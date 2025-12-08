عربي
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: أوروبا تسير في اتجاه سيئ للغاية ويجب أن تكون حذرة
وقال ترامب للصحفيين: "على أوروبا أن تكون حذرة للغاية بشأن العديد من الأمور. نريد أن تبقى أوروبا كما هي. أوروبا تسير في اتجاه سيئ. إنه أمر سيئ للغاية".وأضاف الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتحدة تبيع أسلحة لحلف شمال الأطلسي"الناتو" بكامل قيمتها، وأن معظم هذه المعدات تذهب إلى أوكرانيا".وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة لم تعد تُنفق أموالًا لدعم أوكرانيا، بل تُخصص وقتًا للتسوية، مضيفا: "نحن لا ننفق المال، بل ننفق الوقت لأسباب إنسانية".وقال ترامب: "إن الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن منحت كييف 350 مليار دولار، لم أعطهم (كييف) أي شيء".وقال ترامب خلال حفل أقيم في مركز "جون إف. كينيدي" للفنون المسرحية: "أشعر بخيبة أمل طفيفة، لأن زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد".وذكر ترامب بأن "روسيا وكذلك الشعب الأوكراني، يدعمون شروط التسوية التي تقترحها واشنطن لإنهاء الصراع في أوكرانيا، بينما لا يزال موقف فلاديمير زيلينسكي، غير واضح".وأعلنت الإدارة الأمريكية، سابقا، عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليا، إذ لا يزال العمل جاريا، فيما صرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية.وكان الرئيس بوتين، قد أوضح أن واشنطن قسّمت خطة التسوية، التي كانت تتألف في نسختها الأولى من 27 بندًا، إلى 4 مجموعات رئيسية، واقترحت مناقشة كل مجموعة على حدة.
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن على أوروبا توخي الحذر، لأنها تسير في اتجاه سيئ ​​للغاية.
وقال ترامب للصحفيين: "على أوروبا أن تكون حذرة للغاية بشأن العديد من الأمور. نريد أن تبقى أوروبا كما هي. أوروبا تسير في اتجاه سيئ. إنه أمر سيئ للغاية".

وبين ترامب، خلال مائدة مستديرة حول المساعدات المالية للمزارعين الأمريكيين، بأن الولايات المتحدة تسعى إلى حل النزاع في أوكرانيا لأسباب إنسانية، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تتخذ هذا القرار لأسباب إنسانية. نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا وقف القتل".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يعرب عن خيبة أمله لأن زيلينسكي لم يطلع على مقترحه للسلام
07:56 GMT
وأضاف الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتحدة تبيع أسلحة لحلف شمال الأطلسي"الناتو" بكامل قيمتها، وأن معظم هذه المعدات تذهب إلى أوكرانيا".
وقال ترامب: "نبيع الآن معدات الناتو بسعرها الكامل، ويأخذ الناتو تلك المعدات وربما يعطيها لأوكرانيا. أفترض أنهم قد يقدمونها لآخرين، لكنهم في الأساس يقدمونها لأوكرانيا، ويتعاونون معها في توزيع المعدات والصواريخ"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة لم تعد تزود أوكرانيا بالأسلحة مباشرة".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة لم تعد تُنفق أموالًا لدعم أوكرانيا، بل تُخصص وقتًا للتسوية، مضيفا: "نحن لا ننفق المال، بل ننفق الوقت لأسباب إنسانية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب يعرب عن خيبة أمله لأن زيلينسكي لم يطلع على مقترحه للسلام
07:56 GMT
وقال ترامب: "إن الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن منحت كييف 350 مليار دولار، لم أعطهم (كييف) أي شيء".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب اليوم الاثنين، عن خيبة أمله، لأن فلاديمير زيلينسكي، لم يقرأ المقترح الأمريكي لحل النزاع الأوكراني، وفق تعبيره.
وقال ترامب خلال حفل أقيم في مركز "جون إف. كينيدي" للفنون المسرحية: "أشعر بخيبة أمل طفيفة، لأن زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد".
دونالد ترامب جونيور - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
نجل ترامب يقول إن الرئيس الأمريكي "قد يبتعد عن ملف أوكرانيا"
أمس, 22:37 GMT
وذكر ترامب بأن "روسيا وكذلك الشعب الأوكراني، يدعمون شروط التسوية التي تقترحها واشنطن لإنهاء الصراع في أوكرانيا، بينما لا يزال موقف فلاديمير زيلينسكي، غير واضح".
وأضاف ترامب: "روسيا، على ما أعتقد، موافقة على الخطة، لكنني لست متأكدًا من أن زيلينسكي موافق. شعبه يحبها، لكنه لم يقرأها بعد، ولذا سيشرحها لي يوما ما".
وأعلنت الإدارة الأمريكية، سابقا، عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليا، إذ لا يزال العمل جاريا، فيما صرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقل طائرته الرئاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: روسيا والشعب الأوكراني يؤيدون "الخطة الأمريكية" لتسوية النزاع
01:34 GMT
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية.
وكان الرئيس بوتين، قد أوضح أن واشنطن قسّمت خطة التسوية، التي كانت تتألف في نسختها الأولى من 27 بندًا، إلى 4 مجموعات رئيسية، واقترحت مناقشة كل مجموعة على حدة.
