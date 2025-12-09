محمد بن سلمان والشرع يبحثان ترسيخ الأمن وتعافي الاقتصاد في سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251209/محمد-بن-سلمان-والشرع-يبحثان-ترسيخ-الأمن-وتعافي-الاقتصاد-في-سوريا-1107997933.html
محمد بن سلمان والشرع يبحثان ترسيخ الأمن وتعافي الاقتصاد في سوريا
محمد بن سلمان والشرع يبحثان ترسيخ الأمن وتعافي الاقتصاد في سوريا
سبوتنيك عربي
تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، وبحثا أوجه العلاقات الثنائية بين... 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T21:48+0000
2025-12-09T21:48+0000
ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097408423_0:377:2971:2048_1920x0_80_0_0_d20badd8ceb93758aafdec462436d9c9.jpg
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي، مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي في سوريا.ويشار إلى أن الاتصال الهاتفي جاء بعد يوم واحد من تلقي الشرع برقيتي تهنئة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمناسبة "عيد التحرير".وكان الرئيس السوري للفترة الانتقالية قد حضر، أمس الاثنين، عرضا عسكريا في العاصمة السورية دمشق احتفالا بذكرى "عيد التحرير"، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن العرض العسكري أقامته وزارة الدفاع السورية على أوتوستراد المزة في دمشق، وتزامن مع العرض العسكري تحليق طيران مروحي في سماء العاصمة دمشق".وأوضحت "سانا" أن "الاحتفالات أتت وسط استعدادات أمنية مكثفة في ساحة الأمويين ومحيطها بدمشق لتأمين الاحتفالات".وأدى أحمد الشرع، الاثنين، صلاة الفجر في المسجد الأموي في العاصمة دمشق، حيث قال في كلمة بذكرى التحرير: "لن يقف في وجهنا أي أحد مهما كبر أو عظم، ولن تقف في وجهنا العقبات، وسنواجه جميعاً كل التحديات".وكشف الرئيس السوري للفترة الانتقالية عن هدية تسلمها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة "عيد التحرير".ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن الشرع، أن ولي العهد السعودي قدم له "قطعة من ستار الكعبة المشرّفة تحمل بعض الآيات القرآنية ليتم وضعها في رحاب المسجد الأموي بالعاصمة دمشق".وأكدت الوكالة أن الشرع قام بإمامة المصلين في الجامع الأموي، وألقى كلمة مرتديا الزي ذاته، الذي ارتداه يوم وصوله إلى العاصمة دمشق، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول عام 2024، وإلقائه خطبة من المنبر ذاته.وقال الشرع: "نتذكر حشود الثوار والمقاتلين الأبطال وكيف عنونوا تاريخًا جديدًا للأمة بأسرها لحظة دخولهم دمشق".
https://sarabic.ae/20251208/الشرع-يظهر-بـزي-التحرير-ويكشف-عن-هدية-ابن-سلمان-للمسجد-الأموي-1107923492.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097408423_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_839120f294fe88fba1a423df8b0c9ed7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

محمد بن سلمان والشرع يبحثان ترسيخ الأمن وتعافي الاقتصاد في سوريا

21:48 GMT 09.12.2025
© AP Photoولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، وبحثا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها في عدد من المجالات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي، مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي في سوريا.
ويشار إلى أن الاتصال الهاتفي جاء بعد يوم واحد من تلقي الشرع برقيتي تهنئة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمناسبة "عيد التحرير".
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الذي تولى رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
الشرع يظهر بـ"زي التحرير" ويكشف عن هدية ابن سلمان للمسجد الأموي
أمس, 07:08 GMT
وكان الرئيس السوري للفترة الانتقالية قد حضر، أمس الاثنين، عرضا عسكريا في العاصمة السورية دمشق احتفالا بذكرى "عيد التحرير"، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن العرض العسكري أقامته وزارة الدفاع السورية على أوتوستراد المزة في دمشق، وتزامن مع العرض العسكري تحليق طيران مروحي في سماء العاصمة دمشق".
وأوضحت "سانا" أن "الاحتفالات أتت وسط استعدادات أمنية مكثفة في ساحة الأمويين ومحيطها بدمشق لتأمين الاحتفالات".
وأدى أحمد الشرع، الاثنين، صلاة الفجر في المسجد الأموي في العاصمة دمشق، حيث قال في كلمة بذكرى التحرير: "لن يقف في وجهنا أي أحد مهما كبر أو عظم، ولن تقف في وجهنا العقبات، وسنواجه جميعاً كل التحديات".
وكشف الرئيس السوري للفترة الانتقالية عن هدية تسلمها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة "عيد التحرير".
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن الشرع، أن ولي العهد السعودي قدم له "قطعة من ستار الكعبة المشرّفة تحمل بعض الآيات القرآنية ليتم وضعها في رحاب المسجد الأموي بالعاصمة دمشق".
وأكدت الوكالة أن الشرع قام بإمامة المصلين في الجامع الأموي، وألقى كلمة مرتديا الزي ذاته، الذي ارتداه يوم وصوله إلى العاصمة دمشق، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول عام 2024، وإلقائه خطبة من المنبر ذاته.
وقال الشرع: "نتذكر حشود الثوار والمقاتلين الأبطال وكيف عنونوا تاريخًا جديدًا للأمة بأسرها لحظة دخولهم دمشق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала