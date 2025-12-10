https://sarabic.ae/20251210/الشرطة-الإسرائيلية-لا-معلومات-لدينا-حول-محاولة-اغتيال-رجل-الأعمال-مينديتش-في-تل-أبيب-1108029215.html
تل أبيب - سبوتنيك. وصرح المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميخائيل زينغرمان، لـ"سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، أنه "ليس لدى الشرطة الإسرائيلية أي معلومات بهذا الشأن [محاولة اغتيال مينديتش]".وأكد زينغرمان أن مسؤولي إنفاذ القانون "ليس لديهم أي تأكيد"، مع الإشارة إلى أنه يوجد في مدينة هرتسليا الإسرائيلية قصر كبير لرجل الأعمال الأوكراني مينديش. يشار إلى أنه في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن موظفو الهيئات الأوكرانية لمكافحة الفساد عن إطلاق عملية واسعة النطاق تحت مسمى "ميداس" لكشف شبكة فساد ضخمة في قطاع الطاقة.وتبين أن رأس هذه الشبكة الأوكرانية هو رجل الأعمال تيمور مينديتش، صديق زيلينسكي المقرب، حيث جرت عمليات مداهمات في مقر سكنه، وكذلك في مقر وزارة العدل التي كان يترأسها غيرمان غالوشتشينكو، الذي أقيل منذ ذلك الحين، إضافة إلى شركة "إنيرغواتوم" الحكومية.وقام المتورطون في هذه المخططات بغسل ما لا يقل عن 100 مليون دولار أمريكي، بحسب التحقيقات، حيث أثارت هذه الفضيحة أزمة عميقة في الحكومة الأوكرانية.وطالب عدد من النواب، بمن فيهم نواب من حزب "خادم الشعب" الحاكم، باستقالة رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي.
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه لا يتوفر لديها أي معلومات حول محاولة اغتيال مزعومة استهدفت تيمور مينديتش، رجل الأعمال الأوكراني المقرب من فلاديمير زيلينسكي، في إسرائيل.
تل أبيب - سبوتنيك
. وصرح المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميخائيل زينغرمان، لـ"سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، أنه "ليس لدى الشرطة الإسرائيلية أي معلومات بهذا الشأن [محاولة اغتيال مينديتش]".
وأكد زينغرمان أن مسؤولي إنفاذ القانون "ليس لديهم أي تأكيد"، مع الإشارة إلى أنه يوجد في مدينة هرتسليا الإسرائيلية قصر كبير لرجل الأعمال الأوكراني مينديش.
يشار إلى أنه في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن موظفو الهيئات الأوكرانية لمكافحة الفساد عن إطلاق عملية واسعة النطاق تحت مسمى "ميداس" لكشف شبكة فساد ضخمة في قطاع الطاقة.
وتبين أن رأس هذه الشبكة الأوكرانية هو رجل الأعمال تيمور مينديتش، صديق زيلينسكي
المقرب، حيث جرت عمليات مداهمات في مقر سكنه، وكذلك في مقر وزارة العدل التي كان يترأسها غيرمان غالوشتشينكو، الذي أقيل منذ ذلك الحين، إضافة إلى شركة "إنيرغواتوم" الحكومية.
وقام المتورطون في هذه المخططات بغسل ما لا يقل عن 100 مليون دولار أمريكي، بحسب التحقيقات، حيث أثارت هذه الفضيحة أزمة عميقة في الحكومة الأوكرانية.
وطالب عدد من النواب، بمن فيهم نواب من حزب "خادم الشعب" الحاكم، باستقالة رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي.