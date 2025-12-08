https://sarabic.ae/20251208/توتر-ميداني-يتصاعد-بعد-اتهام-بوروندي-مقاتلي-إم-23-بتنفيذ-قصف-حدودي-1107923185.html

لقي 20 جنديا بورونديا على الأقل مصرعهم، في اشتباكات مع مقاتلي حركة "إم 23" شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. 08.12.2025, سبوتنيك عربي

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن القوات البوروندية تعمل على تدعيم مواقعها بهدف منع تقدم مقاتلي "إم 23" وداعميهم الروانديين نحو مدينة أوفيرا، القريبة من العاصمة الاقتصادية لبوروندي، بوجمبورا.وأكدت المصادر العسكرية أن القوات البوروندية تمكنت من إلحاق خسائر فادحة بحركة "إم 23″، واحتواء قواتها دون تقديم تفاصيل إضافية.يأتي ذلك بعد أن أعلنت بوروندي عن هجوم اتهمت فيه حركة "إم 23"، حيث سقطت قنابل في مدينة شيبيتوكي الشمالية الغربية قرب الحدود الكونغولية.ونفت الجماعة المتمردة مسؤوليتها على الفور، متهمة بدلا من ذلك القوات الحكومية البوروندية والكونغولية بتنسيق الضربات الجوية والمدفعية على مناطق مأهولة بالسكان في شمال وجنوب كيفو، والتي يُزعم أنها أسفرت عن مقتل 23 مدنيا.وقال الباحث في الشأن الأفريقي أحمدو أمبارك الإمام، إن "حركة "إم 23" تضم ضباطا منشقين من جيش الكونغو سنة 2012، وغالبيتهم من إثنية التوتسي، نتيجة فشل الاتقاقيات البينية".ولفت إلى أن "تنفيذ الاتفاق كان مختلفا عليه من حيث تفسير البنود، إذ سعى كل طرف لتفسير كل نقطة لصالحه وهي تفاصيل أدت إلى عودة الاشتباكات".الأمم المتحدة تحذر من قمع المعارضة والإعلام في أوغندا قبيل الانتخاباتتنتظر أوغندا انتخابات مثيرة للجدل داخليا وخارجيا، حيث يختار الناخبون في يناير/ كانون الثاني المقبل، رئيسا من بين 8 مرشحين للرئاسة، أبرزهم يوري موسيفيني، الرئيس الحالي الذي يبحث عن ولاية سابعة في الحكم، كما تقام الانتخابات التشريعية، والتي تشهد انتهاكات كبيرة، بحسب الأمم المتحدة.وقبل شهر من الانتخابات في أوغندا، خرج المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، ليعرب عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ"تصاعد حملة القمع" ضد المعارضة السياسية ووسائل الإعلام في أوغندا.وأضاف أن "كثيرا من هؤلاء ما زالوا رهن الاحتجاز بتهم تتراوح بين إثارة الشغب، ومخالفة الأوامر القانونية، والتحريض على العنف".وقال الخبير في الشؤون الأفريقية د. رائد ناجي، إن "تقارير الأمم المتحدة قبل انتخابات أوغندا والانتهاكات، التي حصلت جاءت مع بداية الحملات الانتخابية لضمان فوز الحزب الحاكم في البلاد".وأكد أن "المسألة الداخلية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من النظام الحاكم في ظل الأوضاع الاقتصادية، مع تصاعد الاحتجاجات لإنهاء أي فرصة لمزيد من التوترات".نيجيريا تتوقع الحصول على العضوية الكاملة في "بريكس" خلال السنوات المقبلةصرح وزير الخارجية النيجيري يوسف توجار، إن "نيجيريا تأمل في الحصول على العضوية الكاملة في مجموعة "بريكس"، خلال السنوات المقبلة".وقال توجار، خلال منتدى الدوحة في قطر: "بحلول عام 2050، سيصل عدد سكان نيجيريا إلى 400 مليون نسمة، ونحن نسعى لتحويل مجتمعنا نحو الطبقة الوسطى. لدينا الكثير لنتعلمه من "بريكس"، وكمّا أكبر اقتصاد في العالم، رأينا مدى أهمية أن تكون لدينا علاقات قائمة على مصالحنا. خلال السنوات المقبلة، نتوقع أن تحصل نيجيريا على العضوية الكاملة في "بريكس".وأرجع مدير مركز "إيجبيشن إنتربرايز" للسياسات والدراسات، محمد عبد الحليم، سبب تطلع نيجيريا للانضمام إلى "بريكس"، للمكاسب التي ستحصل عليها.ومضى لافتا إلى "الأبعاد الاقتصادية للدول المتطلعة للانضمام لتحالف "بريكس"، نتيجة التخلص من هيمنة الدولار وتوسيع التوجهات والشراكات الاقتصادية والسياسية"، وفق قوله.

