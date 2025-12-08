https://sarabic.ae/20251208/روسكوسموس-ترصد-انجراف-أكبر-جبل-جليدي-في-المحيط-المتجمد-الجنوبي-صور-1107941481.html
"روسكوسموس" ترصد انجراف أكبر جبل جليدي في المحيط المتجمد الجنوبي... صور
"روسكوسموس" ترصد انجراف أكبر جبل جليدي في المحيط المتجمد الجنوبي... صور
سبوتنيك عربي
نشرت وكالة "روسكوسموس" الروسية للأنشطة الفضائية، صورا من مدار أكبر جبل جليدي "دي 15 آ"، مشيرة إلى أن هذا الجبل الجليدي العملاق ينجرف حاليا في بحر الكومنولث،... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T14:11+0000
2025-12-08T14:11+0000
2025-12-08T14:11+0000
روسيا
أخبار روسيا
أخبار روسيا اليوم
روسكوسموس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0a/1093607537_0:1163:1668:2101_1920x0_80_0_0_b49bc5c4438236cbbc7760ab51da0776.jpg
وجاء في بيان "روسكوسموس": "رصدت أقمار "روسكوسموس" الصناعية، الجبل الجليدي في بحر الكومنولث".وفي وقت سابق، أفاد ممثلو معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي، أن "الجبل الجليدي "آ 23 آ" فقد 67% من مساحته الأصلية، وتنازل عن مكانته كأكبر جبل جليدي على الكوكب للجبل الجليدي "دي 15 آ".روسيا والصين تعززان التعاون في الفضاء والذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0a/1093607537_0:1007:1668:2257_1920x0_80_0_0_3e03c94d63c3877e97acb5da3710f48a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسكوسموس
روسيا, أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسكوسموس
"روسكوسموس" ترصد انجراف أكبر جبل جليدي في المحيط المتجمد الجنوبي... صور
نشرت وكالة "روسكوسموس" الروسية للأنشطة الفضائية، صورا من مدار أكبر جبل جليدي "دي 15 آ"، مشيرة إلى أن هذا الجبل الجليدي العملاق ينجرف حاليا في بحر الكومنولث، وهو جزء من المحيط المتجمد الجنوبي.
وجاء في بيان "روسكوسموس": "رصدت أقمار "روسكوسموس
" الصناعية، الجبل الجليدي في بحر الكومنولث".
وأوضحت الوكالة أن مساحة الجبل الجليدي "دي 15 آ"، تبلغ 3071 كيلومترا مربعا، وقد انفصل عن جرف جليدي، في يناير/كانون الثاني 2016.
وفي وقت سابق، أفاد ممثلو معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي، أن "الجبل الجليدي "آ 23 آ" فقد 67% من مساحته الأصلية، وتنازل عن مكانته كأكبر جبل جليدي على الكوكب للجبل الجليدي "دي 15 آ".