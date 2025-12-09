https://sarabic.ae/20251209/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-علينا-الإبقاء-على-منطقة-عازلة-أمام-جنوب-لبنان-والجولان-1107996423.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا الإبقاء على "منطقة عازلة" أمام جنوب لبنان والجولان

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بضرورة حفاظ الجيش الإسرائيلي على وجوده في المناطق الحدودية المقابلة لجنوب لبنان والجولان السوري... 09.12.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن كاتس أجرى جولة تفقدية لقيادة الجبهة الشمالية، أشاد خلالها بما وصفه بـ"النشاط الهجومي" لقوات القيادة الشمالية في مختلف ساحات المواجهة.ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي إلى "ضرورة استمرار وجود القوات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة كحاجز بين الأعداء الجهاديين وسكان الجليل والجولان"، على حد تعبيره.وادعى يسرائيل كاتس أن "مهمتنا حماية مواطني إسرائيل من أي تهديد، وهذا ما سنفعله".وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنه كان برفقة كاتس خلال زيارته أو تفقده للمنطقة الشمالية، نائب رئيس أركان الجيش اللواء تامير يدعي، وقائد القيادة الشمالية اللواء رافي ميلو، فضلا عن عدد من كبار الضباط، حيث قدم له القادة العسكريون تقييما عملياتيا واستخباراتيا حول الوضع على الحدود الشمالية.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع عدة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قصف جيش الدفاع الإسرائيلي بنى تحتية تابعة لمنظمة "حزب الله" الإرهابية في عدة مناطق بجنوب لبنان".وأشار إلى أنه قصف "مجمعًا للتدريب والتأهيل تستخدمه قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله"، لإجراء دورات تدريبية لإرهابيي المنظمة، بهدف تخطيط وتنفيذ أنشطة إرهابية ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين"، مضيفا أنه قصف "منشآت عسكرية وموقع إطلاق تابعين لـ"حزب الله"، يُستخدمان لشن هجمات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ودولة إسرائيل".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".

