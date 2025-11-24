https://sarabic.ae/20251124/نائب-عن-كتلة-حزب-الله-في-البرلمان-اللبناني-لـسبوتنيك-الرد-على-إسرائيل-يتطلب-وحدة-وطنية-شاملة-1107440268.html

نائب عن كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني لـ"سبوتنيك": الرد على إسرائيل يتطلب وحدة وطنية شاملة

نائب عن كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني لـ"سبوتنيك": الرد على إسرائيل يتطلب وحدة وطنية شاملة

سبوتنيك عربي

تناول النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "حزب الله" اللبناني، حسن عز الدين، خيارات الحزب في ما يتعلق بالرد على استهداف إسرائيل لرئيس أركانه، هيثم الطبطبائي،... 24.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-24T10:39+0000

2025-11-24T10:39+0000

2025-11-24T10:39+0000

أخبار حزب الله

لبنان

إسرائيل

حصري

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/14/1069268161_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_810ea96154f4d8fd53e195cf0fd66f7b.jpg

وأشار عز الدين في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "الدولة اللبنانية والحكومة مطالبتان بإيجاد حل للخروقات الإسرائيلية"، لأن "هذا العدو متفلت من كل القيود ومدعوم من أمريكا"، مضيفا: "هذا الأمر لا يمكن أن يستمر إلى الأبد". ودعا إلى "موقف موحد من الحكومة والجيش والمقاومة في الرد"، باعتبار أن "العدوان موجه ضد لبنان"، مشددا على أن "آلية الرد تتطلب وحدة وطنية تجمع كل مكونات البلد".وأكد أن المطالبة بتسليم سلاح المقاومة تعني "الخضوع للإرادة الأمريكية والإسرائيلية والاستسلام لها". وأوضح النائب في البرلمان اللبناني أن "60 % من اللبنانيين من مختلف الطوائف والقوى السياسية يؤكدون ضرورة بقاء المقاومة"، وأن "96.6% من المكون الشيعي يرفضون الاستسلام أو الرضوخ للشروط الإسرائيلية". ودعا أمريكا، التي "تقول إنها تريد مصلحة لبنان"، إلى "الضغط على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب من الأراضي اللبنانية"، وقال: "إذا أراد ترامب ذلك، يستطيع تنفيذه". واستبعد عز الدين اندلاع حرب واسعة، مع بقاء إمكانية استمرار إسرائيل في التصعيد.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق أمس الأحد، رسميا اغتيال قائد أركان "حزب الله" اللبناني، ‌‏علي الطبطبائي، بغارة في الضاحية الجنوبية لبيروت.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "إسرائيل ستواجه محاولات إعادة تأهيل وتسليح حزب الله وستزيل أي تهديد لإسرائيل ومواطنيها"، مؤكدا التزام الجيش بالتفاهمات التي تم الاتفاق عليها بين إسرائيل ولبنان.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

https://sarabic.ae/20251124/الجيش-الإسرائيلي-يرفع-جاهزيته-ويستعد-لجولة-جديدة-ضد-حزب-الله-1107430684.html

https://sarabic.ae/20251123/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-مقتل-رئيس-أركان-حزب-الله-علي-الطبطبائي-بغارة-شنها-جنوبي-بيروت-1107424467.html

لبنان

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار حزب الله, لبنان, إسرائيل, حصري, الولايات المتحدة الأمريكية