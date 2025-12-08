https://sarabic.ae/20251208/انتخاب-وزير-الرياضة-المصري-لرئاسة-لجنة-في-يونسكو--1107953976.html
انتخاب وزير الرياضة المصري لرئاسة لجنة في "يونسكو"
انتخاب وزير الرياضة المصري لرئاسة لجنة في "يونسكو"
مثّل مصر في الاجتماع السفير طارق دحروج، سفير مصر لدى باريس ومندوبها الدائم لدى اليونسكو، والذي شارك في التصويت والإجراءات الرسمية لانتخاب الدكتور أشرف صبحي بالإجماع رئيسا للجنة. تُعد لجنة (CIGEPS) إحدى أهم الهيئات الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة المعنية بالرياضة والتربية البدنية. وتضم اللجنة 18 دولة عضوا، تُنتخب وفقا للمجموعات الجغرافية الست التي اعتمدتها اليونسكو، حيث تُمثل كل مجموعة ثلاث دول، حسب ما ورد في موقع "الوطن نيوز". وانتُخب الدكتور أشرف صبحي بالإجماع رئيسا للجنة، بمشاركة الدول الأعضاء الست في المكتب التنفيذي، ليكون بذلك أول مصري يشغل هذا المنصب الدولي البارز. وأكد الدكتور أشرف صبحي أن مصر ستعمل خلال رئاستها للجنة على تعزيز مكانة اللجنة، وزيادة المشاركة الدولية، وتطوير شراكات فعّالة مع الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة، بما يعزز دور الرياضة كقوة دافعة للتنمية والسلام والاندماج الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.
مثّل مصر في الاجتماع السفير طارق دحروج، سفير مصر لدى باريس ومندوبها الدائم لدى اليونسكو، والذي شارك في التصويت والإجراءات الرسمية لانتخاب الدكتور أشرف صبحي بالإجماع رئيسا للجنة.
تُعد لجنة (CIGEPS) إحدى أهم الهيئات الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة المعنية بالرياضة والتربية البدنية. وتضم اللجنة 18 دولة عضوا، تُنتخب وفقا للمجموعات الجغرافية الست التي اعتمدتها اليونسكو، حيث تُمثل كل مجموعة ثلاث دول، حسب ما ورد في موقع "الوطن نيوز".
قبل انتخاب الرئيس، انتخبت الدول الأعضاء الثماني عشرة المكتب التنفيذي للجنة، حيث مثّل كل مجموعة جغرافية عضو واحد. وكان التشكيل على النحو التالي: المملكة المتحدة ممثلةً لمجموعة غرب أوروبا وشمال الأطلسي، وكينيا ممثلةً للمجموعة الأفريقية، وكوستاريكا ممثلةً لمجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وجزر كوك ممثلة لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وسلوفينيا وكرواتيا بالتناوب ممثلتين لمجموعة أوروبا الشرقية، ومصر ممثلة لمجموعة الدول العربية.
وانتُخب الدكتور أشرف صبحي بالإجماع رئيسا للجنة، بمشاركة الدول الأعضاء الست في المكتب التنفيذي، ليكون بذلك أول مصري يشغل هذا المنصب الدولي البارز.
يُعد هذا المنصب أعلى منصب أممي مُخصص للرياضة ضمن منظومة الأمم المتحدة. ويُعنى هذا المنصب بقيادة صياغة وتوجيه السياسات الرياضية الدولية، بما في ذلك تعزيز الرياضة كأداة للتنمية المستدامة، ودعم الرياضة والتعليم والتدريب البدني، ووضع المعايير الدولية والسياسات الحكومية، وتنسيق التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.
وأكد الدكتور أشرف صبحي أن مصر ستعمل خلال رئاستها للجنة على تعزيز مكانة اللجنة، وزيادة المشاركة الدولية، وتطوير شراكات فعّالة مع الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة، بما يعزز دور الرياضة كقوة دافعة للتنمية والسلام والاندماج الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.