https://sarabic.ae/20251208/انقطاع-مفاجئ-للكهرباء-في-السودان-1107929345.html

انقطاع مفاجئ للكهرباء في السودان

انقطاع مفاجئ للكهرباء في السودان

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة كهرباء السودان، اليوم الاثنين، عن انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي، نتيجة عطل فني تسبب بتوقف الخدمة. 08.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-08T10:35+0000

2025-12-08T10:35+0000

2025-12-08T10:35+0000

أخبار السودان اليوم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/01/1106619838_0:0:1609:906_1920x0_80_0_0_6256477a68cd2517f6118cb24f677103.jpg

وأوضح مجلس التنسيق الإعلامي للشركة، في بيان له، أن "فرق المهندسين والصيانة تعمل على إصلاح الأعطال وإعادة تشغيل وحدات التوليد تدريجيًا لاستعادة الخدمة"، وفقا لإعلام سوداني.وتقدمت الشركة للمواطنين بالشكر لـ"تفهم الوضع والتحلي بالصبر"، موضحة أنه "سوف يتم تزويد الجمهور بمزيد من المعلومات لاحقا".فيما أفادت وسائل إعلام عربية أن انقطاع التيار الكهربائي في السودان، نتيجة حدوث عطل في سد "مروي".يشار إلى أن العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة أم درمان وعدد من الولايات الأخرى، شهدت في الآونة الأخيرة، احتجاجات واسعة من المواطنين بسبب فرض شركة الكهرباء رسوما وغرامات باهظة تصل إلى 250 ألف جنيه لكل مشترك لجأ إلى التوصيل المباشر من الأعمدة، خلال الفترة الأولى للحرب بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، في عامي 2023 و2024.

https://sarabic.ae/20251207/تحذيرات-عربية-من-تفاقم-العنف-في-السودان-ومطالب-بوقف-الانتهاكات-1107915310.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار