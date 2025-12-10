عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251210/روسيا-تسجل-دواء-مبتكرا-لعلاج-سرطان-الرئة--1108032447.html
روسيا تسجل دواء مبتكرا لعلاج سرطان الرئة
روسيا تسجل دواء مبتكرا لعلاج سرطان الرئة
سبوتنيك عربي
سجلت وزارة الصحة الروسية دواء مناعيا جديدا لعلاج سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة، مع توقعات بخفض كبير في تكاليف العلاج مقارنة بالعلاجات المماثلة. 10.12.2025
2025-12-10T19:43+0000
2025-12-10T19:43+0000
مجتمع
روسيا
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0a/1108032286_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e93c34c525638f0281b96ca30a7dbb9.jpg
وذكر المكتب الإعلامي للشركة المصنعة "بتروفاكس فارم"، لوكالة "سبوتنيك": "سجلت وزارة الصحة الروسية مثبط "PD-1"، الجديد المعروف باسم "أريما"، لعلاج سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة".وأضافت الشركة أن الدواء الجديد سيسهم في خفض التكاليف بما يصل إلى 7.5 مليار روبل مقارنةً ببدائل مثبطات "PD-1/PD-L1" المتوفرة حاليا.وأضاف أن عدة أدوية مناعية باتت متاحة للأطباء الروس، "لكن تكلفة العلاج غالبا ما تحدد إمكانية استخدامه على نطاق واسع".علماء روس يبتكرون دواء واعدا خال من المخاطر الشائعةعلماء روس يبحثون آليات اعتلال عضلة القلب لدى الأطفال
https://sarabic.ae/20251209/علماء-روس-يكتشفون-مادة-بحرية-واعدة-لمواجهة-أخطر-أنواع-سرطان-الثدي-1107976381.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0a/1108032286_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_7a356dd0662ed25bc44c58d80a44bfaf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصحة
روسيا, الصحة

روسيا تسجل دواء مبتكرا لعلاج سرطان الرئة

19:43 GMT 10.12.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورروسيا تسجل دواء مبتكرا لعلاج سرطان الرئة
روسيا تسجل دواء مبتكرا لعلاج سرطان الرئة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
سجلت وزارة الصحة الروسية دواء مناعيا جديدا لعلاج سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة، مع توقعات بخفض كبير في تكاليف العلاج مقارنة بالعلاجات المماثلة.
وذكر المكتب الإعلامي للشركة المصنعة "بتروفاكس فارم"، لوكالة "سبوتنيك": "سجلت وزارة الصحة الروسية مثبط "PD-1"، الجديد المعروف باسم "أريما"، لعلاج سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة".

وتابع: "ستتولى شركة "بتروفاكس فارم" تصنيع الدواء وفق دورة إنتاج متكاملة بالتعاون مع مركز "غاماليا" الوطني للأبحاث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، بما في ذلك تصنيع المادة الفعالة".

مختبر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
مجتمع
علماء روس يكتشفون مادة بحرية واعدة لمواجهة أخطر أنواع سرطان الثدي
أمس, 12:55 GMT
وأضافت الشركة أن الدواء الجديد سيسهم في خفض التكاليف بما يصل إلى 7.5 مليار روبل مقارنةً ببدائل مثبطات "PD-1/PD-L1" المتوفرة حاليا.

وأكد ميخائيل تسيفيروف، رئيس شركة "بتروفاكس"، قائلا: "إن إدخال أساليب علاج السرطان الحديثة في الممارسة السريرية يحسن بشكل ملحوظ من فرص شفاء المرضى ويقلل من معدل الوفيات".

وأضاف أن عدة أدوية مناعية باتت متاحة للأطباء الروس، "لكن تكلفة العلاج غالبا ما تحدد إمكانية استخدامه على نطاق واسع".
علماء روس يبتكرون دواء واعدا خال من المخاطر الشائعة
علماء روس يبحثون آليات اعتلال عضلة القلب لدى الأطفال
