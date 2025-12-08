خبير: استراتيجية الأمن الوطني الأمريكي الجديدة تحذف روسيا من لائحة الأعداء

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير: استراتيجية الأمن الوطني الأمريكي الجديدة تحذف روسيا من لائحة الأعداء
خبير: استراتيجية الأمن الوطني الأمريكي الجديدة تحذف روسيا من لائحة الأعداء
سبوتنيك عربي
تحدث أستاذ في القانون الدولي والخبير في الشأن الأوروبي، الدكتور أكثم سليمان، عن مسار التسوية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن "عجلة الحل تسير بسرعة كبيرة، وأن التسوية... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T11:53+0000
2025-12-08T11:53+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
حصري
الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107933881_0:50:976:599_1920x0_80_0_0_9fb8234bc7f4e4daa3152558379c5ec8.jpg
واعتبر أن قمة ألاسكا شكلت نقطة الانطلاق، وأن ما تلاها كان بمثابة تطوير لهذه المقاربة وصولا إلى خطة سلام واضحة المعالم يجري بحثها مع الجانبين الأوروبي والأوكراني".وأضاف سليمان: "الأوروبيون يحاولون الحفاظ على ماء الوجه وتجنب الاعتراض الحقيقي على الخطة الأميركية، ويسعون إلى خفض الزخم على أمل الوصول الى معضلة قد تدفع موسكو إلى الرفض".وأكد سليمان أن "زيلينسكي ليس جزءا من مشهد التفاوض الأميركي-الروسي، ولا سيما بعد انتهاء خصوصية العلاقة بينه وبين واشنطن، ومع توجه الولايات المتحدة إلى أخذ آراء النخب الأوكرانية والرأي العام في الاعتبار".ولفت أستاذ في القانون الدولي إلى وجود "اختلاف عميق بين خطاب يتحدث عن خطة سلام للتهدئة، وآخر يدفع نحو سنوات مقبلة من الصراع عبر سياسات التجنيد والعسكرة"، معتبرا أن "الأوروبيين يصرون على إبقاء التوتر قائما بهدف كسر التوائم والانسجام بين القوى العظمى في العالم ولو على حساب أوروبا نفسها".وبيّن سليمان أن "الحفاظ على قنوات التواصل مع الجميع هو خيار ذكي، وهو ما فشل فيه الأوروبيون، لأن الأمر يتعلق بمستقبل الأمم ومصيرها ويتطلب بعد نظر ومسؤولية".
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, تقارير سبوتنيك
خبير: استراتيجية الأمن الوطني الأمريكي الجديدة تحذف روسيا من لائحة الأعداء

11:53 GMT 08.12.2025
حصري
تحدث أستاذ في القانون الدولي والخبير في الشأن الأوروبي، الدكتور أكثم سليمان، عن مسار التسوية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن "عجلة الحل تسير بسرعة كبيرة، وأن التسوية اتخذت مسارا مختلفا عما كان سائدا قبل انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
واعتبر أن قمة ألاسكا شكلت نقطة الانطلاق، وأن ما تلاها كان بمثابة تطوير لهذه المقاربة وصولا إلى خطة سلام واضحة المعالم يجري بحثها مع الجانبين الأوروبي والأوكراني".
وقال سليمان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "إن استراتيجية الأمن الوطني الأميركي الجديدة مهمة جدا، لأنها تحذف للمرة الأولى روسيا من لائحة الأعداء، فيما تدرج أوروبا ضمن خانة الشركاء الإشكاليين".
وأضاف سليمان: "الأوروبيون يحاولون الحفاظ على ماء الوجه وتجنب الاعتراض الحقيقي على الخطة الأميركية، ويسعون إلى خفض الزخم على أمل الوصول الى معضلة قد تدفع موسكو إلى الرفض".

وأردف الخبير في الشأن الأوروبي: "ترامب يعبر عما تغير داخل الولايات المتحدة، وهو تغيير سينسحب على الإدارة اللاحقة، لأن التاريخ لا يعود الى الوراء"، مشيرا إلى أن "كل التفاصيل قابلة للحل في ظل التوافق على الرؤية الكبرى، وهي إنهاء الصراع الغربي مع روسيا التي استخدمت فيه أوكرانيا كأداة".

وأكد سليمان أن "زيلينسكي ليس جزءا من مشهد التفاوض الأميركي-الروسي، ولا سيما بعد انتهاء خصوصية العلاقة بينه وبين واشنطن، ومع توجه الولايات المتحدة إلى أخذ آراء النخب الأوكرانية والرأي العام في الاعتبار".
ولفت أستاذ في القانون الدولي إلى وجود "اختلاف عميق بين خطاب يتحدث عن خطة سلام للتهدئة، وآخر يدفع نحو سنوات مقبلة من الصراع عبر سياسات التجنيد والعسكرة"، معتبرا أن "الأوروبيين يصرون على إبقاء التوتر قائما بهدف كسر التوائم والانسجام بين القوى العظمى في العالم ولو على حساب أوروبا نفسها".
وفي ما يتعلق بزيارة الوفد المجري إلى موسكو، رأى سليمان أن "رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سياسي يمتلك قدرة على قراءة الخرائط السياسية وحساسية التاريخ"، مشيرا إلى أن الزيارة تسير بسلاسة.
وبيّن سليمان أن "الحفاظ على قنوات التواصل مع الجميع هو خيار ذكي، وهو ما فشل فيه الأوروبيون، لأن الأمر يتعلق بمستقبل الأمم ومصيرها ويتطلب بعد نظر ومسؤولية".
