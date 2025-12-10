الخارجية: الولايات المتحدة ألغت 85 ألف تأشيرة منذ عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية: الولايات المتحدة ألغت 85 ألف تأشيرة منذ عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ألغت 85 ألف تأشيرة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى المكتب البيضاوي في يناير. 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T01:10+0000
2025-12-10T01:23+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
تأشيرة دخول
العالم
وكتبت وزارة الخارجية على موقع "إكس"، "85 ألف عملية إلغاء تأشيرة منذ يناير. يلتزم الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو بأمر واحد بسيط، ولن يتوقفا قريبًا".وسبق أن أفادت شبكة CNN عن العدد نفسه من عمليات إلغاء التأشيرات.وأفادت التقارير أن حوالي نصف التأشيرات الملغاة كانت ملكًا لمن خالفوا القانون.كما تم إلغاء تأشيرات حوالي 8 آلاف طالب.لطالما اتخذ الرئيس الأمريكي مواقف حازمة بشأن الهجرة غير المنضبطة، وتعهد ترامب في خطاب تنصيبه بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، والبدء في ترحيل ملايين منهم إلى بلدانهم الأصلية. كما أعلن الرئيس الأمريكي حالة طوارئ وطنية استجابةً للأزمة على الحدود الجنوبية.
الولايات المتحدة الأمريكية
01:10 GMT 10.12.2025 (تم التحديث: 01:23 GMT 10.12.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ألغت 85 ألف تأشيرة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى المكتب البيضاوي في يناير.
وكتبت وزارة الخارجية على موقع "إكس"، "85 ألف عملية إلغاء تأشيرة منذ يناير. يلتزم الرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو بأمر واحد بسيط، ولن يتوقفا قريبًا".
وسبق أن أفادت شبكة CNN عن العدد نفسه من عمليات إلغاء التأشيرات.
وأفادت التقارير أن حوالي نصف التأشيرات الملغاة كانت ملكًا لمن خالفوا القانون.
كما تم إلغاء تأشيرات حوالي 8 آلاف طالب.
لطالما اتخذ الرئيس الأمريكي مواقف حازمة بشأن الهجرة غير المنضبطة، وتعهد ترامب في خطاب تنصيبه بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، والبدء في ترحيل ملايين منهم إلى بلدانهم الأصلية.
كما أعلن الرئيس الأمريكي حالة طوارئ وطنية استجابةً للأزمة على الحدود الجنوبية.
