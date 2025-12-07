https://sarabic.ae/20251207/تحذيرات-عربية-من-تفاقم-العنف-في-السودان-ومطالب-بوقف-الانتهاكات-1107915310.html

تحذيرات عربية من تفاقم العنف في السودان ومطالب بوقف الانتهاكات

أدانت جامعة الدول العربية الانتهاكات الخطيرة بحق المدنيين في إقليم كردفان السوداني، مطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة لكشف ملابسات ما يجري هناك.

وحملت الجامعة العربية المسؤولين عن مجزرة مدينة كلوقي كامل المسؤولية القانونية والجنائية عمّا ارتُكب من أعمال قتل وعنف ضد السكان.كما حذّرت من استمرار الانزلاق الخطير للأوضاع في السودان، مشيرة إلى أن اتساع رقعة العنف وتحوله إلى ممارسة ممنهجة يشكل تهديداً بالغ الخطورة.وأكدت الجامعة العربية أنها تواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين سعياً لوقف موجة العنف غير المسبوقة في السودان والتوصل إلى حلول تعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد.وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي، على ضرورة ‌‏صياغة الدولة السودانية من جديد وفق أسس حقيقية.و‌قال ‏البرهان، في تصريحات له، إن بلاده "لا تقبل بأي حل لا يفكك قوات الدعم السريع ويجردها من سلاحها"، مؤكدا أن "الحرب أثرت على كل السودانيين وهناك معاناة ومأساة خاصة في الفاشر".وأضاف أن "الحل الوحيد في السودان هو زوال الميلشيات"، مشيرا إلى أن جميع السودانيين ذاقوا مرارة الحرب، كما دعا "أي سوداني قادر على حمل السلاح الانضمام إلينا لمحاربة الميليشيا".وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

