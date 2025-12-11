"صياد 4"... الجيش الإيراني يزيح الستار عن منظومة حرب إلكترونية صممتها نساء إيرانيات فقط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
أمساليوم
بث مباشر
"صياد 4"... الجيش الإيراني يزيح الستار عن منظومة حرب إلكترونية صممتها نساء إيرانيات فقط
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء الأربعاء، بأنه تم الكشف عن منظومة "صياد 4" للغابات التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، وبأن "النسخة المعروضة من النظام صغيرة الحجم لأسباب أمنية.ونقلت عن وزارة الدفاع الإيرانية أن تصميم وبناء هذا النظام تم بالكامل بواسطة عالمات إيرانيات في الصناعات الدفاعية، حيث يشاركن في تطوير أنظمة دفاعية معقدة جنبا إلى جنب مع الرجال.وقال نصير زاده، خلال زيارته معرض الإنجازات الدفاعية للنساء، إن "السيدات يشاركن في جميع مشاريع وزارة الدفاع على قدم المساواة مع الرجال، سواء في البحث أو التصميم أو الإنتاج أو تطوير الأنظمة".وتضمن المعرض الإيراني مجموعة من المنتجات والأنظمة الدفاعية المعقدة التي شاركت النساء الإيرانيات في مختلف مراحل تطويرها، حيث تدعو وزارة الدفاع الإيرانية سنويا النساء للمشاركة في المشاريع العلمية والتقنية لتعزيز قدرات القوات المسلحة.وكانت إيران أعلنت، الجمعة الماضية، أنها نفذت إطلاقات لصواريخ بالستية وصواريخ كروز وطائرات مسيّرة، ضمن مناورات بحرية للحرس الثوري في منطقة الخليج.ووفق التقارير الإيرانية، استمرت التدريبات لمدة يومين، وهدفت إلى مواجهة ما وصفته طهران بـ"التهديدات الأجنبية"، وشملت إطلاقًا مكثفًا لصواريخ كروز من طرازات "قدر 110" و"قدر 380" و"قدر 360"، إلى جانب صاروخ بالستي من طراز "302".
"صياد 4"... الجيش الإيراني يزيح الستار عن منظومة حرب إلكترونية صممتها نساء إيرانيات فقط

أزاح الجيش الإيراني عن منظومة "صياد 4" للغابات الذي جرى تصميمه على يد نساء إيرانيات، خلال مراسم حضرها وزير الدفاع عزيز نصير زاده.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء الأربعاء، بأنه تم الكشف عن منظومة "صياد 4" للغابات التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، وبأن "النسخة المعروضة من النظام صغيرة الحجم لأسباب أمنية.
ونقلت عن وزارة الدفاع الإيرانية أن تصميم وبناء هذا النظام تم بالكامل بواسطة عالمات إيرانيات في الصناعات الدفاعية، حيث يشاركن في تطوير أنظمة دفاعية معقدة جنبا إلى جنب مع الرجال.
وقال نصير زاده، خلال زيارته معرض الإنجازات الدفاعية للنساء، إن "السيدات يشاركن في جميع مشاريع وزارة الدفاع على قدم المساواة مع الرجال، سواء في البحث أو التصميم أو الإنتاج أو تطوير الأنظمة".
وتضمن المعرض الإيراني مجموعة من المنتجات والأنظمة الدفاعية المعقدة التي شاركت النساء الإيرانيات في مختلف مراحل تطويرها، حيث تدعو وزارة الدفاع الإيرانية سنويا النساء للمشاركة في المشاريع العلمية والتقنية لتعزيز قدرات القوات المسلحة.
وكانت إيران أعلنت، الجمعة الماضية، أنها نفذت إطلاقات لصواريخ بالستية وصواريخ كروز وطائرات مسيّرة، ضمن مناورات بحرية للحرس الثوري في منطقة الخليج.
ووفق التقارير الإيرانية، استمرت التدريبات لمدة يومين، وهدفت إلى مواجهة ما وصفته طهران بـ"التهديدات الأجنبية"، وشملت إطلاقًا مكثفًا لصواريخ كروز من طرازات "قدر 110" و"قدر 380" و"قدر 360"، إلى جانب صاروخ بالستي من طراز "302".
