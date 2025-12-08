https://sarabic.ae/20251208/نائبة-رئيس-جامعة-كوبان-الروسية-توضح-لـسبوتنيك-أهم-مجالات-التعاون-المشترك-مع-الجامعات-المصرية-1107946809.html

نائبة رئيس جامعة كوبان الروسية توضح لـ"سبوتنيك" أهم مجالات التعاون المشترك مع الجامعات المصرية

قالت نائبة رئيس جامعة كوبان الروسية، إينا ميروشنيشينكو، إن روسيا ومصر تشتركان في عدة تحديات اقتصادية رئيسية، منها الاعتماد على المواد الخام، وتوسع قطاع ريادة...

وأضافت إينا في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، على هامش الملتقى الخامس لرؤساء اتحاد الجامعات الروسية العربية، إن تطوير تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الطاقة المتجددة هي مجالات مشتركة هامة للتعاون العلمي والتقني بين الجامعات الروسية والمصرية.وأوضحت: "بطبيعة الحال، تثير هذه التكنولوجيا أيضا مسألة تدريب الكوادر لهذه القطاعات من خلال برامج تعليمية مشتركة بمشاركة قطاع الصناعة".وتابعت: "من المجالات الجديرة بالذكر التعاون بين جامعاتنا في مجال ريادة الأعمال التكنولوجية، حيث تتمتع الجامعات الروسية بخبرة واسعة في هذا المجال: برامج تسريع الأعمال، وبرامج منح شهادات الشركات الناشئة - وكل هذه الممارسات يمكن، بل وينبغي، دمجها في برامج ريادة الأعمال المشتركة".ولفتت إلى أنه في حال إبرام اتفاقيات تعاون بين الجامعة المصرية وجامعة كوبان الحكومية، سيتاح لطلاب الجامعات المصرية برامج تنقل أكاديمي (قصيرة الأمد وفصلية)، كما سيمنح طلاب الدراسات العليا المتميزون منحا تنافسية من رئاسة الجامعة للدراسات العليا.ويشكل المنتدى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الجامعات العربية، واتحاد الجامعات الروسية منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي وروسيا، ومناقشة مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الذكاءالاصطناعي، وعلوم الفضاء.افتتحت فعاليات المنتدى أمس الأحد بجلسة نقاشية بعنوان: "ما وراء الحدود: مستقبل التعاون العربي–الروسي في علوم الطيران والفضاء"، والتي تتناول مشروع إنشاء اتحاد الجامعات العربية الروسية الخاص بالمرصد الفضائي لاستكشاف الكواكب الخارجية والبحث عن دلائل الحياة في الكون، وتطوير وتحديث البرامج التدريبية والتعليمية وخاصة في مجال الطقس الفضائي وعلوم الفضاء.ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والروسية، تبادل الخبرات في مجالات التعليم والابتكار والبحث العلمي، مناقشة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، دعم إنشاء مشروعات بحثية مشتركة تخدم التنمية المستدامة.

مصر

