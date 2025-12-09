https://sarabic.ae/20251209/محمد-بن-سلمان-والشرع-يبحثان-ترسيخ-الأمن-وتعافي-الاقتصاد-في-سوريا-1107997933.html
محمد بن سلمان والشرع يبحثان ترسيخ الأمن وتعافي الاقتصاد في سوريا
محمد بن سلمان والشرع يبحثان ترسيخ الأمن وتعافي الاقتصاد في سوريا
سبوتنيك عربي
تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، وبحثا أوجه العلاقات الثنائية بين... 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T21:48+0000
2025-12-09T21:48+0000
2025-12-09T21:48+0000
ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097408423_0:377:2971:2048_1920x0_80_0_0_d20badd8ceb93758aafdec462436d9c9.jpg
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي، مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي في سوريا.ويشار إلى أن الاتصال الهاتفي جاء بعد يوم واحد من تلقي الشرع برقيتي تهنئة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمناسبة "عيد التحرير".وكان الرئيس السوري للفترة الانتقالية قد حضر، أمس الاثنين، عرضا عسكريا في العاصمة السورية دمشق احتفالا بذكرى "عيد التحرير"، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن العرض العسكري أقامته وزارة الدفاع السورية على أوتوستراد المزة في دمشق، وتزامن مع العرض العسكري تحليق طيران مروحي في سماء العاصمة دمشق".وأوضحت "سانا" أن "الاحتفالات أتت وسط استعدادات أمنية مكثفة في ساحة الأمويين ومحيطها بدمشق لتأمين الاحتفالات".وأدى أحمد الشرع، الاثنين، صلاة الفجر في المسجد الأموي في العاصمة دمشق، حيث قال في كلمة بذكرى التحرير: "لن يقف في وجهنا أي أحد مهما كبر أو عظم، ولن تقف في وجهنا العقبات، وسنواجه جميعاً كل التحديات".وكشف الرئيس السوري للفترة الانتقالية عن هدية تسلمها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة "عيد التحرير".ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن الشرع، أن ولي العهد السعودي قدم له "قطعة من ستار الكعبة المشرّفة تحمل بعض الآيات القرآنية ليتم وضعها في رحاب المسجد الأموي بالعاصمة دمشق".وأكدت الوكالة أن الشرع قام بإمامة المصلين في الجامع الأموي، وألقى كلمة مرتديا الزي ذاته، الذي ارتداه يوم وصوله إلى العاصمة دمشق، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول عام 2024، وإلقائه خطبة من المنبر ذاته.وقال الشرع: "نتذكر حشود الثوار والمقاتلين الأبطال وكيف عنونوا تاريخًا جديدًا للأمة بأسرها لحظة دخولهم دمشق".
https://sarabic.ae/20251208/الشرع-يظهر-بـزي-التحرير-ويكشف-عن-هدية-ابن-سلمان-للمسجد-الأموي-1107923492.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097408423_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_839120f294fe88fba1a423df8b0c9ed7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
محمد بن سلمان والشرع يبحثان ترسيخ الأمن وتعافي الاقتصاد في سوريا
تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، وبحثا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها في عدد من المجالات.
وذكرت وكالة
الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي، مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي في سوريا.
ويشار إلى أن الاتصال الهاتفي جاء بعد يوم واحد من تلقي الشرع برقيتي تهنئة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمناسبة "عيد التحرير".
وكان الرئيس السوري للفترة الانتقالية قد حضر، أمس الاثنين، عرضا عسكريا في العاصمة السورية دمشق احتفالا بذكرى "عيد التحرير"، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن العرض العسكري أقامته وزارة الدفاع السورية على أوتوستراد المزة في دمشق، وتزامن مع العرض العسكري تحليق طيران مروحي في سماء العاصمة دمشق
".
وأوضحت "سانا" أن "الاحتفالات أتت وسط استعدادات أمنية مكثفة في ساحة الأمويين ومحيطها بدمشق لتأمين الاحتفالات".
وأدى أحمد الشرع، الاثنين، صلاة الفجر في المسجد الأموي في العاصمة دمشق، حيث قال في كلمة بذكرى التحرير: "لن يقف في وجهنا أي أحد مهما كبر أو عظم، ولن تقف في وجهنا العقبات، وسنواجه جميعاً كل التحديات".
وكشف الرئيس السوري للفترة الانتقالية عن هدية تسلمها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة "عيد التحرير".
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن الشرع، أن ولي العهد السعودي
قدم له "قطعة من ستار الكعبة المشرّفة تحمل بعض الآيات القرآنية ليتم وضعها في رحاب المسجد الأموي بالعاصمة دمشق".
وأكدت الوكالة أن الشرع قام بإمامة المصلين في الجامع الأموي، وألقى كلمة مرتديا الزي ذاته، الذي ارتداه يوم وصوله إلى العاصمة دمشق، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول عام 2024، وإلقائه خطبة من المنبر ذاته.
وقال الشرع: "نتذكر حشود الثوار والمقاتلين الأبطال وكيف عنونوا تاريخًا جديدًا للأمة بأسرها لحظة دخولهم دمشق".