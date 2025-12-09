https://sarabic.ae/20251209/محمد-بن-سلمان-والشرع-يبحثان-ترسيخ-الأمن-وتعافي-الاقتصاد-في-سوريا-1107997933.html

محمد بن سلمان والشرع يبحثان ترسيخ الأمن وتعافي الاقتصاد في سوريا

محمد بن سلمان والشرع يبحثان ترسيخ الأمن وتعافي الاقتصاد في سوريا

سبوتنيك عربي

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، وبحثا أوجه العلاقات الثنائية بين... 09.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-09T21:48+0000

2025-12-09T21:48+0000

2025-12-09T21:48+0000

ولي العهد محمد بن سلمان

السعودية

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097408423_0:377:2971:2048_1920x0_80_0_0_d20badd8ceb93758aafdec462436d9c9.jpg

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي، مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي في سوريا.ويشار إلى أن الاتصال الهاتفي جاء بعد يوم واحد من تلقي الشرع برقيتي تهنئة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمناسبة "عيد التحرير".وكان الرئيس السوري للفترة الانتقالية قد حضر، أمس الاثنين، عرضا عسكريا في العاصمة السورية دمشق احتفالا بذكرى "عيد التحرير"، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن العرض العسكري أقامته وزارة الدفاع السورية على أوتوستراد المزة في دمشق، وتزامن مع العرض العسكري تحليق طيران مروحي في سماء العاصمة دمشق".وأوضحت "سانا" أن "الاحتفالات أتت وسط استعدادات أمنية مكثفة في ساحة الأمويين ومحيطها بدمشق لتأمين الاحتفالات".وأدى أحمد الشرع، الاثنين، صلاة الفجر في المسجد الأموي في العاصمة دمشق، حيث قال في كلمة بذكرى التحرير: "لن يقف في وجهنا أي أحد مهما كبر أو عظم، ولن تقف في وجهنا العقبات، وسنواجه جميعاً كل التحديات".وكشف الرئيس السوري للفترة الانتقالية عن هدية تسلمها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة "عيد التحرير".ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن الشرع، أن ولي العهد السعودي قدم له "قطعة من ستار الكعبة المشرّفة تحمل بعض الآيات القرآنية ليتم وضعها في رحاب المسجد الأموي بالعاصمة دمشق".وأكدت الوكالة أن الشرع قام بإمامة المصلين في الجامع الأموي، وألقى كلمة مرتديا الزي ذاته، الذي ارتداه يوم وصوله إلى العاصمة دمشق، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول عام 2024، وإلقائه خطبة من المنبر ذاته.وقال الشرع: "نتذكر حشود الثوار والمقاتلين الأبطال وكيف عنونوا تاريخًا جديدًا للأمة بأسرها لحظة دخولهم دمشق".

https://sarabic.ae/20251208/الشرع-يظهر-بـزي-التحرير-ويكشف-عن-هدية-ابن-سلمان-للمسجد-الأموي-1107923492.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار