https://sarabic.ae/20251208/موجة-هائلة-تفاجئ-السباحين-وتحصد-أرواح-4-منهم-فيديو-1107948075.html
موجة هائلة تفاجئ السباحين وتحصد أرواح 4 منهم... فيديو
موجة هائلة تفاجئ السباحين وتحصد أرواح 4 منهم... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الضحايا إلى أربعة أشخاص، جراء الموجة العملاقة التي ضربت مسبحاً طبيعياً على الساحل الغربي لجزيرة تينيريفي،... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T17:02+0000
2025-12-08T17:02+0000
2025-12-08T17:02+0000
نادي الفيديو
منوعات
محيط
البحر
وسائط متعددة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107948794_0:23:841:496_1920x0_80_0_0_24a45be3acbaee14022b2697932c87d9.jpg
وكان آخر ضحية امرأة تعرضت لسكتة قلبية خلال الحادث الذي وقع أمس الأحد، بالقرب من منحدرات لوس غيغانتس في منطقة سانتياغو ديل تيدي، ورغم محاولات المسعفين إنعاشها ونقلها جواً إلى المستشفى، فإنها فارقت الحياة لاحقاً.وبحسب خدمات الطوارئ في جزر الكناري، لا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن امرأة أخرى اختفت بعد أن جرفتها الأمواج. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عدداً من الأشخاص الذين سحبتهم المياه تمكنوا من العودة إلى الشاطئ بمفردهم.كما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية بأن السلطات المحلية كانت قد أصدرت تحذيرات من ارتفاع مستوى الأمواج أمس الأحد.مصفوفة بشرية إعجازية… أكثر من 100 شخص يحطمون رقما قياسيا ويرسمون "لوحة مظلية"... فيديوعاصفة ثلجية تتسبب بحادث ضخم في ولاية أنديانا الأمريكية... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107948794_75:0:767:519_1920x0_80_0_0_c936881009b87339f6569e2bc67bb49e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات, محيط, البحر
نادي الفيديو, منوعات, محيط, البحر
موجة هائلة تفاجئ السباحين وتحصد أرواح 4 منهم... فيديو
أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الضحايا إلى أربعة أشخاص، جراء الموجة العملاقة التي ضربت مسبحاً طبيعياً على الساحل الغربي لجزيرة تينيريفي، وجرفت عددا من السباحين إلى داخل البحر.
وكان آخر ضحية امرأة تعرضت لسكتة قلبية خلال الحادث الذي وقع أمس الأحد، بالقرب من منحدرات لوس غيغانتس في منطقة سانتياغو ديل تيدي، ورغم محاولات المسعفين إنعاشها ونقلها جواً إلى المستشفى، فإنها فارقت الحياة لاحقاً.
وقبل ذلك، أكدت السلطات وفاة رجلين وامرأة نتيجة قوة الموجة التي باغتت المتواجدين في الموقع.
وبحسب خدمات الطوارئ في جزر الكناري، لا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن امرأة أخرى اختفت بعد أن جرفتها الأمواج. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عدداً من الأشخاص الذين سحبتهم المياه تمكنوا من العودة إلى الشاطئ بمفردهم.
كما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية بأن السلطات المحلية كانت قد أصدرت تحذيرات من ارتفاع مستوى الأمواج أمس الأحد.