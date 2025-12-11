https://sarabic.ae/20251211/نجم-الروك-الأمريكي-أليكس-كارلين-لـسبوتنيك-أشعر-برابطة-حقيقية-تجاه-روسيا-1108065334.html

نجم الروك الأمريكي أليكس كارلين لـ"سبوتنيك": أشعر برابطة حقيقية تجاه روسيا

نجم الروك الأمريكي أليكس كارلين لـ"سبوتنيك": أشعر برابطة حقيقية تجاه روسيا

ذكر نجم الروك الأمريكي أليكس كارلين، أنه لو أوقفت الولايات المتحدة تمويل إسرائيل، سيكون من الصعب جدًا على الحكومة الإسرائيلية مواصلة الإبادة الجماعية.

وأضاف كارلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك، أنه " قدمت العديد من الحفلات في روسيا، على مدى السنوات العشر الماضية، وأقمنا الحفلات مع العديد من الفرق الموسيقية".وأشار أيضا، أنه " وبدأ الناس في تنظيم عروض لي في موسكو منذ حوالي 12 عامًا أو نحو ذلك عندما بدأت في العودة، وأشعر برابطة حقيقية ". وتابع أيضا: في أحد الأيام أرسلت في مهمة لشراء ميكروفونات عالية الجودة في زمن الاتحاد السوفييتي، وأتيت إلى هنا مع غيتار صوتي وبدأت في العزف بشارع أربات لمدة أسبوع، وبدأت في مقابلة الناس والعزف، ووقعت حقًا في حب روسيا في تلك المرحلة ".وحول الوضع في فلسطين، أكد كارلين، أن "هناك الكثير من اليهود المعارضين للإبادة الجماعية وما يحدث في فلسطين".وأكد الموسيقي على أنه "لو أوقفت الولايات المتحدة تمويل إسرائيل، سيكون من الصعب جدًا على الحكومة الإسرائيلية مواصلة الإبادة الجماعية". الجدير بالذكر أن كارلين يعد صاحب أطول حفل موسيقي في التاريخ واستمر لمدة 32 ساعة متواصلة، وسجل. بذلك رقما قياسيا صعبا.

