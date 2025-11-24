نائب عن كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني لـ"سبوتنيك": الرد على إسرائيل يتطلب وحدة وطنية شاملة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن مقتل 4 من قادة حماس في غارات على قطاع غزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
19:31 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
نائب عن كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني لـ"سبوتنيك": الرد على إسرائيل يتطلب وحدة وطنية شاملة
نائب عن كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني لـ"سبوتنيك": الرد على إسرائيل يتطلب وحدة وطنية شاملة

تناول النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "حزب الله" اللبناني، حسن عز الدين، خيارات الحزب في ما يتعلق بالرد على استهداف إسرائيل لرئيس أركانه، هيثم الطبطبائي، في الضاحية الجنوبية، مؤكدا أن ما حدث هو "عدوان تجاوزت فيه إسرائيل كل الخطوط الحمراء، ما يقتضي ردعها".
وأشار عز الدين في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "الدولة اللبنانية والحكومة مطالبتان بإيجاد حل للخروقات الإسرائيلية"، لأن "هذا العدو متفلت من كل القيود ومدعوم من أمريكا"، مضيفا: "هذا الأمر لا يمكن أن يستمر إلى الأبد".
ودعا إلى "موقف موحد من الحكومة والجيش والمقاومة في الرد"، باعتبار أن "العدوان موجه ضد لبنان"، مشددا على أن "آلية الرد تتطلب وحدة وطنية تجمع كل مكونات البلد".
وفي ما يتعلق بالدعوات إلى سحب سلاح "حزب الله" اللبناني، وصف عز الدين هذا الطرح بأنه "كلام سخيف"، مشيرا إلى أن "الدولة اللبنانية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك المقاومة منذ اللحظة الأولى، بينما تأتي الخروقات من الجانب الإسرائيلي".
وأكد أن المطالبة بتسليم سلاح المقاومة تعني "الخضوع للإرادة الأمريكية والإسرائيلية والاستسلام لها".
الحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
الجيش الإسرائيلي يرفع جاهزيته ويستعد لجولة جديدة ضد حزب الله
05:54 GMT
وأوضح النائب في البرلمان اللبناني أن "60 % من اللبنانيين من مختلف الطوائف والقوى السياسية يؤكدون ضرورة بقاء المقاومة"، وأن "96.6% من المكون الشيعي يرفضون الاستسلام أو الرضوخ للشروط الإسرائيلية".
وتطرّق عز الدين إلى المبادرة التي تحدث عنها الرئيس اللبناني، جوزاف عون، موضحا أنها "ترتكز على إخراج العدو من المناطق التي يحتلها، ووقف الاعتداءات، وتحرير الأسرى، وهي نقاط تحظى بتوافق لبناني"، وأضاف أن "على إسرائيل الالتزام بما التزم به لبنان".
ودعا أمريكا، التي "تقول إنها تريد مصلحة لبنان"، إلى "الضغط على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب من الأراضي اللبنانية"، وقال: "إذا أراد ترامب ذلك، يستطيع تنفيذه". واستبعد عز الدين اندلاع حرب واسعة، مع بقاء إمكانية استمرار إسرائيل في التصعيد.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق أمس الأحد، رسميا اغتيال قائد أركان "حزب الله" اللبناني، ‌‏علي الطبطبائي، بغارة في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "إسرائيل ستواجه محاولات إعادة تأهيل وتسليح حزب الله وستزيل أي تهديد لإسرائيل ومواطنيها"، مؤكدا التزام الجيش بالتفاهمات التي تم الاتفاق عليها بين إسرائيل ولبنان.
قصف مدفعي عنيف يستهدف وسط بلدة الخيام - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
‌‏الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل رئيس أركان "حزب الله" علي الطبطبائي بغارة شنها جنوبي بيروت
أمس, 18:24 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
