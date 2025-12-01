https://sarabic.ae/20251201/عاصفة-ثلجية-تتسبب-بحادث-ضخم-في-ولاية-أنديانا-الأمريكية-فيديو-1107674428.html
عاصفة ثلجية تتسبب بحادث ضخم في ولاية أنديانا الأمريكية... فيديو
أفادت وسائل إعلام محلية بحدوث حادث مروري هائل في ولاية إنديانا الأمريكية، وذلك إثر عاصفة ثلجية قوية، أدت إلى تدمير نحو 50 مركبة على الطريق السريعة. 01.12.2025, سبوتنيك عربي
ويظهر في الفيديو ارتطام عدد كبير من المركبات ببعضها بعضا، إثر حادث السير الناتج عن العاصفة الثلجية القوية التي ضربت المدينة وتسببت بتحطم نحو 50 مركبة.وأفادت شرطة ولاية إنديانا في بيان: "تسبب تساقط الثلوج الكثيفة في مدينة بوتنامفيل في ولاية إنديانا، بوقوع حادث تصادم متسلسل على جزء من الطريق السريع 70، شارك فيه 45 مركبة".وأشار البيان إلى أن الحادث لم يتسبب بوقوع إصابات، ولكنه أدى إلى إغلاق الطريق السريع مؤقتا، ووصفت فرق الإطفاء المحلية الحادث بأنه "أكبر تصادم رأوه على الإطلاق".العثور على "زهرة الأشباح" بعد 13 عاما من البحث... فيديو"ألسنة اللهب تلتهم السماء"... النار تبتلع مجمع مبان في هونغ كونغ... فيديو
