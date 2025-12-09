وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا الإبقاء على "منطقة عازلة" أمام جنوب لبنان والجولان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251209/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-علينا-الإبقاء-على-منطقة-عازلة-أمام-جنوب-لبنان-والجولان-1107996423.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا الإبقاء على "منطقة عازلة" أمام جنوب لبنان والجولان
وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا الإبقاء على "منطقة عازلة" أمام جنوب لبنان والجولان
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بضرورة حفاظ الجيش الإسرائيلي على وجوده في المناطق الحدودية المقابلة لجنوب لبنان والجولان السوري... 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T21:35+0000
2025-12-09T21:35+0000
لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
رصد الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1d/1097278077_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_b54f27d1aee1ac5951296350c0956bfc.jpg
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن كاتس أجرى جولة تفقدية لقيادة الجبهة الشمالية، أشاد خلالها بما وصفه بـ"النشاط الهجومي" لقوات القيادة الشمالية في مختلف ساحات المواجهة.ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي إلى "ضرورة استمرار وجود القوات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة كحاجز بين الأعداء الجهاديين وسكان الجليل والجولان"، على حد تعبيره.وادعى يسرائيل كاتس أن "مهمتنا حماية مواطني إسرائيل من أي تهديد، وهذا ما سنفعله".وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنه كان برفقة كاتس خلال زيارته أو تفقده للمنطقة الشمالية، نائب رئيس أركان الجيش اللواء تامير يدعي، وقائد القيادة الشمالية اللواء رافي ميلو، فضلا عن عدد من كبار الضباط، حيث قدم له القادة العسكريون تقييما عملياتيا واستخباراتيا حول الوضع على الحدود الشمالية.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع عدة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قصف جيش الدفاع الإسرائيلي بنى تحتية تابعة لمنظمة "حزب الله" الإرهابية في عدة مناطق بجنوب لبنان".وأشار إلى أنه قصف "مجمعًا للتدريب والتأهيل تستخدمه قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله"، لإجراء دورات تدريبية لإرهابيي المنظمة، بهدف تخطيط وتنفيذ أنشطة إرهابية ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين"، مضيفا أنه قصف "منشآت عسكرية وموقع إطلاق تابعين لـ"حزب الله"، يُستخدمان لشن هجمات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
https://sarabic.ae/20251208/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-عدة-مواقع-لحزب-الله-بجنوب-لبنان-1107956336.html
https://sarabic.ae/20251207/الجيش-الإسرائيلي-تدمير-فتحة-نفق-ومخزن-للوسائل-القتالية-جنوبي-لبنان-1107913602.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1d/1097278077_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_4f8411b982ffb3fcbc6098cc64073501.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, رصد الأخبار
لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, رصد الأخبار

وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا الإبقاء على "منطقة عازلة" أمام جنوب لبنان والجولان

21:35 GMT 09.12.2025
© Photoوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
© Photo
تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بضرورة حفاظ الجيش الإسرائيلي على وجوده في المناطق الحدودية المقابلة لجنوب لبنان والجولان السوري باعتبارها "منطقة عازلة".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن كاتس أجرى جولة تفقدية لقيادة الجبهة الشمالية، أشاد خلالها بما وصفه بـ"النشاط الهجومي" لقوات القيادة الشمالية في مختلف ساحات المواجهة.
تداعيات قصف الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع عدة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
أمس, 22:35 GMT
ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي إلى "ضرورة استمرار وجود القوات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة كحاجز بين الأعداء الجهاديين وسكان الجليل والجولان"، على حد تعبيره.
وادعى يسرائيل كاتس أن "مهمتنا حماية مواطني إسرائيل من أي تهديد، وهذا ما سنفعله".
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنه كان برفقة كاتس خلال زيارته أو تفقده للمنطقة الشمالية، نائب رئيس أركان الجيش اللواء تامير يدعي، وقائد القيادة الشمالية اللواء رافي ميلو، فضلا عن عدد من كبار الضباط، حيث قدم له القادة العسكريون تقييما عملياتيا واستخباراتيا حول الوضع على الحدود الشمالية.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع عدة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قصف جيش الدفاع الإسرائيلي بنى تحتية تابعة لمنظمة "حزب الله" الإرهابية في عدة مناطق بجنوب لبنان".
وأشار إلى أنه قصف "مجمعًا للتدريب والتأهيل تستخدمه قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله"، لإجراء دورات تدريبية لإرهابيي المنظمة، بهدف تخطيط وتنفيذ أنشطة إرهابية ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين"، مضيفا أنه قصف "منشآت عسكرية وموقع إطلاق تابعين لـ"حزب الله"، يُستخدمان لشن هجمات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل".
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
الجيش الإسرائيلي: تدمير فتحة نفق ومخزن للوسائل القتالية جنوبي لبنان
7 ديسمبر, 16:14 GMT
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала