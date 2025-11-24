الحرس الثوري الإيراني يعد برد ساحق في "الموعد المحدد" على اغتيال القيادي في "حزب الله" طبطبائي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن مقتل 4 من قادة حماس في غارات على قطاع غزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
19:31 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
ناصر قنديل: لو لم يكن "حزب الله" يحرز تقدما في بناء قدراته لما كانت ثمة حاجة لعمليات عسكرية ضده
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251124/الحرس-الثوري-الإيراني-يعد-برد-ساحق-في-الموعد-المحدد-على-اغتيال-القيادي-في-حزب-الله-طبطبائي-1107453158.html
الحرس الثوري الإيراني يعد برد ساحق في "الموعد المحدد" على اغتيال القيادي في "حزب الله" طبطبائي
الحرس الثوري الإيراني يعد برد ساحق في "الموعد المحدد" على اغتيال القيادي في "حزب الله" طبطبائي
سبوتنيك عربي
أصدر الحرس الثوري الإسلامي الإيراني بيانًا، اليوم الاثنين، يدين فيه بشدة اغتيال هيثم علي طباطبائي، أحد القادة الكبار في "حزب الله" اللبناني، الذي استُهدف في... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-24T19:02+0000
2025-11-24T19:02+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار حزب الله
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091730728_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_276becb8320b3cc800891a4b0c56d524.jpg
وجاء في البيان الذي نقلته وكالة "تسنيم" للأنباء أن "الكيان الصهيوني أقدم مرة أخرى على ارتكاب جريمة إرهابية واضحة، مستهدفًا طبطبائي الذي وُصف بـ"القائد الصامد والمقتدر والعاشق للشهادة" في معارك محور المقاومة"، مشيرًا إلى أن "هذا العمل الجبان وقع في ظل ما يُسمى بوقف إطلاق النار الذي انتهكه "فراعنة العصر مرارًا"، على حد قول البيان. وأكد البيان أن "هذا الفعل ليس علامة على القوة، بل علامة واضحة على الضعف والعجز الذي وصل إليه العدو في مواجهة إرادة شعوب المنطقة وتيار المقاومة، مما أوصله إلى طريق مسدود". وفي سياق الرد، أكد البيان أن "تيار المقاومة حي وديناميكي، وأن دماء الشهداء لا تؤدي إلى انطفاء المقاومة بل تزيد من إشعال لهيب الأمل والإرادة في قلوب أحرار العالم والمقاتلين المؤمنين والشجعان في جغرافية المنطقة". واعتبر البيان أن هذا الاغتيال جزء من "الحرب النفسية والجهود اليائسة للنظام الصهيوني المجرم الذي يشبه الذئب، لإخفاء أزماته الداخلية وهزائمه الميدانية المتتالية، خاصة أمام المقاومة اللبنانية البطلة التي لا تتزعزع و"حزب الله" العزيز والمقتدر، وكذلك جبهة المقاومة الفلسطينية المظلومة والصامدة"، مشيرًا إلى أن "نهايتها لن تكون سوى الفشل وتصاعد الكراهية والاشمئزاز لدى الرأي العام العالمي تجاههم". وفي ختام البيان، قدم الحرس الثوري التعزية إلى الأمين العام لـ"حزب الله"، مجددًا "العهد على المبادئ السامية لشهداء المقاومة، وخاصة الشهيد السيد حسن نصر الله (أمين عام "حزب الله" الراحل)"، مؤكدًا أن "دماء الشهيد هيثم علي طبطبائي وغيره من شهداء المقاومة "صناع التاريخ والمفخرة"، وهي "رأسمال استراتيجي لمستقبل المنطقة والأمة الإسلامية"، لن يكون العدو قادرا أبدًا على إخماده، وسيساهم بريقه في الميدان ومتاريس مجاهدي المقاومة في تحقيق الكابوس المروع للصهيونيين"، على حسب وصف البيان.وكان "حزب الله" اللبناني قد أصدر، مساء أمس الأحد، بياناً رسمياً، نعى فيه رئيس أركانه هيثم علي الطبطبائي، الملقب بـ"السيد أبو علي"، الذي قتل إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.وأضاف أنه "أمضى حياته كلها في الجهاد منذ انطلاقة المقاومة، ولم يعرف الكلل أو الملل في الدفاع عن الأرض والشعب"، مؤكدا أن مقتله "يمنح المجاهدين عزيمة إضافية لمواصلة الطريق وإسقاط مشاريع العدو وداعمته الولايات المتحدة".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
https://sarabic.ae/20251124/نائب-عن-كتلة-حزب-الله-في-البرلمان-اللبناني-لـسبوتنيك-الرد-على-إسرائيل-يتطلب-وحدة-وطنية-شاملة-1107440268.html
https://sarabic.ae/20251124/إيران-تصدر-بيانا-بعد-اغتيال-إسرائيل-لقائد-حزب-الله-هيثم-الطبطبائي-1107434048.html
https://sarabic.ae/20251124/الجيش-الإسرائيلي-يرفع-جاهزيته-ويستعد-لجولة-جديدة-ضد-حزب-الله-1107430684.html
https://sarabic.ae/20251123/حزب-الله-يقر-باغتيال-إسرائيل-رئيس-أركانه-هيثم-الطبطبائي-1107425167.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091730728_126:0:2498:1779_1920x0_80_0_0_6cabfed0cab16cb2b7d26190e6b49022.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الحرس الثوري الإيراني يعد برد ساحق في "الموعد المحدد" على اغتيال القيادي في "حزب الله" طبطبائي

19:02 GMT 24.11.2025
© AP Photoتدريبات الحرس الثوري الإيراني
تدريبات الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أصدر الحرس الثوري الإسلامي الإيراني بيانًا، اليوم الاثنين، يدين فيه بشدة اغتيال هيثم علي طباطبائي، أحد القادة الكبار في "حزب الله" اللبناني، الذي استُهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدًا أن "الرد الساحق" على هذه الجريمة سيأتي في الوقت المحدد.
وجاء في البيان الذي نقلته وكالة "تسنيم" للأنباء أن "الكيان الصهيوني أقدم مرة أخرى على ارتكاب جريمة إرهابية واضحة، مستهدفًا طبطبائي الذي وُصف بـ"القائد الصامد والمقتدر والعاشق للشهادة" في معارك محور المقاومة"، مشيرًا إلى أن "هذا العمل الجبان وقع في ظل ما يُسمى بوقف إطلاق النار الذي انتهكه "فراعنة العصر مرارًا"، على حد قول البيان.
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان اللبناني، بيروت، لبنان 20 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
نائب عن كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني لـ"سبوتنيك": الرد على إسرائيل يتطلب وحدة وطنية شاملة
10:39 GMT
وأكد البيان أن "هذا الفعل ليس علامة على القوة، بل علامة واضحة على الضعف والعجز الذي وصل إليه العدو في مواجهة إرادة شعوب المنطقة وتيار المقاومة، مما أوصله إلى طريق مسدود".

وأعرب الحرس الثوري عن "أسفه العميق إزاء استشهاد طبطبائي إلى جانب عدد من رفاقه وأبناء الشعب اللبناني المقاوم"، كما ندد بـ"صمت وتقاعس المحافل والمؤسسات الدولية وحقوق الإنسان تجاه الإبادة الجماعية والأعمال الوحشية للنظام الصهيوني، والدعم المقدم من حكام البيت الأبيض، دعاة الحرب ومربي الإرهاب"، بحسب البيان.

وفي سياق الرد، أكد البيان أن "تيار المقاومة حي وديناميكي، وأن دماء الشهداء لا تؤدي إلى انطفاء المقاومة بل تزيد من إشعال لهيب الأمل والإرادة في قلوب أحرار العالم والمقاتلين المؤمنين والشجعان في جغرافية المنطقة".

وأضاف أن "حق محور المقاومة وحزب الله اللبناني في الانتقام لدماء مقاتلي الإسلام الأبطال محفوظ"، محذرًا بأنه "في الموعد المقرر سيكون الرد القوي بانتظار المعتدي الإرهابي".

صورة نشرها الإعلام العسكري لـحزب الله اللبناني، يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، تُظهر رئيس أركان حزب الله، هيثم الطبطبائي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
إيران تصدر بيانا بعد اغتيال إسرائيل لقائد "حزب الله" هيثم الطبطبائي
09:09 GMT
واعتبر البيان أن هذا الاغتيال جزء من "الحرب النفسية والجهود اليائسة للنظام الصهيوني المجرم الذي يشبه الذئب، لإخفاء أزماته الداخلية وهزائمه الميدانية المتتالية، خاصة أمام المقاومة اللبنانية البطلة التي لا تتزعزع و"حزب الله" العزيز والمقتدر، وكذلك جبهة المقاومة الفلسطينية المظلومة والصامدة"، مشيرًا إلى أن "نهايتها لن تكون سوى الفشل وتصاعد الكراهية والاشمئزاز لدى الرأي العام العالمي تجاههم".
وفي ختام البيان، قدم الحرس الثوري التعزية إلى الأمين العام لـ"حزب الله"، مجددًا "العهد على المبادئ السامية لشهداء المقاومة، وخاصة الشهيد السيد حسن نصر الله (أمين عام "حزب الله" الراحل)"، مؤكدًا أن "دماء الشهيد هيثم علي طبطبائي وغيره من شهداء المقاومة "صناع التاريخ والمفخرة"، وهي "رأسمال استراتيجي لمستقبل المنطقة والأمة الإسلامية"، لن يكون العدو قادرا أبدًا على إخماده، وسيساهم بريقه في الميدان ومتاريس مجاهدي المقاومة في تحقيق الكابوس المروع للصهيونيين"، على حسب وصف البيان.
الحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
الجيش الإسرائيلي يرفع جاهزيته ويستعد لجولة جديدة ضد حزب الله
05:54 GMT
وكان "حزب الله" اللبناني قد أصدر، مساء أمس الأحد، بياناً رسمياً، نعى فيه رئيس أركانه هيثم علي الطبطبائي، الملقب بـ"السيد أبو علي"، الذي قتل إثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال الحزب، في بيان له، إن "الطبطبائي من القادة المؤسسين للمقاومة، وأحد الذين وضعوا المدماك الأساسي لبنائها وتطوير قدراتها حتى أصبحت قوة ردع تحمي لبنان وتصنع الانتصارات".
وأضاف أنه "أمضى حياته كلها في الجهاد منذ انطلاقة المقاومة، ولم يعرف الكلل أو الملل في الدفاع عن الأرض والشعب"، مؤكدا أن مقتله "يمنح المجاهدين عزيمة إضافية لمواصلة الطريق وإسقاط مشاريع العدو وداعمته الولايات المتحدة".
الآلاف من مناصري حزب الله يضيئون صخرة الروشة في بيروت بصور نصر الله وصفي الدين، 25 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
"‌‏حزب الله" يقر باغتيال إسرائيل رئيس أركانه هيثم علي الطبطبائي
أمس, 20:00 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала