بوتين يشارك باجتماع مع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
موجة هائلة تفاجئ السباحين وتحصد أرواح 4 منهم... فيديو
أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الضحايا إلى أربعة أشخاص، جراء الموجة العملاقة التي ضربت مسبحاً طبيعياً على الساحل الغربي لجزيرة تينيريفي
أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الضحايا إلى أربعة أشخاص، جراء الموجة العملاقة التي ضربت مسبحاً طبيعياً على الساحل الغربي لجزيرة تينيريفي، وجرفت عددا من السباحين إلى داخل البحر.
وكان آخر ضحية امرأة تعرضت لسكتة قلبية خلال الحادث الذي وقع أمس الأحد، بالقرب من منحدرات لوس غيغانتس في منطقة سانتياغو ديل تيدي، ورغم محاولات المسعفين إنعاشها ونقلها جواً إلى المستشفى، فإنها فارقت الحياة لاحقاً.
وقبل ذلك، أكدت السلطات وفاة رجلين وامرأة نتيجة قوة الموجة التي باغتت المتواجدين في الموقع.
وبحسب خدمات الطوارئ في جزر الكناري، لا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن امرأة أخرى اختفت بعد أن جرفتها الأمواج. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عدداً من الأشخاص الذين سحبتهم المياه تمكنوا من العودة إلى الشاطئ بمفردهم.
كما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية بأن السلطات المحلية كانت قد أصدرت تحذيرات من ارتفاع مستوى الأمواج أمس الأحد.
مصفوفة بشرية إعجازية… أكثر من 100 شخص يحطمون رقما قياسيا ويرسمون "لوحة مظلية"... فيديو
عاصفة ثلجية تتسبب بحادث ضخم في ولاية أنديانا الأمريكية... فيديو
