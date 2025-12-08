توتر ميداني يتصاعد بعد اتهام بوروندي مقاتلي "إم 23" بتنفيذ قصف حدودي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20251208/توتر-ميداني-يتصاعد-بعد-اتهام-بوروندي-مقاتلي-إم-23-بتنفيذ-قصف-حدودي-1107923185.html
توتر ميداني يتصاعد بعد اتهام بوروندي مقاتلي "إم 23" بتنفيذ قصف حدودي
توتر ميداني يتصاعد بعد اتهام بوروندي مقاتلي "إم 23" بتنفيذ قصف حدودي
سبوتنيك عربي
لقي 20 جنديا بورونديا على الأقل مصرعهم، في اشتباكات مع مقاتلي حركة "إم 23" شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T07:02+0000
2025-12-08T07:02+0000
راديو
نبض أفريقيا
أفريقيا
نيجيريا
أوغندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107922963_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_fd9d6fbf5ffde83a714e7e0848fc9c2e.png
توتر ميداني يتصاعد بعد اتهام بوروندي مقاتلي "إم 23" بتنفيذ قصف حدودي
سبوتنيك عربي
توتر ميداني يتصاعد بعد اتهام بوروندي مقاتلي "إم 23" بتنفيذ قصف حدودي
وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن القوات البوروندية تعمل على تدعيم مواقعها بهدف منع تقدم مقاتلي "إم 23" وداعميهم الروانديين نحو مدينة أوفيرا، القريبة من العاصمة الاقتصادية لبوروندي، بوجمبورا.وأكدت المصادر العسكرية أن القوات البوروندية تمكنت من إلحاق خسائر فادحة بحركة "إم 23″، واحتواء قواتها دون تقديم تفاصيل إضافية.يأتي ذلك بعد أن أعلنت بوروندي عن هجوم اتهمت فيه حركة "إم 23"، حيث سقطت قنابل في مدينة شيبيتوكي الشمالية الغربية قرب الحدود الكونغولية.ونفت الجماعة المتمردة مسؤوليتها على الفور، متهمة بدلا من ذلك القوات الحكومية البوروندية والكونغولية بتنسيق الضربات الجوية والمدفعية على مناطق مأهولة بالسكان في شمال وجنوب كيفو، والتي يُزعم أنها أسفرت عن مقتل 23 مدنيا.وقال الباحث في الشأن الأفريقي أحمدو أمبارك الإمام، إن "حركة "إم 23" تضم ضباطا منشقين من جيش الكونغو سنة 2012، وغالبيتهم من إثنية التوتسي، نتيجة فشل الاتقاقيات البينية".ولفت إلى أن "تنفيذ الاتفاق كان مختلفا عليه من حيث تفسير البنود، إذ سعى كل طرف لتفسير كل نقطة لصالحه وهي تفاصيل أدت إلى عودة الاشتباكات".الأمم المتحدة تحذر من قمع المعارضة والإعلام في أوغندا قبيل الانتخاباتتنتظر أوغندا انتخابات مثيرة للجدل داخليا وخارجيا، حيث يختار الناخبون في يناير/ كانون الثاني المقبل، رئيسا من بين 8 مرشحين للرئاسة، أبرزهم يوري موسيفيني، الرئيس الحالي الذي يبحث عن ولاية سابعة في الحكم، كما تقام الانتخابات التشريعية، والتي تشهد انتهاكات كبيرة، بحسب الأمم المتحدة.وقبل شهر من الانتخابات في أوغندا، خرج المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، ليعرب عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ"تصاعد حملة القمع" ضد المعارضة السياسية ووسائل الإعلام في أوغندا.وأضاف أن "كثيرا من هؤلاء ما زالوا رهن الاحتجاز بتهم تتراوح بين إثارة الشغب، ومخالفة الأوامر القانونية، والتحريض على العنف".وقال الخبير في الشؤون الأفريقية د. رائد ناجي، إن "تقارير الأمم المتحدة قبل انتخابات أوغندا والانتهاكات، التي حصلت جاءت مع بداية الحملات الانتخابية لضمان فوز الحزب الحاكم في البلاد".وأكد أن "المسألة الداخلية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من النظام الحاكم في ظل الأوضاع الاقتصادية، مع تصاعد الاحتجاجات لإنهاء أي فرصة لمزيد من التوترات".نيجيريا تتوقع الحصول على العضوية الكاملة في "بريكس" خلال السنوات المقبلةصرح وزير الخارجية النيجيري يوسف توجار، إن "نيجيريا تأمل في الحصول على العضوية الكاملة في مجموعة "بريكس"، خلال السنوات المقبلة".وقال توجار، خلال منتدى الدوحة في قطر: "بحلول عام 2050، سيصل عدد سكان نيجيريا إلى 400 مليون نسمة، ونحن نسعى لتحويل مجتمعنا نحو الطبقة الوسطى. لدينا الكثير لنتعلمه من "بريكس"، وكمّا أكبر اقتصاد في العالم، رأينا مدى أهمية أن تكون لدينا علاقات قائمة على مصالحنا. خلال السنوات المقبلة، نتوقع أن تحصل نيجيريا على العضوية الكاملة في "بريكس".وأرجع مدير مركز "إيجبيشن إنتربرايز" للسياسات والدراسات، محمد عبد الحليم، سبب تطلع نيجيريا للانضمام إلى "بريكس"، للمكاسب التي ستحصل عليها.ومضى لافتا إلى "الأبعاد الاقتصادية للدول المتطلعة للانضمام لتحالف "بريكس"، نتيجة التخلص من هيمنة الدولار وتوسيع التوجهات والشراكات الاقتصادية والسياسية"، وفق قوله.
أفريقيا
نيجيريا
أوغندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
عبد الله حميد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107922963_105:0:1038:700_1920x0_80_0_0_6ae25d80cc06f745a4c0bcdda362e6dc.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نبض أفريقيا, أفريقيا, نيجيريا, أوغندا, аудио
نبض أفريقيا, أفريقيا, نيجيريا, أوغندا, аудио

توتر ميداني يتصاعد بعد اتهام بوروندي مقاتلي "إم 23" بتنفيذ قصف حدودي

07:02 GMT 08.12.2025
راديو
توتر ميداني يتصاعد بعد اتهام بوروندي مقاتلي "إم 23" بتنفيذ قصف حدودي
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد الله حميد
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
لقي 20 جنديا بورونديا على الأقل مصرعهم، في اشتباكات مع مقاتلي حركة "إم 23" شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن القوات البوروندية تعمل على تدعيم مواقعها بهدف منع تقدم مقاتلي "إم 23" وداعميهم الروانديين نحو مدينة أوفيرا، القريبة من العاصمة الاقتصادية لبوروندي، بوجمبورا.
وأكدت المصادر العسكرية أن القوات البوروندية تمكنت من إلحاق خسائر فادحة بحركة "إم 23″، واحتواء قواتها دون تقديم تفاصيل إضافية.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت بوروندي عن هجوم اتهمت فيه حركة "إم 23"، حيث سقطت قنابل في مدينة شيبيتوكي الشمالية الغربية قرب الحدود الكونغولية.
وقال وزير الخارجية البوروندي إدوارد بيزيمانا، في بيان، إن "ما حدث استفزاز غير مقبول، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية السكان البورونديين".
ونفت الجماعة المتمردة مسؤوليتها على الفور، متهمة بدلا من ذلك القوات الحكومية البوروندية والكونغولية بتنسيق الضربات الجوية والمدفعية على مناطق مأهولة بالسكان في شمال وجنوب كيفو، والتي يُزعم أنها أسفرت عن مقتل 23 مدنيا.
وقال الباحث في الشأن الأفريقي أحمدو أمبارك الإمام، إن "حركة "إم 23" تضم ضباطا منشقين من جيش الكونغو سنة 2012، وغالبيتهم من إثنية التوتسي، نتيجة فشل الاتقاقيات البينية".

وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "عودة التصعيد ترجع إلى استمرار الأسباب الجذرية للصراع بين الأطياف المختلفة، وفشل في إدارة التنوع التنوع العرقي، وهو أمر تعاني منه دول أفريقية مختلفة"، مشيرًا إلى أن "القتال الدائر في تلك المنطقة بين أعراق أكثر منه بين دول".

ولفت إلى أن "تنفيذ الاتفاق كان مختلفا عليه من حيث تفسير البنود، إذ سعى كل طرف لتفسير كل نقطة لصالحه وهي تفاصيل أدت إلى عودة الاشتباكات".
الأمم المتحدة تحذر من قمع المعارضة والإعلام في أوغندا قبيل الانتخابات
تنتظر أوغندا انتخابات مثيرة للجدل داخليا وخارجيا، حيث يختار الناخبون في يناير/ كانون الثاني المقبل، رئيسا من بين 8 مرشحين للرئاسة، أبرزهم يوري موسيفيني، الرئيس الحالي الذي يبحث عن ولاية سابعة في الحكم، كما تقام الانتخابات التشريعية، والتي تشهد انتهاكات كبيرة، بحسب الأمم المتحدة.
وقبل شهر من الانتخابات في أوغندا، خرج المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، ليعرب عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ"تصاعد حملة القمع" ضد المعارضة السياسية ووسائل الإعلام في أوغندا.
وأوضح تورك، في بيان، أن "تقارير موثوقة تشير إلى اعتقال ما لا يقل عن 550 شخصا منذ مطلع العام، بينهم أعضاء ومؤيدون لحزب "منصة الوحدة الوطنية" المعارض، وقد تجاوز عدد المعتقلين منذ بدء الحملات الانتخابية في سبتمبر (أيلول) الماضي 300 شخص".
وأضاف أن "كثيرا من هؤلاء ما زالوا رهن الاحتجاز بتهم تتراوح بين إثارة الشغب، ومخالفة الأوامر القانونية، والتحريض على العنف".
وقال الخبير في الشؤون الأفريقية د. رائد ناجي، إن "تقارير الأمم المتحدة قبل انتخابات أوغندا والانتهاكات، التي حصلت جاءت مع بداية الحملات الانتخابية لضمان فوز الحزب الحاكم في البلاد".

وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الرئيس موسفيني يقود أوغندا منذ عام 1968، ويملك خبرات سياسية كبيرة، ويحظى بعلاقات جيدة حول العالم شرقا وغربا في كل القطاعات، ويعتبر شريكا مريحا لأمريكا".

وأكد أن "المسألة الداخلية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من النظام الحاكم في ظل الأوضاع الاقتصادية، مع تصاعد الاحتجاجات لإنهاء أي فرصة لمزيد من التوترات".
نيجيريا تتوقع الحصول على العضوية الكاملة في "بريكس" خلال السنوات المقبلة
صرح وزير الخارجية النيجيري يوسف توجار، إن "نيجيريا تأمل في الحصول على العضوية الكاملة في مجموعة "بريكس"، خلال السنوات المقبلة".
وقال توجار، خلال منتدى الدوحة في قطر: "بحلول عام 2050، سيصل عدد سكان نيجيريا إلى 400 مليون نسمة، ونحن نسعى لتحويل مجتمعنا نحو الطبقة الوسطى. لدينا الكثير لنتعلمه من "بريكس"، وكمّا أكبر اقتصاد في العالم، رأينا مدى أهمية أن تكون لدينا علاقات قائمة على مصالحنا. خلال السنوات المقبلة، نتوقع أن تحصل نيجيريا على العضوية الكاملة في "بريكس".
وأرجع مدير مركز "إيجبيشن إنتربرايز" للسياسات والدراسات، محمد عبد الحليم، سبب تطلع نيجيريا للانضمام إلى "بريكس"، للمكاسب التي ستحصل عليها.

وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "بريكس" تقدم تسهيلات من بنك التنمية، ويتعامل أعضاؤها بالعملات المحلية، إضافة إلى البعد عن الهيمنة الأمريكية والأوروبية الغربية، وهي مؤشرات جيدة تستقطب الدول".

ومضى لافتا إلى "الأبعاد الاقتصادية للدول المتطلعة للانضمام لتحالف "بريكس"، نتيجة التخلص من هيمنة الدولار وتوسيع التوجهات والشراكات الاقتصادية والسياسية"، وفق قوله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала