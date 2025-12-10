https://sarabic.ae/20251210/الـيونسكو-تطالب-بإطلاق-سراح-4-موظفين-محتجزين-في-اليمن-فورا---1108007015.html
الـ"يونسكو" تطالب بإطلاق سراح 4 موظفين محتجزين في اليمن "فورا"
أعرب خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، عن غضبه الشديد إزاء "استمرار سلطات "أنصار الله" اليمنية، في احتجاز 4 من... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
ووصف العناني، في بيان رسمي، هذه الانتهاكات بأنها "غير مقبولة تمامًا"، مطالبًا بإطلاق سراح الجميع دون تأخير أو شروط. وكرر مدير عام الـ"يونسكو"، نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أكد فيه الحاجة الملحة إلى تحرير هؤلاء الموظفين، الذين كانوا يؤدون مهامهم الإنسانية في ظروف صعبة. وأكدت المنظمة أن "هذه الاعتقالات التعسفية، التي تتم بدون أي إجراءات قانونية، تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي". وأعرب العناني عن تضامنه العميق مع المحتجزين وعائلاتهم، مشددًا على أن "معاناتهم قد طالت أكثر مما يُحتمل". ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ أعوام عديدة صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
أعرب خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، عن غضبه الشديد إزاء "استمرار سلطات "أنصار الله" اليمنية، في احتجاز 4 من موظفي المنظمة بشكل تعسفي، فيما يُحتجز أيضًا 59 من زملائهم في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية"، على حد قوله.
رسمي، هذه الانتهاكات بأنها "غير مقبولة تمامًا"، مطالبًا بإطلاق سراح الجميع دون تأخير أو شروط.
وكرر مدير عام الـ"يونسكو"، نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أكد فيه الحاجة الملحة إلى تحرير هؤلاء الموظفين، الذين كانوا يؤدون مهامهم الإنسانية في ظروف صعبة.
وأوضح البيان أن "موظفي الـ"يونسكو" تم اعتقالهم أثناء عملهم في دعم التعليم وتمكين الشباب في اليمن، وأن اثنين منهم قد سُلِّموا إلى ما يسمى بالمحكمة الجنائية الخاصة، بتهم ملفقة تتعلق بالتجسس المرتبط بأنشطتهم الرسمية".
وأعرب العناني عن تضامنه العميق مع المحتجزين وعائلاتهم، مشددًا على أن "معاناتهم قد طالت أكثر مما يُحتمل".
وأضاف: "نقف إلى جانبهم في هذه الأزمة، وسنستمر في الضغط الدبلوماسي لضمان سلامتهم".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي منذ أعوام عديدة صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.