عمدة موسكو: الدفاعات الجوية أسقطت 21 طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى العاصمة
أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 21 طائرة مسيرة خلال الساعات الماضية أثناء اقترابها من العاصمة. 10.12.2025, سبوتنيك عربي
وكان سوبيانين قد أفاد في وقت سابق بتدمير 10 مسيّرات، قبل أن يؤكد تدمير مسيّرة إضافية.وكتب سوبيانين على قناته في تليغرام: "تم تدمير 21 مسيّرة معادية كانت تتجه نحو موسكو".وأضاف أن خدمات الطوارئ تعمل حالياً في موقع سقوط حطام الطائرة.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وكان سوبيانين قد أفاد في وقت سابق بتدمير 10 مسيّرات
، قبل أن يؤكد تدمير مسيّرة إضافية.
وكتب سوبيانين على قناته في تليغرام: "تم تدمير 21 مسيّرة معادية كانت تتجه نحو موسكو".
وأضاف أن خدمات الطوارئ تعمل حالياً في موقع سقوط حطام الطائرة.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.