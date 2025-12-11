عربي
لافروف: روسيا تسعى لسلام مستدام بينما أوروبا تريد "استراحة" لتعزيز قوات كييف
وزير سوري سابق: كسر عزلة سوريا خطوة إلى الأمام لكنها غير كافية وموسكو تساعد في الحفاظ على بنى الدولة
وزير سوري سابق: كسر عزلة سوريا خطوة إلى الأمام لكنها غير كافية وموسكو تساعد في الحفاظ على بنى الدولة
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور علي حيدر، وزير المصالحة السوري السابق، أن "موسكو تعمل على الحفاظ على بنى الدولة السورية، وتتابع بوضوح التحول النوعي في الساحة الداخلية"، مشددًا على...
2025-12-11T08:08+0000
2025-12-11T08:10+0000
حصري
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
وأشار الوزير السوري، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "كسر عزلة سوريا جاء بقرار دولي، لكن من دون انفتاح مطلق، وهو خطوة إلى الأمام لكنها غير كافية، وتحتاج إلى مشروع متكامل ودعم داخلي لمواجهة المشاريع الخارجية".وأضاف: "الإدارة الجديدة لم تتمكن حتى الآن من احتواء كل العصبيات على الأراضي السورية"، مشيرا إلى أن "أحداث العام الأخير، الداخلية والخارجية، عززت الشرخ العمودي في الولاءات، وأدت إلى تفكك اجتماعي وتهديد لمفهوم الدولة، نتيجة التدخلات الخارجية المرتبطة بالسياسات الدولية، ما يجعل من سوريا مركز توازن قوى يهدد الدولة وبنيتها ووظيفتها وبقائها". وشدد على أن "سوريا تحتاج الى "مشروع نهضوي" أكثر مما تحتاج إلى إصلاحات إدارية".وأشار إلى أن العنوان السياسي الراهن في سوريا هو "لا إسقاط للإدارة الحالية ولا لإطلاق يدها بالكامل في مشروع إصلاح حقيقي"، لافتًا إلى أن ما تحقق من إنجازات حتى الآن هو لخدمة مشروع الصراع القائم، وليس لحل الأزمة الداخلية أو لتحسين مستوى معيشة المواطنين. واعتبر أن ما يجري هو "إدارة للخلاف على سوريا، وليس حلًا للملف السوري وذلك بهدف تقاسم النفوذ".
وزير سوري سابق: كسر عزلة سوريا خطوة إلى الأمام لكنها غير كافية وموسكو تساعد في الحفاظ على بنى الدولة

08:08 GMT 11.12.2025 (تم التحديث: 08:10 GMT 11.12.2025)
ساحة الأمويين بدمشق، سوريا
ساحة الأمويين بدمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
حصري
أكد الدكتور علي حيدر، وزير المصالحة السوري السابق، أن "موسكو تعمل على الحفاظ على بنى الدولة السورية، وتتابع بوضوح التحول النوعي في الساحة الداخلية"، مشددًا على أن روسيا "لاعب دولي كبير يتعامل مع فن الممكن، وأنها باقية في سوريا ولن تخرج منها".
وأشار الوزير السوري، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "كسر عزلة سوريا جاء بقرار دولي، لكن من دون انفتاح مطلق، وهو خطوة إلى الأمام لكنها غير كافية، وتحتاج إلى مشروع متكامل ودعم داخلي لمواجهة المشاريع الخارجية".

وأوضح حيدر أن "التغيير الأولي كان مطلبا شعبيا تاريخيا، لكن الأهم هو الاتجاه، الذي يسلكه هذا التغيير"، لافتا إلى أن "ما جرى حتى الآن على مستوى الدولة يعالج القشور والشكل لإرضاء المواطنين، من دون الغوص في عمق مفهوم الدولة ووظيفتها".

وأضاف: "الإدارة الجديدة لم تتمكن حتى الآن من احتواء كل العصبيات على الأراضي السورية"، مشيرا إلى أن "أحداث العام الأخير، الداخلية والخارجية، عززت الشرخ العمودي في الولاءات، وأدت إلى تفكك اجتماعي وتهديد لمفهوم الدولة، نتيجة التدخلات الخارجية المرتبطة بالسياسات الدولية، ما يجعل من سوريا مركز توازن قوى يهدد الدولة وبنيتها ووظيفتها وبقائها". وشدد على أن "سوريا تحتاج الى "مشروع نهضوي" أكثر مما تحتاج إلى إصلاحات إدارية".
ورأى حيدر أن "الانتقال السياسي هو مسار طويل وبنيوي، ويحتاج إلى سلسلة خطوات، أهمها إشاعة الأمن والأمان بين السوريين، ونزع السلاح المتفلت، تمهيدا لإطلاق حوار وطني حقيقي ينتج رؤية سياسية ودستورية تؤسس لعقد اجتماعي جديد".

وأشار إلى أن العنوان السياسي الراهن في سوريا هو "لا إسقاط للإدارة الحالية ولا لإطلاق يدها بالكامل في مشروع إصلاح حقيقي"، لافتًا إلى أن ما تحقق من إنجازات حتى الآن هو لخدمة مشروع الصراع القائم، وليس لحل الأزمة الداخلية أو لتحسين مستوى معيشة المواطنين. واعتبر أن ما يجري هو "إدارة للخلاف على سوريا، وليس حلًا للملف السوري وذلك بهدف تقاسم النفوذ".
