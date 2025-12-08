https://sarabic.ae/20251208/الشرع-قمنا-بدمج-الفرق-العسكرية-في-جيش-واحد-لترسيخ-الاستقرار-1107947852.html
الشرع: قمنا بدمج الفرق العسكرية في جيش واحد لترسيخ الاستقرار
الشرع: قمنا بدمج الفرق العسكرية في جيش واحد لترسيخ الاستقرار
أكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، أن سوريا دخلت "مرحلة جديدة لا رجعة فيها" تعتمد على ثلاث ركائز أساسية: "استعادة ثقة الشعب، والقطيعة الكاملة مع إرث...
وقال الشرع، في كلمة بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل حكومة بشار الأسد، إن "الشعب السوري منحنا الثقة بعد عقود من القهر والظلم، ونحن نعلن اليوم قطيعة تاريخية مع كل موروث النظام السابق". وأضاف: "أنجزنا دمج جميع الفرق العسكرية في جيش وطني موحد هو أساس ترسيخ الاستقرار وصون سيادة سوريا".وفي إشارة واضحة إلى ملف حقوق الإنسان والانتهاكات التي رافقت المرحلة الانتقالية، جدد الشرع التزام الحكومة بـ"العدالة الانتقالية"، مؤكداً أن "كل من ارتكب انتهاكات بحق الشعب السوري، من أي طرف كان، سيخضع للمحاسبة وفق القانون".وكشف الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، في وقت سابق من اليوم، عن هدية تسلمها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة "عيد التحرير".ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن الشرع، أن ولي العهد السعودي قدم له "قطعة من ستار الكعبة المشرّفة تحمل بعض الآيات القرآنية ليتم وضعها في رحاب المسجد الأموي بالعاصمة دمشق".
