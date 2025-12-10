https://sarabic.ae/20251210/الخارجية-الولايات-المتحدة-ألغت-85-ألف-تأشيرة-منذ-عودة-ترامب-إلى-المكتب-البيضاوي-1107998557.html
الخارجية: الولايات المتحدة ألغت 85 ألف تأشيرة منذ عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي
الخارجية: الولايات المتحدة ألغت 85 ألف تأشيرة منذ عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ألغت 85 ألف تأشيرة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى المكتب البيضاوي في يناير. 10.12.2025
وكتبت وزارة الخارجية على موقع "إكس"، "85 ألف عملية إلغاء تأشيرة منذ يناير. يلتزم الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو بأمر واحد بسيط، ولن يتوقفا قريبًا".وسبق أن أفادت شبكة CNN عن العدد نفسه من عمليات إلغاء التأشيرات.وأفادت التقارير أن حوالي نصف التأشيرات الملغاة كانت ملكًا لمن خالفوا القانون.كما تم إلغاء تأشيرات حوالي 8 آلاف طالب.لطالما اتخذ الرئيس الأمريكي مواقف حازمة بشأن الهجرة غير المنضبطة، وتعهد ترامب في خطاب تنصيبه بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، والبدء في ترحيل ملايين منهم إلى بلدانهم الأصلية. كما أعلن الرئيس الأمريكي حالة طوارئ وطنية استجابةً للأزمة على الحدود الجنوبية.
