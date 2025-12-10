https://sarabic.ae/20251210/لبنان-وسلطنة-عمان-يطالبان-بوقف-الهجمات-الإسرائيلية-والانسحاب-من-الأراضي-اللبنانية--1108014670.html
لبنان وسلطنة عمان يطالبان بوقف الهجمات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية
لبنان وسلطنة عمان يطالبان بوقف الهجمات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية
أصدر لبنان وسلطنة عمان بيانا مشتركا اليوم الأربعاء، يطالبان فيه بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، والانسحاب الكامل من جميع المناطق
لبنان وسلطنة عمان يطالبان بوقف الهجمات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية
أصدر لبنان وسلطنة عمان بيانا مشتركا اليوم الأربعاء، يطالبان فيه بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، والانسحاب الكامل من جميع المناطق المحتلة في لبنان والأراضي العربية الأخرى.
جاء البيان، الذي نشرته الرئاسة اللبنانية، عقب محادثات رسمية أجراها الرئيس اللبناني جوزاف عون
، مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، في القصر السلطاني بالعاصمة مسقط، حيث ركزت النقاشات على تعزيز الشراكة الثنائية إلى جانب التحديات الإقليمية، خاصة الوضع في الجنوب اللبناني.
وأضاف البيان: "طالب لبنان وسلطنة عمان بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية والعربية المحتلة، مع دعم الجهود الدولية لمنع التصعيد وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة النازحين وإعادة الإعمار في لبنان"، مشددين على أن هذه الانتهاكات تمثل "انتهاكًا صريحًا للقرار 1701 وقرارات الشرعية الدولية".
وأعرب الجانبان عن "قلقهما الشديد إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال الأراضي العربية".
من جانبها، أكدت سلطنة عمان دعمها الكامل لـ"سيادة لبنان
واستقلاله ووحدة أراضيه"، مع التأكيد على "تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني وقوى الأمن الشرعية، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها البلد".
وفي سياق أوسع، جدد الجانبان "التزامًا بالموقف العربي الثابت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، بعاصمتها القدس الشرقية"، مشددين على أهمية "تعزيز التضامن العربي واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والقانون الدولي".
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله
" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي
، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"