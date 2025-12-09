https://sarabic.ae/20251209/-الشرطة-مقتل-شخص-نتيجة-إطلاق-نار-في-جامعة-ولاية-كنتاكي--1107998399.html

الشرطة: مقتل شخص نتيجة إطلاق نار في جامعة ولاية كنتاكي

أعلنت الشرطة المحلية عن مقتل شخص نتيجة إطلاق نار في جامعة ولاية كنتاكي بمدينة فرانكفورت. 09.12.2025, سبوتنيك عربي

وفي وقت سابق من اليوم، صرّح حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، بإصابة عدة أشخاص في الحادث، وتم اعتقال المشتبه به.وكتبت الشرطة على صفحتها على فيسبوك (وهي جزء من ميتا، المحظورة في روسيا باعتبارها متطرفة): "أكد المسؤولون وفاة شخص، ونقل آخر إلى المستشفى في حالة مستقرة لكن حرجة".وأضافت الشرطة، أنه "لا يزال المشتبه به قيد الاحتجاز".وتظل حوادث إطلاق النار ظاهرة متكررة في الولايات المتحدة، تخلف العديد من الضحايا في بلد حيث يكفل الدستور الحق في امتلاك الأسلحة.

