الحرس الثوري الإيراني يعد برد ساحق في "الموعد المحدد" على اغتيال القيادي في "حزب الله" طبطبائي

أصدر الحرس الثوري الإسلامي الإيراني بيانًا، اليوم الاثنين، يدين فيه بشدة اغتيال هيثم علي طباطبائي، أحد القادة الكبار في "حزب الله" اللبناني، الذي استُهدف في... 24.11.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة "تسنيم" للأنباء أن "الكيان الصهيوني أقدم مرة أخرى على ارتكاب جريمة إرهابية واضحة، مستهدفًا طبطبائي الذي وُصف بـ"القائد الصامد والمقتدر والعاشق للشهادة" في معارك محور المقاومة"، مشيرًا إلى أن "هذا العمل الجبان وقع في ظل ما يُسمى بوقف إطلاق النار الذي انتهكه "فراعنة العصر مرارًا"، على حد قول البيان. وأكد البيان أن "هذا الفعل ليس علامة على القوة، بل علامة واضحة على الضعف والعجز الذي وصل إليه العدو في مواجهة إرادة شعوب المنطقة وتيار المقاومة، مما أوصله إلى طريق مسدود". وفي سياق الرد، أكد البيان أن "تيار المقاومة حي وديناميكي، وأن دماء الشهداء لا تؤدي إلى انطفاء المقاومة بل تزيد من إشعال لهيب الأمل والإرادة في قلوب أحرار العالم والمقاتلين المؤمنين والشجعان في جغرافية المنطقة". واعتبر البيان أن هذا الاغتيال جزء من "الحرب النفسية والجهود اليائسة للنظام الصهيوني المجرم الذي يشبه الذئب، لإخفاء أزماته الداخلية وهزائمه الميدانية المتتالية، خاصة أمام المقاومة اللبنانية البطلة التي لا تتزعزع و"حزب الله" العزيز والمقتدر، وكذلك جبهة المقاومة الفلسطينية المظلومة والصامدة"، مشيرًا إلى أن "نهايتها لن تكون سوى الفشل وتصاعد الكراهية والاشمئزاز لدى الرأي العام العالمي تجاههم". وفي ختام البيان، قدم الحرس الثوري التعزية إلى الأمين العام لـ"حزب الله"، مجددًا "العهد على المبادئ السامية لشهداء المقاومة، وخاصة الشهيد السيد حسن نصر الله (أمين عام "حزب الله" الراحل)"، مؤكدًا أن "دماء الشهيد هيثم علي طبطبائي وغيره من شهداء المقاومة "صناع التاريخ والمفخرة"، وهي "رأسمال استراتيجي لمستقبل المنطقة والأمة الإسلامية"، لن يكون العدو قادرا أبدًا على إخماده، وسيساهم بريقه في الميدان ومتاريس مجاهدي المقاومة في تحقيق الكابوس المروع للصهيونيين"، على حسب وصف البيان.وكان "حزب الله" اللبناني قد أصدر، مساء أمس الأحد، بياناً رسمياً، نعى فيه رئيس أركانه هيثم علي الطبطبائي، الملقب بـ"السيد أبو علي"، الذي قتل إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأضاف أنه "أمضى حياته كلها في الجهاد منذ انطلاقة المقاومة، ولم يعرف الكلل أو الملل في الدفاع عن الأرض والشعب"، مؤكدا أن مقتله "يمنح المجاهدين عزيمة إضافية لمواصلة الطريق وإسقاط مشاريع العدو وداعمته الولايات المتحدة".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

