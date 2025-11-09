https://sarabic.ae/20251109/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-عن-مناورات-واسعة-في-الضفة-الغربية-والأغوار-على-الحدود-مع-الأردن-1106912606.html

الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورات واسعة في الضفة الغربية والأغوار على الحدود مع الأردن

الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورات واسعة في الضفة الغربية والأغوار على الحدود مع الأردن

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه سيبدأ صباح غد الاثنين، مناورات عسكرية واسعة في عموم الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية على الحدود مع الأردن، تستمر لمدة... 09.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-09T17:08+0000

2025-11-09T17:08+0000

2025-11-09T17:08+0000

العالم العربي

أخبار الأردن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093308097_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_362cff5f2deda569875d193c5f12d50e.jpg

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "سيبدأ غدا الاثنين، تمرين عسكري من ساعات الصباح الباكر ولمدة حوالي ثلاثة أيام، في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفي البقعة والوديان".ومن المتوقع أن تحاكي المناورات سيناريوهات عدة في مقدمتها توفير الحماية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتعامل مع أي هجوم قد يستهدفها.الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد "عنصر في حزب الله" جنوبي لبنان

https://sarabic.ae/20251109/الحكومة-الإسرائيلية-لن-يكون-هناك-قوات-تركية-ضمن-قوة-الاستقرار-الدولية-في-غزة-1106910836.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار الأردن