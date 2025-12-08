الشرع: قمنا بدمج الفرق العسكرية في جيش واحد لترسيخ الاستقرار

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الشرع: قمنا بدمج الفرق العسكرية في جيش واحد لترسيخ الاستقرار
الشرع: قمنا بدمج الفرق العسكرية في جيش واحد لترسيخ الاستقرار
أكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، أن سوريا دخلت "مرحلة جديدة لا رجعة فيها" تعتمد على ثلاث ركائز أساسية: "استعادة ثقة الشعب، والقطيعة الكاملة مع إرث... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T15:56+0000
2025-12-08T15:56+0000
أخبار سوريا اليوم
أحمد الشرع
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/09/1106896666_0:18:1501:862_1920x0_80_0_0_c14cf9cc35c5a3cd45ab69d2d3d90d8c.jpg
وقال الشرع، في كلمة بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل حكومة بشار الأسد، إن "الشعب السوري منحنا الثقة بعد عقود من القهر والظلم، ونحن نعلن اليوم قطيعة تاريخية مع كل موروث النظام السابق". وأضاف: "أنجزنا دمج جميع الفرق العسكرية في جيش وطني موحد هو أساس ترسيخ الاستقرار وصون سيادة سوريا".وفي إشارة واضحة إلى ملف حقوق الإنسان والانتهاكات التي رافقت المرحلة الانتقالية، جدد الشرع التزام الحكومة بـ"العدالة الانتقالية"، مؤكداً أن "كل من ارتكب انتهاكات بحق الشعب السوري، من أي طرف كان، سيخضع للمحاسبة وفق القانون".وكشف الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، في وقت سابق من اليوم، عن هدية تسلمها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة "عيد التحرير".ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن الشرع، أن ولي العهد السعودي قدم له "قطعة من ستار الكعبة المشرّفة تحمل بعض الآيات القرآنية ليتم وضعها في رحاب المسجد الأموي بالعاصمة دمشق".
https://sarabic.ae/20251208/الشرع-يشهد-عرضا-عسكريا-في-دمشق-احتفالا-بـذكرى-التحرير-صور-1107929994.html
الشرع: قمنا بدمج الفرق العسكرية في جيش واحد لترسيخ الاستقرار

15:56 GMT 08.12.2025
© AP Photo / Andres Kudackiالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Andres Kudacki
أكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، أن سوريا دخلت "مرحلة جديدة لا رجعة فيها" تعتمد على ثلاث ركائز أساسية: "استعادة ثقة الشعب، والقطيعة الكاملة مع إرث النظام السابق، وتوحيد القوات المسلحة تحت راية واحدة".
وقال الشرع، في كلمة بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل حكومة بشار الأسد، إن "الشعب السوري منحنا الثقة بعد عقود من القهر والظلم، ونحن نعلن اليوم قطيعة تاريخية مع كل موروث النظام السابق".
وأضاف: "أنجزنا دمج جميع الفرق العسكرية في جيش وطني موحد هو أساس ترسيخ الاستقرار وصون سيادة سوريا".
الشرع يشهد عرض عسكري في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
الشرع يشهد عرضا عسكريا في دمشق احتفالا بـ"ذكرى التحرير"... صور
11:09 GMT
وفي إشارة واضحة إلى ملف حقوق الإنسان والانتهاكات التي رافقت المرحلة الانتقالية، جدد الشرع التزام الحكومة بـ"العدالة الانتقالية"، مؤكداً أن "كل من ارتكب انتهاكات بحق الشعب السوري، من أي طرف كان، سيخضع للمحاسبة وفق القانون".

وكان الشرع، قد أدى صلاة الفجر في المسجد الأموي في العاصمة دمشق، مؤكدا: "لن يقف في وجهنا أي أحد مهما كبر أو عظم، ولن تقف في وجهنا العقبات، وسنواجه جميعاً كل التحديات".

وكشف الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، في وقت سابق من اليوم، عن هدية تسلمها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة "عيد التحرير".
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن الشرع، أن ولي العهد السعودي قدم له "قطعة من ستار الكعبة المشرّفة تحمل بعض الآيات القرآنية ليتم وضعها في رحاب المسجد الأموي بالعاصمة دمشق".
