الحكومة الليبية ترد بقوة على التصريحات اليونانية: لا نقبل الإملاءات ونتمسك بحقوقنا في شرق المتوسط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251208/الحكومة-الليبية-ترد-بقوة-على-التصريحات-اليونانية-لا-نقبل-الإملاءات-ونتمسك-بحقوقنا-في-شرق-المتوسط-1107951022.html
الحكومة الليبية ترد بقوة على التصريحات اليونانية: لا نقبل الإملاءات ونتمسك بحقوقنا في شرق المتوسط
الحكومة الليبية ترد بقوة على التصريحات اليونانية: لا نقبل الإملاءات ونتمسك بحقوقنا في شرق المتوسط
سبوتنيك عربي
أصدرت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب بيانا شديد اللهجة، ردت فيه على التصريحات التي أدلى بها كل من رئيس البرلمان اليوناني ووزير الخارجية اليوناني عقب... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T18:45+0000
2025-12-08T18:45+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم
العالم العربي
اليونان
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099484686_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_31ba11e19eeb95d1d18924a7c8267946.jpg
وأكدت الحكومة في بيانها تقديرها للجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له للدفاع عن السيادة الليبية خلال زيارتهم الرسمية إلى أثينا، لكنها شددت في المقابل على رفضها التام لما وصفته بمحاولات "الإملاء" التي سعت السلطات اليونانية لفرضها على البرلمان الليبي بشأن عدم المصادقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا.وجددت الحكومة تمسك ليبيا بحقوقها الثابتة في المنطقة الاقتصادية الخالصة بشرق المتوسط، وفق الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها البحرية ومكتسباتها الوطنية، بما يتماشى مع مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.وفي ختام بيانها، دعت الحكومة الليبية الجانب اليوناني إلى الكف عن التصريحات الاستفزازية، والالتزام بالقانون الدولي في حال وجود مطالبات، واللجوء إلى القنوات الرسمية، وفي مقدمتها لجنة ترسيم الحدود البحرية الليبية المختصة، بدل اللجوء إلى الخطاب الإعلامي الشعبوي الموجّه للاستهلاك الداخلي.
https://sarabic.ae/20251205/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تطلق-خطوات-الحوار-المهيكل-وانتقادات-لآليات-الاختيار-وتمثيل-المكونات-1107856407.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099484686_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4de2a1019a74497262e7d657cecffb99.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم, العالم العربي, اليونان, أخبار تركيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم, العالم, العالم العربي, اليونان, أخبار تركيا اليوم

الحكومة الليبية ترد بقوة على التصريحات اليونانية: لا نقبل الإملاءات ونتمسك بحقوقنا في شرق المتوسط

18:45 GMT 08.12.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYطرابلس عاصمة ليبيا
طرابلس عاصمة ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أصدرت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب بيانا شديد اللهجة، ردت فيه على التصريحات التي أدلى بها كل من رئيس البرلمان اليوناني ووزير الخارجية اليوناني عقب لقائهما برئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي خلال الأيام الماضية، معتبرة تلك التصريحات تدخلا صارخا في الشأن الداخلي الليبي واعتداء على سيادة الدولة.
وأكدت الحكومة في بيانها تقديرها للجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له للدفاع عن السيادة الليبية خلال زيارتهم الرسمية إلى أثينا، لكنها شددت في المقابل على رفضها التام لما وصفته بمحاولات "الإملاء" التي سعت السلطات اليونانية لفرضها على البرلمان الليبي بشأن عدم المصادقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا.

وأضاف البيان أن السلطات اليونانية، التي وصف قرارها بأنه "مرتهن لإرادة الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية"، لا تملك أي حق في التدخل أو محاولة التأثير على القرارات السيادية الليبية، مشيرا إلى أن ليبيا "دولة ذات سيادة راسخة" لا تقبل المساس بحقوقها البحرية أو التشكيك في اتفاقياتها المشروعة مع الدول الأخرى.

مقر البعثة الأممية في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تطلق خطوات الحوار المهيكل… وانتقادات لآليات الاختيار وتمثيل المكونات
5 ديسمبر, 14:38 GMT
وجددت الحكومة تمسك ليبيا بحقوقها الثابتة في المنطقة الاقتصادية الخالصة بشرق المتوسط، وفق الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها البحرية ومكتسباتها الوطنية، بما يتماشى مع مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.

كما شددت الحكومة على أنها لا تعترف بأي اتفاقات أو مفاوضات ثنائية أو إقليمية تبرمها اليونان إذا كانت تمس الحقوق الليبية، معتبرة أن التصريحات اليونانية الأخيرة "غير مسؤولة" ولا تخدم الاستقرار الإقليمي، بل تعبّر عن "توتر سياسي داخلي" تحاول أثينا تصديره للخارج عبر خطاب تصعيدي وادعاءات غير واقعية.

وفي ختام بيانها، دعت الحكومة الليبية الجانب اليوناني إلى الكف عن التصريحات الاستفزازية، والالتزام بالقانون الدولي في حال وجود مطالبات، واللجوء إلى القنوات الرسمية، وفي مقدمتها لجنة ترسيم الحدود البحرية الليبية المختصة، بدل اللجوء إلى الخطاب الإعلامي الشعبوي الموجّه للاستهلاك الداخلي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала