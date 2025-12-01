عاصفة ثلجية تتسبب بحادث ضخم في ولاية أنديانا الأمريكية... فيديو

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا يعني قرار ترامب بوقف الهجرة من "دول العالم الثالث"
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
السيسي: مصر ستحمل القضية الفلسطينية حتى قيام الدولة.. وشركة إيرباص تربك حركة الطيران العالمية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
17:38 GMT
6 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
السفير القطري لدى موسكو: السياحة جسر تعاون متعدد المجالات بين قطر وروسيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها هو المرحلة النهائية من التحضير للحرب
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مهرجان مراكش يحتفي بالسينما المصرية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251201/عاصفة-ثلجية-تتسبب-بحادث-ضخم-في-ولاية-أنديانا-الأمريكية-فيديو-1107674428.html
عاصفة ثلجية تتسبب بحادث ضخم في ولاية أنديانا الأمريكية... فيديو
عاصفة ثلجية تتسبب بحادث ضخم في ولاية أنديانا الأمريكية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية بحدوث حادث مروري هائل في ولاية إنديانا الأمريكية، وذلك إثر عاصفة ثلجية قوية، أدت إلى تدمير نحو 50 مركبة على الطريق السريعة. 01.12.2025, سبوتنيك عربي
نادي الفيديو

عاصفة ثلجية تتسبب بحادث ضخم في ولاية أنديانا الأمريكية... فيديو

14:31 GMT 01.12.2025
© Sputnikعاصفة ثلجية تتسبب بحادث ضخم في ولاية أمريكية
عاصفة ثلجية تتسبب بحادث ضخم في ولاية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
© Sputnik
أفادت وسائل إعلام محلية بحدوث حادث مروري هائل في ولاية إنديانا الأمريكية، وذلك إثر عاصفة ثلجية قوية، أدت إلى تدمير نحو 50 مركبة على الطريق السريعة.
ويظهر في الفيديو ارتطام عدد كبير من المركبات ببعضها بعضا، إثر حادث السير الناتج عن العاصفة الثلجية القوية التي ضربت المدينة وتسببت بتحطم نحو 50 مركبة.
وأفادت شرطة ولاية إنديانا في بيان: "تسبب تساقط الثلوج الكثيفة في مدينة بوتنامفيل في ولاية إنديانا، بوقوع حادث تصادم متسلسل على جزء من الطريق السريع 70، شارك فيه 45 مركبة".
وأشار البيان إلى أن الحادث لم يتسبب بوقوع إصابات، ولكنه أدى إلى إغلاق الطريق السريع مؤقتا، ووصفت فرق الإطفاء المحلية الحادث بأنه "أكبر تصادم رأوه على الإطلاق".
العثور على "زهرة الأشباح" بعد 13 عاما من البحث... فيديو
"ألسنة اللهب تلتهم السماء"... النار تبتلع مجمع مبان في هونغ كونغ... فيديو
