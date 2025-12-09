https://sarabic.ae/20251209/أبو-ظبي-تواصل-فعاليات-قمة-بريدج-لليوم-الثاني-حول-مستقبل-الإعلام-في-عصر-الذكاء-الاصطناعي-1107969329.html
أبو ظبي.. تواصل فعاليات قمة "بريدج" لليوم الثاني حول مستقبل الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي
أبو ظبي.. تواصل فعاليات قمة "بريدج" لليوم الثاني حول مستقبل الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي
تواصل القمة العالمية الأولى للإعلام (بريدج) فعالياتها اليوم الثاني على التوالي، وسط مشاركات دولية واسعة من أكثر من 130 دولة حول العالم لمناقشة مستقبل الإعلام... 09.12.2025
وتعد قمة "بريدج"، أول منصة دولية تجمع كل أطراف العملية الإعلامية بكافة جوانبها في مكان واحد للنقاش والتحاور حول مستقبل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي في ظل الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تسعى قمة "بريدج" لتكون منصة متجددة تسعى لتأسيس حوارٍ عالمي حول مستقبل الإعلام ومسؤولياته الأخلاقية والمجتمعية.وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس "بريدج"، في افتتاح القمة أمس الاثنين، إن "الإعلام المؤثر ليس من يُحدث ضجيجًا، بل من يترك أثرًا نبيلًا في العقول والقلوب، ومن هذا المنطلق، نؤمن بأن صناعة الإعلام القادمة يجب أن تقوم على ثلاث ركائز، الركيزة الأولى هي الإعلام الموثوق، الذي يضع الحقيقة فوق أي حسابات، ويمنح الإنسان حق المعرفة دون تلاعب أو تحريف، فيما تتمثل الركيزة الثانية في الإعلام المبتكر، الذي يوظف التقنيات الحديثة، من الذكاء الاصطناعي إلى التحليل البياني، ليخدم الوعي لا التلاعب به، أما الثالثة فتتمثل في الإعلام الإنساني الذي يرى العالم من زاوية الرحمة والتفاهم، ويحتفي بالاختلاف كقيمة، لا كتهديد".بدوره، قال ريتشارد أتياس، المستشار الاستراتيجي لرئيس مجلس إدارة تحالف "بريدج"، خلال فعاليات الافتتاح: "كانت لدينا قناعة بسيطة لكنها قوية، بأن المجتمع الإعلامي العالمي لا يملك موطنًا حقيقيًا، ولا مساحة للتفكير الإبداعي والتواصل، وتصور المستقبل، وبناء الشراكات أو لفهم ما يحدث فعلا في عالمنا. واليوم، تتحول تلك الفكرة إلى واقع، لم تعد قمة بريدج مجرد تصور، بل أصبحت تحالفا وبيئة متكاملة وُلدت من الحاجة، وتغذت بالإبداع، وارتقت بحضوركم".وتواصل فعاليات قمة "بريدج 2025" أعمالها بمشاركة 60 ألف مشارك من 132 دولة، وحضور 430 متحدثًا من 45 دولة يمثلون نخبة من كبار المبدعين، وصنّاع السياسات، والمستثمرين، وخبراء التكنولوجيا، والمؤسسات الإعلامية، وقادة الثقافة، الذين يقدّمون أكثر من 300 جلسة حوارية موزعة على المسارات السبعة للقمة الإعلام، اقتصاد صناعة المحتوى، الفن والموسيقى، الألعاب الإلكترونية، التقنية، التسويق، وصناعة الأفلام.
أبو ظبي.. تواصل فعاليات قمة "بريدج" لليوم الثاني حول مستقبل الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي
تواصل القمة العالمية الأولى للإعلام (بريدج) فعالياتها اليوم الثاني على التوالي، وسط مشاركات دولية واسعة من أكثر من 130 دولة حول العالم لمناقشة مستقبل الإعلام الدولي بجميع جوانبه في ظل الذكاء الاصطناعي.
وتعد قمة "بريدج"، أول منصة دولية تجمع كل أطراف العملية الإعلامية بكافة جوانبها في مكان واحد للنقاش والتحاور حول مستقبل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي في ظل الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تسعى قمة "بريدج" لتكون منصة متجددة تسعى لتأسيس حوارٍ عالمي حول مستقبل الإعلام ومسؤولياته الأخلاقية والمجتمعية.
وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس "بريدج"، في افتتاح القمة
أمس الاثنين، إن "الإعلام المؤثر ليس من يُحدث ضجيجًا، بل من يترك أثرًا نبيلًا في العقول والقلوب، ومن هذا المنطلق، نؤمن بأن صناعة الإعلام القادمة يجب أن تقوم على ثلاث ركائز، الركيزة الأولى هي الإعلام الموثوق، الذي يضع الحقيقة فوق أي حسابات، ويمنح الإنسان حق المعرفة دون تلاعب أو تحريف، فيما تتمثل الركيزة الثانية في الإعلام المبتكر، الذي يوظف التقنيات الحديثة، من الذكاء الاصطناعي
إلى التحليل البياني، ليخدم الوعي لا التلاعب به، أما الثالثة فتتمثل في الإعلام الإنساني الذي يرى العالم من زاوية الرحمة والتفاهم، ويحتفي بالاختلاف كقيمة، لا كتهديد".
بدوره، قال ريتشارد أتياس، المستشار الاستراتيجي لرئيس مجلس إدارة تحالف "بريدج"، خلال فعاليات الافتتاح: "كانت لدينا قناعة بسيطة لكنها قوية، بأن المجتمع الإعلامي العالمي لا يملك موطنًا حقيقيًا، ولا مساحة للتفكير الإبداعي والتواصل، وتصور المستقبل، وبناء الشراكات أو لفهم ما يحدث فعلا في عالمنا. واليوم، تتحول تلك الفكرة إلى واقع، لم تعد قمة بريدج مجرد تصور، بل أصبحت تحالفا وبيئة متكاملة وُلدت من الحاجة، وتغذت بالإبداع، وارتقت بحضوركم".
وأضاف أتياس: "بُنيت قمة بريدج بشغف وعطاء ومحبة على يد أكثر من ألف شخص من دولة الإمارات، إنها هدية من أبوظبي إلى العالم، لتكون المنصة الإعلامية الأولى عالميا، لأن العالم يحتاجها، إذ نُسهم من خلال قمة بريدج في بناء مستقبل مستدام".
وتواصل فعاليات قمة "بريدج 2025" أعمالها بمشاركة 60 ألف مشارك من 132 دولة، وحضور 430 متحدثًا من 45 دولة يمثلون نخبة من كبار المبدعين، وصنّاع السياسات، والمستثمرين، وخبراء التكنولوجيا، والمؤسسات الإعلامية، وقادة الثقافة، الذين يقدّمون أكثر من 300 جلسة حوارية موزعة على المسارات السبعة للقمة الإعلام، اقتصاد صناعة المحتوى، الفن والموسيقى، الألعاب الإلكترونية، التقنية، التسويق، وصناعة الأفلام.