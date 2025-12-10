لبنان وسلطنة عمان يطالبان بوقف الهجمات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
لبنان وسلطنة عمان يطالبان بوقف الهجمات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية
لبنان وسلطنة عمان يطالبان بوقف الهجمات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية
أصدر لبنان وسلطنة عمان بيانا مشتركا اليوم الأربعاء، يطالبان فيه بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، والانسحاب الكامل من جميع المناطق... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
جاء البيان، الذي نشرته الرئاسة اللبنانية، عقب محادثات رسمية أجراها الرئيس اللبناني جوزاف عون، مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، في القصر السلطاني بالعاصمة مسقط، حيث ركزت النقاشات على تعزيز الشراكة الثنائية إلى جانب التحديات الإقليمية، خاصة الوضع في الجنوب اللبناني. وأعرب الجانبان عن "قلقهما الشديد إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال الأراضي العربية". من جانبها، أكدت سلطنة عمان دعمها الكامل لـ"سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه"، مع التأكيد على "تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني وقوى الأمن الشرعية، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها البلد". ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"
أخبار لبنان, سلطنة عمان, أخبار إسرائيل اليوم

لبنان وسلطنة عمان يطالبان بوقف الهجمات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية

10:56 GMT 10.12.2025
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay
أصدر لبنان وسلطنة عمان بيانا مشتركا اليوم الأربعاء، يطالبان فيه بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، والانسحاب الكامل من جميع المناطق المحتلة في لبنان والأراضي العربية الأخرى.
جاء البيان، الذي نشرته الرئاسة اللبنانية، عقب محادثات رسمية أجراها الرئيس اللبناني جوزاف عون، مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، في القصر السلطاني بالعاصمة مسقط، حيث ركزت النقاشات على تعزيز الشراكة الثنائية إلى جانب التحديات الإقليمية، خاصة الوضع في الجنوب اللبناني.
وأضاف البيان: "طالب لبنان وسلطنة عمان بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية والعربية المحتلة، مع دعم الجهود الدولية لمنع التصعيد وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة النازحين وإعادة الإعمار في لبنان"، مشددين على أن هذه الانتهاكات تمثل "انتهاكًا صريحًا للقرار 1701 وقرارات الشرعية الدولية".

وأعرب الجانبان عن "قلقهما الشديد إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال الأراضي العربية".
من جانبها، أكدت سلطنة عمان دعمها الكامل لـ"سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه"، مع التأكيد على "تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني وقوى الأمن الشرعية، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها البلد".

وفي سياق أوسع، جدد الجانبان "التزامًا بالموقف العربي الثابت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، بعاصمتها القدس الشرقية"، مشددين على أهمية "تعزيز التضامن العربي واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والقانون الدولي".

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"
