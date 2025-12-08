https://sarabic.ae/20251208/انقطاع-مفاجئ-للكهرباء-في-السودان-1107929345.html
انقطاع مفاجئ للكهرباء في السودان
سبوتنيك عربي
وأوضح مجلس التنسيق الإعلامي للشركة، في بيان له، أن "فرق المهندسين والصيانة تعمل على إصلاح الأعطال وإعادة تشغيل وحدات التوليد تدريجيًا لاستعادة الخدمة"، وفقا لإعلام سوداني.وتقدمت الشركة للمواطنين بالشكر لـ"تفهم الوضع والتحلي بالصبر"، موضحة أنه "سوف يتم تزويد الجمهور بمزيد من المعلومات لاحقا".فيما أفادت وسائل إعلام عربية أن انقطاع التيار الكهربائي في السودان، نتيجة حدوث عطل في سد "مروي".يشار إلى أن العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة أم درمان وعدد من الولايات الأخرى، شهدت في الآونة الأخيرة، احتجاجات واسعة من المواطنين بسبب فرض شركة الكهرباء رسوما وغرامات باهظة تصل إلى 250 ألف جنيه لكل مشترك لجأ إلى التوصيل المباشر من الأعمدة، خلال الفترة الأولى للحرب بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، في عامي 2023 و2024.
