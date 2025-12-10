https://sarabic.ae/20251210/روسيا-تسجل-دواء-مبتكرا-لعلاج-سرطان-الرئة--1108032447.html
روسيا تسجل دواء مبتكرا لعلاج سرطان الرئة
سبوتنيك عربي
2025-12-10T19:43+0000
2025-12-10T19:43+0000
2025-12-10T19:43+0000
مجتمع
روسيا
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0a/1108032286_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e93c34c525638f0281b96ca30a7dbb9.jpg
علماء روس يبتكرون دواء واعدا خال من المخاطر الشائعةعلماء روس يبحثون آليات اعتلال عضلة القلب لدى الأطفال
الأخبار
ar_EG
روسيا, الصحة
سجلت وزارة الصحة الروسية دواء مناعيا جديدا لعلاج سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة، مع توقعات بخفض كبير في تكاليف العلاج مقارنة بالعلاجات المماثلة.
وذكر المكتب الإعلامي للشركة المصنعة "بتروفاكس فارم"، لوكالة "سبوتنيك": "سجلت وزارة الصحة الروسية مثبط "PD-1"، الجديد المعروف باسم "أريما"، لعلاج سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة".
وتابع: "ستتولى شركة "بتروفاكس فارم" تصنيع الدواء وفق دورة إنتاج متكاملة بالتعاون مع مركز "غاماليا" الوطني للأبحاث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، بما في ذلك تصنيع المادة الفعالة".
وأضافت الشركة أن الدواء الجديد سيسهم في خفض التكاليف بما يصل إلى 7.5 مليار روبل مقارنةً ببدائل مثبطات "PD-1/PD-L1" المتوفرة حاليا.
وأكد ميخائيل تسيفيروف، رئيس شركة "بتروفاكس"، قائلا: "إن إدخال أساليب علاج السرطان الحديثة في الممارسة السريرية يحسن بشكل ملحوظ من فرص شفاء المرضى ويقلل من معدل الوفيات".
وأضاف أن عدة أدوية مناعية باتت متاحة للأطباء الروس
، "لكن تكلفة العلاج غالبا ما تحدد إمكانية استخدامه على نطاق واسع".