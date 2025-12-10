عربي
القوات الروسية تستهدف مؤسسات الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية- وزارة الدفاع
الـ"يونسكو" تطالب بإطلاق سراح 4 موظفين محتجزين في اليمن "فورا"
الـ"يونسكو" تطالب بإطلاق سراح 4 موظفين محتجزين في اليمن "فورا"
أعرب خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، عن غضبه الشديد إزاء "استمرار سلطات "أنصار الله" اليمنية، في احتجاز 4 من... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
اليونسكو
أخبار اليمن الأن
منظمة الأمم المتحدة
ووصف العناني، في بيان رسمي، هذه الانتهاكات بأنها "غير مقبولة تمامًا"، مطالبًا بإطلاق سراح الجميع دون تأخير أو شروط. وكرر مدير عام الـ"يونسكو"، نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أكد فيه الحاجة الملحة إلى تحرير هؤلاء الموظفين، الذين كانوا يؤدون مهامهم الإنسانية في ظروف صعبة. وأكدت المنظمة أن "هذه الاعتقالات التعسفية، التي تتم بدون أي إجراءات قانونية، تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي". وأعرب العناني عن تضامنه العميق مع المحتجزين وعائلاتهم، مشددًا على أن "معاناتهم قد طالت أكثر مما يُحتمل". ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ أعوام عديدة صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
أعرب خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، عن غضبه الشديد إزاء "استمرار سلطات "أنصار الله" اليمنية، في احتجاز 4 من موظفي المنظمة بشكل تعسفي، فيما يُحتجز أيضًا 59 من زملائهم في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية"، على حد قوله.
ووصف العناني، في بيان رسمي، هذه الانتهاكات بأنها "غير مقبولة تمامًا"، مطالبًا بإطلاق سراح الجميع دون تأخير أو شروط.
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
"أنصار الله" تدعو الأمم المتحدة لتنفيذ خارطة طريق تمهد للسلام في اليمن
4 ديسمبر, 02:53 GMT
وكرر مدير عام الـ"يونسكو"، نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أكد فيه الحاجة الملحة إلى تحرير هؤلاء الموظفين، الذين كانوا يؤدون مهامهم الإنسانية في ظروف صعبة.

وأوضح البيان أن "موظفي الـ"يونسكو" تم اعتقالهم أثناء عملهم في دعم التعليم وتمكين الشباب في اليمن، وأن اثنين منهم قد سُلِّموا إلى ما يسمى بالمحكمة الجنائية الخاصة، بتهم ملفقة تتعلق بالتجسس المرتبط بأنشطتهم الرسمية".

وأكدت المنظمة أن "هذه الاعتقالات التعسفية، التي تتم بدون أي إجراءات قانونية، تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي".
وأعرب العناني عن تضامنه العميق مع المحتجزين وعائلاتهم، مشددًا على أن "معاناتهم قد طالت أكثر مما يُحتمل".

وأضاف: "نقف إلى جانبهم في هذه الأزمة، وسنستمر في الضغط الدبلوماسي لضمان سلامتهم".

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.
طار صنعاء يستقبل أول طائرة للخطوط الجوية اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
ما تداعيات قرار الأمم المتحدة بتقليص أعداد موظفيها في صنعاء على الوضع الإنساني في اليمن؟
27 أكتوبر, 17:15 GMT
ويعاني البلد العربي منذ أعوام عديدة صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
