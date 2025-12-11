https://sarabic.ae/20251211/صياد-4-الجيش-الإيراني-يزيح-الستار-عن-منظومة-حرب-إلكترونية-صممته-نساء-إيرانيات-فقط-1108037255.html
"صياد 4"... الجيش الإيراني يزيح الستار عن منظومة حرب إلكترونية صممتها نساء إيرانيات فقط
"صياد 4"... الجيش الإيراني يزيح الستار عن منظومة حرب إلكترونية صممتها نساء إيرانيات فقط
أزاح الجيش الإيراني عن منظومة "صياد 4" للغابات الذي جرى تصميمه على يد نساء إيرانيات، خلال مراسم حضرها وزير الدفاع عزيز نصير زاده.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء الأربعاء، بأنه تم الكشف عن منظومة "صياد 4" للغابات التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، وبأن "النسخة المعروضة من النظام صغيرة الحجم لأسباب أمنية.ونقلت عن وزارة الدفاع الإيرانية أن تصميم وبناء هذا النظام تم بالكامل بواسطة عالمات إيرانيات في الصناعات الدفاعية، حيث يشاركن في تطوير أنظمة دفاعية معقدة جنبا إلى جنب مع الرجال.وقال نصير زاده، خلال زيارته معرض الإنجازات الدفاعية للنساء، إن "السيدات يشاركن في جميع مشاريع وزارة الدفاع على قدم المساواة مع الرجال، سواء في البحث أو التصميم أو الإنتاج أو تطوير الأنظمة".وتضمن المعرض الإيراني مجموعة من المنتجات والأنظمة الدفاعية المعقدة التي شاركت النساء الإيرانيات في مختلف مراحل تطويرها، حيث تدعو وزارة الدفاع الإيرانية سنويا النساء للمشاركة في المشاريع العلمية والتقنية لتعزيز قدرات القوات المسلحة.وكانت إيران أعلنت، الجمعة الماضية، أنها نفذت إطلاقات لصواريخ بالستية وصواريخ كروز وطائرات مسيّرة، ضمن مناورات بحرية للحرس الثوري في منطقة الخليج.ووفق التقارير الإيرانية، استمرت التدريبات لمدة يومين، وهدفت إلى مواجهة ما وصفته طهران بـ"التهديدات الأجنبية"، وشملت إطلاقًا مكثفًا لصواريخ كروز من طرازات "قدر 110" و"قدر 380" و"قدر 360"، إلى جانب صاروخ بالستي من طراز "302".
"صياد 4"... الجيش الإيراني يزيح الستار عن منظومة حرب إلكترونية صممتها نساء إيرانيات فقط
