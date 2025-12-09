https://sarabic.ae/20251209/موسكو-أمريكا-تعمل-لتقديم-مقترحات-واقعية-لحل-النزاع-في-أوكرانيا-1107993235.html
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "هل يستطيع أي المبادرين لهذا الاجتماع أن يوضح بشكل جلي سبب إجبار الأوكرانيين على القتال ضد إرادتهم، في حين أن هناك مقترحات واقعية تماما لتسوية طويلة الأمد ومستدامة للصراع الأوكراني مطروحة على الطاولة، وهي مقترحات يعمل زملاؤنا الأمريكيون بجد على صياغتها".وأشار إلى أن مراقبي كييف الأوروبيين، بضغطهم على أوكرانيا لرفض بنود اتفاقية السلام، لا يكترثون إطلاقًا بمصالح ذلك البلد.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن دونباس أراض روسية وهذه حقيقة تاريخية.
موسكو: أمريكا تعمل لتقديم مقترحات واقعية لحل النزاع في أوكرانيا
أفاد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بجد على مقترحات واقعية تماما لتسوية طويلة الأمد ومستدامة للصراع الأوكراني.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "هل يستطيع أي المبادرين لهذا الاجتماع أن يوضح بشكل جلي سبب إجبار الأوكرانيين على القتال ضد إرادتهم، في حين أن هناك مقترحات واقعية تماما لتسوية طويلة الأمد ومستدامة للصراع الأوكراني مطروحة على الطاولة، وهي مقترحات يعمل زملاؤنا الأمريكيون بجد على صياغتها".
وأوضح نيبينزيا أن الغالبية العظمى من الأوكرانيين لا يرغبون في مواصلة القتال لصالح المجموعة الحاكمة التي اغتصبت السلطة، قائلا: "من الواضح أن الأوكرانيين، الذين لا ترغب غالبيتهم العظمى في القتال من أجل الزمرة التي اغتصبت السلطة، لن يُسمح لهم ببساطة بإنهاء هذا الجنون العسكري".
وأشار إلى أن مراقبي كييف الأوروبيين، بضغطهم على أوكرانيا لرفض بنود اتفاقية السلام، لا يكترثون إطلاقًا بمصالح ذلك البلد.
وأضاف: "أعتقد أنه لم يعد لدى أحد شك اليوم في أن روسيا ستحقق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أي حال من الأحوال. المسألة الوحيدة هي ما إذا كان ذلك سيحدث عبر المسار العسكري أو الدبلوماسي. نؤكد مرة أخرى أننا نفضل الخيار الثاني، لكن بسبب الأنشطة التخريبية التي يقوم بها "الصقور الأوروبيون" ما زلنا لا نرى أي بوادر جدية لذلك".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستواصل العملية العسكرية الخاصة
حتى تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن دونباس أراض روسية وهذه حقيقة تاريخية.