الـ"يونسكو" تطالب بإطلاق سراح 4 موظفين محتجزين في اليمن "فورا"

الـ"يونسكو" تطالب بإطلاق سراح 4 موظفين محتجزين في اليمن "فورا"

أعرب خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، عن غضبه الشديد إزاء "استمرار سلطات "أنصار الله" اليمنية، في احتجاز 4 من... 10.12.2025

ووصف العناني، في بيان رسمي، هذه الانتهاكات بأنها "غير مقبولة تمامًا"، مطالبًا بإطلاق سراح الجميع دون تأخير أو شروط. وكرر مدير عام الـ"يونسكو"، نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أكد فيه الحاجة الملحة إلى تحرير هؤلاء الموظفين، الذين كانوا يؤدون مهامهم الإنسانية في ظروف صعبة. وأكدت المنظمة أن "هذه الاعتقالات التعسفية، التي تتم بدون أي إجراءات قانونية، تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي". وأعرب العناني عن تضامنه العميق مع المحتجزين وعائلاتهم، مشددًا على أن "معاناتهم قد طالت أكثر مما يُحتمل". ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ أعوام عديدة صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

