الـ"يونسكو" تدرج "الكشري المصري" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لعام 2025

أعلنت وزارة الثقافة المصرية، اليوم الأربعاء، إدراج الكشري المصري على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لعام 2025، وذلك خلال اجتماعات اللجنة... 10.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو، إن "تسجيل الكشري يجعله العنصر الحادي عشر لمصر على قوائم التراث غير المادي"، مؤكدًا أن "هذا الإنجاز يعكس المكانة المتميزة للتراث المصري وقدرته على الإلهام والتجدد، فضلًا عن اهتمام المجتمع الدولي بالممارسات الثقافية اليومية للمصريين".وأضاف هنو أن "الكشري يمثل أول أكلة مصرية تُسجل على قوائم التراث"، مشيرًا إلى أن "السنوات المقبلة ستشهد تسجيل المزيد من العناصر المرتبطة بالممارسات الاجتماعية والثقافية، التي تعكس روح المشاركة والتنوع في المجتمع المصري".من جانبها، قالت نهلة إمام، مستشارة وزير الثقافة للتراث غير المادي، وممثل مصر في اتفاقية التراث غير المادي، إن "هذا الإنجاز جاء نتيجة جهد طويل بدأ من الممارسين أنفسهم الذين أطلقوا مبادرة الترشيح"، مشيدة بجهود لجنة التقييم وأمانة الاتفاقية في دعم الدول الأطراف وتعزيز قدرة مصر على صون وحماية تراثها.وفي وقت سابق، كشفت إمام، عن تقدم ملف تسجيل "الكشري المصري" على قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، مؤكدة أن "اللجنة الدولية المختصة ستقيّم الملف وتتخذ قرارها النهائي خلال اجتماعاتها، في ديسمبر/كانون الأول المقبل بالعاصمة الهندية نيودلهي"، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".وأوضحت إمام، في تصريحات سابقة للصحيفة، أن "الملف يهدف إلى توثيق الهوية الغذائية المصرية، وإبراز الكشري كرمز للمائدة الشعبية يحمل دلالات اجتماعية وثقافية تعكس روح المجتمع وتاريخه"، معربة عن تفاؤلها باعتماده رسميًا.وفي سياق متصل، أعلنت إمام أن "المرحلة المقبلة ستشهد إعداد ملف لتسجيل "الفول المدمس" كطبق شعبي أصيل يعبر عن تنوع المطبخ المصري وتفاعله الثقافي عبر التاريخ".وأشارت إلى أن "أجندة التراث غير المادي تشمل ملفات عربية مشتركة، منها الفخار وآلة العود"، مؤكدة أن "هذا التعاون يعزز الوحدة الثقافية بين الشعوب العربية ويحافظ على الموروث المشترك للأجيال القادمة".

