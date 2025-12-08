https://sarabic.ae/20251208/ترامب-أوروبا-تسير-في-اتجاه-سيئ-للغاية-ويجب-أن-تكون-حذرة-1107954463.html

ترامب: أوروبا تسير في اتجاه سيئ للغاية ويجب أن تكون حذرة

ترامب: أوروبا تسير في اتجاه سيئ للغاية ويجب أن تكون حذرة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن على أوروبا توخي الحذر، لأنها تسير في اتجاه سيئ ​​للغاية. 08.12.2025

وقال ترامب للصحفيين: "على أوروبا أن تكون حذرة للغاية بشأن العديد من الأمور. نريد أن تبقى أوروبا كما هي. أوروبا تسير في اتجاه سيئ. إنه أمر سيئ للغاية".وأضاف الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتحدة تبيع أسلحة لحلف شمال الأطلسي"الناتو" بكامل قيمتها، وأن معظم هذه المعدات تذهب إلى أوكرانيا".وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة لم تعد تُنفق أموالًا لدعم أوكرانيا، بل تُخصص وقتًا للتسوية، مضيفا: "نحن لا ننفق المال، بل ننفق الوقت لأسباب إنسانية".وقال ترامب: "إن الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن منحت كييف 350 مليار دولار، لم أعطهم (كييف) أي شيء".وقال ترامب خلال حفل أقيم في مركز "جون إف. كينيدي" للفنون المسرحية: "أشعر بخيبة أمل طفيفة، لأن زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد".وذكر ترامب بأن "روسيا وكذلك الشعب الأوكراني، يدعمون شروط التسوية التي تقترحها واشنطن لإنهاء الصراع في أوكرانيا، بينما لا يزال موقف فلاديمير زيلينسكي، غير واضح".وأعلنت الإدارة الأمريكية، سابقا، عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليا، إذ لا يزال العمل جاريا، فيما صرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريدج.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية.وكان الرئيس بوتين، قد أوضح أن واشنطن قسّمت خطة التسوية، التي كانت تتألف في نسختها الأولى من 27 بندًا، إلى 4 مجموعات رئيسية، واقترحت مناقشة كل مجموعة على حدة.

