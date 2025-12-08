نائبة رئيس جامعة كوبان الروسية توضح لـ"سبوتنيك" أهم مجالات التعاون المشترك مع الجامعات المصرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251208/نائبة-رئيس-جامعة-كوبان-الروسية-توضح-لـسبوتنيك-أهم-مجالات-التعاون-المشترك-مع-الجامعات-المصرية-1107946809.html
نائبة رئيس جامعة كوبان الروسية توضح لـ"سبوتنيك" أهم مجالات التعاون المشترك مع الجامعات المصرية
نائبة رئيس جامعة كوبان الروسية توضح لـ"سبوتنيك" أهم مجالات التعاون المشترك مع الجامعات المصرية
سبوتنيك عربي
قالت نائبة رئيس جامعة كوبان الروسية، إينا ميروشنيشينكو، إن روسيا ومصر تشتركان في عدة تحديات اقتصادية رئيسية، منها الاعتماد على المواد الخام، وتوسع قطاع ريادة... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T15:37+0000
2025-12-08T15:37+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
حصري
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107946220_0:0:1260:708_1920x0_80_0_0_77435f322ddeefadacca3eb85597572e.jpg
وأضافت إينا في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، على هامش الملتقى الخامس لرؤساء اتحاد الجامعات الروسية العربية، إن تطوير تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الطاقة المتجددة هي مجالات مشتركة هامة للتعاون العلمي والتقني بين الجامعات الروسية والمصرية.وأوضحت: "بطبيعة الحال، تثير هذه التكنولوجيا أيضا مسألة تدريب الكوادر لهذه القطاعات من خلال برامج تعليمية مشتركة بمشاركة قطاع الصناعة".وتابعت: "من المجالات الجديرة بالذكر التعاون بين جامعاتنا في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية، حيث تتمتع الجامعات الروسية بخبرة واسعة في هذا المجال: برامج تسريع الأعمال، وبرامج منح شهادات الشركات الناشئة - وكل هذه الممارسات يمكن، بل وينبغي، دمجها في برامج ريادة الأعمال المشتركة".ولفتت إلى أنه في حال إبرام اتفاقيات تعاون بين الجامعة المصرية وجامعة كوبان الحكومية، سيتاح لطلاب الجامعات المصرية برامج تنقل أكاديمي (قصيرة الأمد وفصلية)، كما سيمنح طلاب الدراسات العليا المتميزون منحا تنافسية من رئاسة الجامعة للدراسات العليا.ويشكل المنتدى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الروسية منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي وروسيا، ومناقشة مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الذكاءالاصطناعي، وعلوم الفضاء.افتتحت فعاليات المنتدى أمس الأحد بجلسة نقاشية بعنوان: "ما وراء الحدود: مستقبل التعاون العربي–الروسي في علوم الطيران والفضاء"، والتي تتناول مشروع إنشاء اتحاد الجامعات العربية الروسية الخاص بالمرصد الفضائي لاستكشاف الكواكب الخارجية والبحث عن دلائل الحياة في الكون، وتطوير وتحديث البرامج التدريبية والتعليمية وخاصة في مجال الطقس الفضائي وعلوم الفضاء.ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والروسية، تبادل الخبرات في مجالات التعليم والابتكار والبحث العلمي، مناقشة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، دعم إنشاء مشروعات بحثية مشتركة تخدم التنمية المستدامة.
https://sarabic.ae/20251208/مدير-المراكز-الثقافية-التعاون-الثقافي-بين-مصر-وروسيا-يشمل-مجالات-هامة-ويشهد-تطويرا-مستمرا-1107932457.html
https://sarabic.ae/20251207/رئيس-جامعة-العاصمة-نقل-الخبرات-والتعاون-بين-مصر-وروسيا-يحتل-مرتبة-متقدمة-وذات-خصوصية--1107909932.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/08/1107946220_0:0:944:708_1920x0_80_0_0_5a4fbb605127325c05680222d54cf8a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, مصر, أخبار مصر الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, مصر, أخبار مصر الآن

نائبة رئيس جامعة كوبان الروسية توضح لـ"سبوتنيك" أهم مجالات التعاون المشترك مع الجامعات المصرية

15:37 GMT 08.12.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA إينا ميروشنيشينكو، نائب رئيس جامعة الكوبان الروسية
 إينا ميروشنيشينكو، نائب رئيس جامعة الكوبان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
قالت نائبة رئيس جامعة كوبان الروسية، إينا ميروشنيشينكو، إن روسيا ومصر تشتركان في عدة تحديات اقتصادية رئيسية، منها الاعتماد على المواد الخام، وتوسع قطاع ريادة الأعمال، وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأضافت إينا في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، على هامش الملتقى الخامس لرؤساء اتحاد الجامعات الروسية العربية، إن تطوير تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الطاقة المتجددة هي مجالات مشتركة هامة للتعاون العلمي والتقني بين الجامعات الروسية والمصرية.
وأوضحت: "بطبيعة الحال، تثير هذه التكنولوجيا أيضا مسألة تدريب الكوادر لهذه القطاعات من خلال برامج تعليمية مشتركة بمشاركة قطاع الصناعة".
مدير المراكز الثقافية في مصر، فاديم زايتشيكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
مدير المراكز الثقافية: التعاون الثقافي بين مصر وروسيا يشمل مجالات هامة ويشهد تطويرا مستمرا
11:01 GMT
وتابعت: "من المجالات الجديرة بالذكر التعاون بين جامعاتنا في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية، حيث تتمتع الجامعات الروسية بخبرة واسعة في هذا المجال: برامج تسريع الأعمال، وبرامج منح شهادات الشركات الناشئة - وكل هذه الممارسات يمكن، بل وينبغي، دمجها في برامج ريادة الأعمال المشتركة".
وترى أن الجامعات تلعب دورا مهما في تنمية اقتصادات الدول، وكذلك في تنمية القطاعات الاقتصادية والإنسانية الروسية العربية، وهو لا يقدر بثمن، إذ تضمن الجامعات تنمية الإمكانات البشرية والبشرية اللازمة لتنفيذ مجالات التعاون المتعددة.
ولفتت إلى أنه في حال إبرام اتفاقيات تعاون بين الجامعة المصرية وجامعة كوبان الحكومية، سيتاح لطلاب الجامعات المصرية برامج تنقل أكاديمي (قصيرة الأمد وفصلية)، كما سيمنح طلاب الدراسات العليا المتميزون منحا تنافسية من رئاسة الجامعة للدراسات العليا.
ويشكل المنتدى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الروسية منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي وروسيا، ومناقشة مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الذكاءالاصطناعي، وعلوم الفضاء.
رئيس جامعة العاصمة السيد قنديل: نقل الخبرات والتعاون بين مصر وروسيا يحتل مرتبة متقدمة وذات خصوصية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
رئيس جامعة العاصمة: نقل الخبرات والتعاون بين مصر وروسيا يحتل مرتبة متقدمة وذات خصوصية.. فيديو
أمس, 13:03 GMT
افتتحت فعاليات المنتدى أمس الأحد بجلسة نقاشية بعنوان: "ما وراء الحدود: مستقبل التعاون العربي–الروسي في علوم الطيران والفضاء"، والتي تتناول مشروع إنشاء اتحاد الجامعات العربية الروسية الخاص بالمرصد الفضائي لاستكشاف الكواكب الخارجية والبحث عن دلائل الحياة في الكون، وتطوير وتحديث البرامج التدريبية والتعليمية وخاصة في مجال الطقس الفضائي وعلوم الفضاء.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والروسية، تبادل الخبرات في مجالات التعليم والابتكار والبحث العلمي، مناقشة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، دعم إنشاء مشروعات بحثية مشتركة تخدم التنمية المستدامة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала