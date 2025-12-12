https://sarabic.ae/20251212/أمريكا-تنهي-تصنيف-إثيوبيا-كدولة-ذات-وضع-حماية-مؤقت-اعتبارا-من-اليوم-1108088427.html

أمريكا تنهي تصنيف إثيوبيا كدولة "ذات وضع حماية مؤقت" اعتبارا من اليوم

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنهاء تصنيف إثيوبيا ضمن وضع الحماية المؤقتة، اعتبارا من اليوم الجمعة، وفقا لأمر صادر عن وزارة الأمن الداخلي... 12.12.2025

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إنه بموجب هذا الإشعار، فإن وزير الأمن الداخلي يُنهي تصنيف إثيوبيا ضمن فئة الحماية المؤقتة، وكان من المقرر أن ينتهي هذا التصنيف في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2025، وبعد مراجعة أوضاع إثيوبيا والتشاور مع الجهات الحكومية الأمريكية المختصة، قرر الوزير أن إثيوبيا لم تعد تستوفي شروط الحصول على تصنيف الحماية المؤقتة، وعليه، يُنهي الوزير تصنيف إثيوبيا ضمن فئة الحماية المؤقتة وفقًا لما ينص عليه القانون.ومنذ بداية ولاية ترامب الثانية، دأبت أمريكا على إلغاء وضع الحماية المؤقتة لعدد من الدول.وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، قالت إدارة ترامب إنها تعتزم إنهاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 4000 مواطن من ميانمار في أمريكا، اعتبارا من 24 يناير/ كانون الثاني 2026، وذلك استنادا إلى تحسن الأوضاع في البلاد، وفقا لإشعار صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.وجاء في الإشعار: "تعلن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، من خلال هذا الإشعار، أن وزيرة الأمن الداخلي تُنهي وضع الحماية المؤقتة لبورما (ميانمار)، وينتهي هذا الوضع في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وقد قررت الوزيرة كريستي نويم أن بورما لم تعد تستوفي شروط الحصول على وضع الحماية المؤقتة."وفي مايو/ أيار 2025، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إنهاء وضع الحماية المؤقتة لما يقرب من 12 ألف مواطن أفغاني، مشيرة إلى تحسن الوضع الأمني ​​في أفغانستان، ثم قررت لاحقا، في أواخر يونيو/ حزيران من نفس العام، إلغاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 260 ألف هايتي.وفي يوليو/ تموز 2025، حذت وزارة الأمن الداخلي حذوها بإلغاء وضع الحماية المؤقتة لنحو 4000 مهاجر من نيكاراغوا، و72000 مواطن من هندوراس، وفي سبتمبر/ أيلول، أنهت الإدارة الأمريكية وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 6000 سوري.

