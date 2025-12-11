نجم الروك الأمريكي أليكس كارلين لـ"سبوتنيك": أشعر برابطة حقيقية تجاه روسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
نجم الروك الأمريكي أليكس كارلين لـ"سبوتنيك": أشعر برابطة حقيقية تجاه روسيا
نجم الروك الأمريكي أليكس كارلين لـ"سبوتنيك": أشعر برابطة حقيقية تجاه روسيا
https://sarabic.ae/20251208/من-مسرح-البولشوي-إلى-بيروت-هبة-القواس-وسام-الشرف-الروسي-يؤسس-لشراكة-موسيقية-استراتيجية-1107944094.html
حصري
ذكر نجم الروك الأمريكي أليكس كارلين، أنه لو أوقفت الولايات المتحدة تمويل إسرائيل، سيكون من الصعب جدًا على الحكومة الإسرائيلية مواصلة الإبادة الجماعية.
وأضاف كارلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك، أنه " قدمت العديد من الحفلات في روسيا، على مدى السنوات العشر الماضية، وأقمنا الحفلات مع العديد من الفرق الموسيقية".
وأضاف كارلين، أنه "عندما سجلت أطول حفل في التاريخ بأمريكا، كان أصدقائي في أمريكا، يكتبون لي، مثل: أوه، أليكس، كما تعلم، بدأت أسمعك تعزف ثم ذهبت للنوم ثم ذهبت للعمل ثم استيقظت ثم نمت مرة أخرى وأنت لا تزال تعزف ثم استيقظت وأنت لا تزال تعزف".
وأشار أيضا، أنه " وبدأ الناس في تنظيم عروض لي في موسكو منذ حوالي 12 عامًا أو نحو ذلك عندما بدأت في العودة، وأشعر برابطة حقيقية ".
أداء فرقة الرقص الشعبي فدوخنوفينيه (الإلهام) خلال المسابقة الدولية لإبداع الأطفال والشباب على مسرح المعرض الدولي للمنتدى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
من مسرح "البولشوي" إلى بيروت.. هبة القواس: "وسام الشرف" الروسي يؤسس لشراكة موسيقية استراتيجية..فيديو
8 ديسمبر, 14:41 GMT
وتابع أيضا: في أحد الأيام أرسلت في مهمة لشراء ميكروفونات عالية الجودة في زمن الاتحاد السوفييتي، وأتيت إلى هنا مع غيتار صوتي وبدأت في العزف بشارع أربات لمدة أسبوع، وبدأت في مقابلة الناس والعزف، ووقعت حقًا في حب روسيا في تلك المرحلة ".
وحول الوضع في فلسطين، أكد كارلين، أن "هناك الكثير من اليهود المعارضين للإبادة الجماعية وما يحدث في فلسطين".
وأكد الموسيقي على أنه "لو أوقفت الولايات المتحدة تمويل إسرائيل، سيكون من الصعب جدًا على الحكومة الإسرائيلية مواصلة الإبادة الجماعية".

وأشار الموسيقي إلى أن "روسيا قدمت قصرا ضخما للفلسطينيين في موسكو وجعلته سفارة لهم، وقابلت العديد من الفلسطينيين هناك".

الجدير بالذكر أن كارلين يعد صاحب أطول حفل موسيقي في التاريخ واستمر لمدة 32 ساعة متواصلة، وسجل. بذلك رقما قياسيا صعبا.
