القوات الروسية تدمر121 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلل - وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء بأن قوات الدفاع الجوي الروسية تمكنت خلال الليل من اعتراض وتدمير 121 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية. 09.12.2025, سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
وجاء في البيان: "خلال الليل الماضي، في الفترة من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 8 ديسمبر وحتى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو يوم 9 ديسمبر، تمكنت وسائل الدفاع الجوي المناوبة من اعتراض وتدمير 121 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: "تم إسقاط 49 طائرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، 22 طائرة فوق أراضي جمهورية القرم، 10 طائرات فوق أراضي مقاطعة ريازان، 9 طائرات فوق أراضي مقاطعة فورونيج، 8 طائرات فوق مياه بحر قزوين، 5 طائرات فوق أراضي مقاطعة روستوف، 5 طائرات فوق أراضي جمهورية كالميكيا، 4 طائرات فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود، 3 طائرات فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، طائرتان فوق أراضي مقاطعة كورسك، طائرتان فوق أراضي إقليم كراسنودار، طائرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك وطائرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء بأن قوات الدفاع الجوي الروسية تمكنت خلال الليل من اعتراض وتدمير 121 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية.
وجاء في البيان: "خلال الليل الماضي، في الفترة من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 8 ديسمبر وحتى الساعة 7:00 بتوقيت موسكو يوم 9 ديسمبر، تمكنت وسائل الدفاع الجوي المناوبة من اعتراض وتدمير 121 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان: "تم إسقاط 49 طائرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، 22 طائرة فوق أراضي جمهورية القرم، 10 طائرات فوق أراضي مقاطعة ريازان، 9 طائرات فوق أراضي مقاطعة فورونيج، 8 طائرات فوق مياه بحر قزوين، 5 طائرات فوق أراضي مقاطعة روستوف، 5 طائرات فوق أراضي جمهورية كالميكيا، 4 طائرات فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفغورود، 3 طائرات فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، طائرتان فوق أراضي مقاطعة كورسك، طائرتان فوق أراضي إقليم كراسنودار، طائرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك وطائرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.