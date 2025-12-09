https://sarabic.ae/20251209/-الشرطة-مقتل-شخص-نتيجة-إطلاق-نار-في-جامعة-ولاية-كنتاكي--1107998399.html
الشرطة: مقتل شخص نتيجة إطلاق نار في جامعة ولاية كنتاكي
الشرطة: مقتل شخص نتيجة إطلاق نار في جامعة ولاية كنتاكي
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة المحلية عن مقتل شخص نتيجة إطلاق نار في جامعة ولاية كنتاكي بمدينة فرانكفورت. 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T23:30+0000
2025-12-09T23:30+0000
2025-12-09T23:30+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الشرطة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093722237_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bc2668dbb018760d000e7c572d5339e7.jpg
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، بإصابة عدة أشخاص في الحادث، وتم اعتقال المشتبه به.وكتبت الشرطة على صفحتها على فيسبوك (وهي جزء من ميتا، المحظورة في روسيا باعتبارها متطرفة): "أكد المسؤولون وفاة شخص، ونقل آخر إلى المستشفى في حالة مستقرة لكن حرجة".وأضافت الشرطة، أنه "لا يزال المشتبه به قيد الاحتجاز".وتظل حوادث إطلاق النار ظاهرة متكررة في الولايات المتحدة، تخلف العديد من الضحايا في بلد حيث يكفل الدستور الحق في امتلاك الأسلحة.
https://sarabic.ae/20231207/الولايات-المتحدة-تسجل-أعلى-رقم-لحوادث-إطلاق-نار-جماعي-في-البلاد-منذ-17-عاما-1083838435.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093722237_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5800edb37ee303fce0603fe5e946e8eb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الشرطة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الشرطة الأمريكية
الشرطة: مقتل شخص نتيجة إطلاق نار في جامعة ولاية كنتاكي
أعلنت الشرطة المحلية عن مقتل شخص نتيجة إطلاق نار في جامعة ولاية كنتاكي بمدينة فرانكفورت.
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، بإصابة عدة أشخاص في الحادث، وتم اعتقال المشتبه به.
وكتبت الشرطة على صفحتها على فيسبوك (وهي جزء من ميتا، المحظورة في روسيا باعتبارها متطرفة): "أكد المسؤولون وفاة شخص
، ونقل آخر إلى المستشفى في حالة مستقرة لكن حرجة".
وأضافت الشرطة، أنه "لا يزال المشتبه به قيد الاحتجاز".
وتظل حوادث إطلاق النار ظاهرة متكررة في الولايات المتحدة، تخلف العديد من الضحايا في بلد حيث يكفل الدستور الحق في امتلاك الأسلحة.