة أيام، في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفي البقعة والوديان".
وبحسب أدرعي، فإنه "وفي إطار التمرين ستلاحظ حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات في المنطقة"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد قلق من حدث أمني، وفي حال وقوع حدث حقيقي سيتم إبلاغ السكان من قبل قوات الأمن"، وفق تعبيره.
وتأتي المناورات بعد أن تراجع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير، قبل أيام، عن قراره بالبدء في تقليل عدد عناصر قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بعد احتجاج الجناح الأشد تطرفا في الحكومة الإسرائيلية على ذلك.
ومن المتوقع أن تحاكي المناورات سيناريوهات عدة في مقدمتها توفير الحماية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتعامل مع أي هجوم قد يستهدفها.