الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الدولي: هناك اهتمام متزايد بتعلم اللغة الروسية في أفريقيا
وأكد شيفتسوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن هذه الفعالية التي جاءت على هامش فعاليات الأسبوع الروسي للغة الروسية في أفريقيا في القاهرة، أن 90 شخصا جاءوا من 16 دولة أفريقية إلى مصر للتنافس في موضوعات مختلفة والعمل على تطوير لغتهم الروسية.وأضاف أن هناك اهتماما متزايدا بتعلم اللغة الروسية في القارة السمراء، ليس فقط في مصر، بل في العديد من الدول الأفريقية الأخرى، وهناك حاليا 10 مراكز روسية للتواصل الثقافي في القارة، مما يتيح فتح آفاق واسعة للتعاون في المشاريع التعليمية وللطلبة الراغبين في تعلم اللغة.وأشار الدكتور بافيل شيفتسوف إلى أنه في اليابان، على سبيل المثال، يوجد 12 برنامجا لتعليم اللغة الروسية في المدارس، وهناك جهود مستمرة لتطوير تعليم اللغة الروسية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة، سواء المدارس أو الجامعات أو الهيئات الثقافية، بهدف دعم انتشار اللغة الروسية وتعزيز التواصل مع الاتحادات الروسية.
الأخبار
ar_EG
