عودة 50 سجينا إيرانيا إلى بلادهم من الولايات المتحدة الأمريكية
عودة 50 سجينا إيرانيا إلى بلادهم من الولايات المتحدة الأمريكية
06:36 GMT 08.12.2025 (تم التحديث: 06:42 GMT 08.12.2025)
أعلن رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن، أبو الفضل مهر آبادي، اليوم الاثنين، أن مجموعة أخرى من الإيرانيين السجناء في الولايات المتحدة الأمريكية، غادرت مطار ميسا بولاية أريزونا للعودة إلى بلادهم.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، صباح اليوم الاثنين، نقلا عن مهر آبادي، أثناء مرافقته للإيرانيين المفرج عنهم إلى وطنهم، أنه "أُطلق سراح 50 إيرانيا آخر من السجون الأمريكية وغادروا متوجهين إلى الكويت للعودة إلى إيران".
وأكد المسؤول الإيراني أن "عودة السجناء الإيرانيين تأتي في أعقاب سياسات الهجرة الصارمة، التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وأشار إلى أن "الإيرانيين تم نقلهم من سجن فلورنس بولاية أريزونا إلى مطار ميسا للمغادرة من هذا المطار إلى الكويت وبعدها إلى إيران".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
الخارجية الإيرانية تعلن تبادل 5 سجناء مع الولايات المتحدة
18 سبتمبر 2023, 08:33 GMT
ولفتت الوكالة إلى أنه وقبل إطلاق سراح هؤلاء السجناء الإيرانيين، التقى بهم مهر آبادي في السجن وتبادل معهم أطراف الحديث.
ويشار إلى أنه كان من المقرر عودة 54 إيرانيا إلى بلادهم على متن هذه الرحلة، إلا أن عودتهم قد تتأخر بسبب عدم اكتمال ملفات بعض الأشخاص.
ونوّه رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن، إلى جهود إطلاق سراح الإيرانيين في الولايات المتحدة وأوضاعهم في السجون، بالتزامن مع تطبيق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسات الهجرة الصارمة، والتي تكثّفت عقب إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني الأمريكي، قُتل أحدهما، على يد مواطن أفغاني مقيم في الولايات المتحدة.
