https://sarabic.ae/20251210/ميدينسكي-السياسيون-الأوروبيون-كالروبوتات-لا-قلب-لها-ولا-عقل-1108028550.html
ميدينسكي: السياسيون الأوروبيون كالروبوتات لا قلب لها ولا عقل
ميدينسكي: السياسيون الأوروبيون كالروبوتات لا قلب لها ولا عقل
سبوتنيك عربي
وصف فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، السياسيين الأوروبيين الذين يتحدثون عن هجمات روسيا المزعومة على جيرانها،... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T15:46+0000
2025-12-10T15:46+0000
2025-12-10T15:46+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101232737_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8803c4b402e30c695a78a51566762118.jpg
وكتب ميدينسكي في قناته عبر "تلغرام": "تتبع فنلندا، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حرفيًا. لا، هذا ليس مجرد "نص موحد". أعتقد أنهم روبوتات آلية تحمل تسجيلًا صوتيا".جاء ذلك في رده على تصريحات وزيرة الخارجية الفنلندية، إيلينا فالتونين، التي قالت إن "روسيا هاجمت 19 دولة مجاورة خلال المئة عام الماضية، ولم تتعرض لأي هجوم". وقد أدلتكايا كالاس بالتصريح نفسه حرفيًا في وقت سابق، ما دفع ميدينسكي للسخرية من هذه التصريحات واصفا إياها بـ"اكتشافات كالاس" في مجال التاريخ العسكري.
https://sarabic.ae/20251208/ترامب-أوروبا-تسير-في-اتجاه-سيئ-للغاية-ويجب-أن-تكون-حذرة-1107954463.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101232737_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_dff5e86ca2a7f4bfdcbb643fc47c2078.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
ميدينسكي: السياسيون الأوروبيون كالروبوتات لا قلب لها ولا عقل
وصف فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، السياسيين الأوروبيين الذين يتحدثون عن هجمات روسيا المزعومة على جيرانها، بـ"الروبوتات عديمة القلب والعقل".
وكتب ميدينسكي في قناته عبر "تلغرام": "تتبع فنلندا، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حرفيًا. لا، هذا ليس مجرد "نص موحد". أعتقد أنهم روبوتات آلية تحمل تسجيلًا صوتيا".
وتابع: "لديهم شريحة صغيرة مزروعة في مكان ما في مؤخرة رؤوسهم (يقال إنه كان يوجد وعاء زيت كانوا يصبون فيه زيت المحرك). يا لها من آلات معدنية صغيرة ساحرة، بلا قلب ولا عقل".
جاء ذلك في رده على تصريحات وزيرة الخارجية الفنلندية، إيلينا فالتونين، التي قالت إن "روسيا هاجمت 19 دولة مجاورة خلال المئة عام الماضية، ولم تتعرض لأي هجوم". وقد أدلتكايا كالاس بالتصريح نفسه حرفيًا في وقت سابق، ما دفع ميدينسكي للسخرية من هذه التصريحات واصفا إياها بـ"اكتشافات كالاس" في مجال التاريخ العسكري.