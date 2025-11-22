https://sarabic.ae/20251122/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-عنصر-في-حزب-الله-جنوبي-لبنان-فيديو-1107390184.html
الجيش الإسرائيلي: مقتل عنصر في "حزب الله" جنوبي لبنان.. فيديو
الجيش الإسرائيلي: مقتل عنصر في "حزب الله" جنوبي لبنان.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي عن شنه هجوما بقيادة الفرقة 91 وبمساعدة سلاح الجو، أسفر عن مقتل "عنصر" من "حزب الله" اللبناني، في منطقة فرون جنوبي لبنان، على حد قوله. 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T07:41+0000
2025-11-22T07:41+0000
2025-11-22T07:41+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106381037_0:13:1142:655_1920x0_80_0_0_6b1f6d22c2741f65975883c8a6dff3a1.jpg
وأشار الجيش، في بيان له، إلى أنه "طوال فترة الحرب، قام العنصر بتنفيذ هجمات ضد إسرائيل والجيش الإسرائيلي، وبتطوير عناصر إرهابية".وتابع: "تشكّل أفعال العنصر خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وسيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته لإزالة أي تهديد لدولة إسرائيل".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
https://sarabic.ae/20251120/مخيم-عين-الحلوة-جنوبي-لبنان-يشيع-ضحايا-الغارة-الإسرائيلية-صور-وفيديو--1107332863.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/19/1106381037_0:0:1016:761_1920x0_80_0_0_b5861401bb0b3553f93912074ae0349e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي: مقتل عنصر في "حزب الله" جنوبي لبنان.. فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي عن شنه هجوما بقيادة الفرقة 91 وبمساعدة سلاح الجو، أسفر عن مقتل "عنصر" من "حزب الله" اللبناني، في منطقة فرون جنوبي لبنان، على حد قوله.
وأشار الجيش، في بيان له، إلى أنه "طوال فترة الحرب، قام العنصر بتنفيذ هجمات ضد إسرائيل والجيش الإسرائيلي، وبتطوير عناصر إرهابية".
وتابع: "تشكّل أفعال العنصر خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وسيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته لإزالة أي تهديد لدولة إسرائيل".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه
من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان
رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.