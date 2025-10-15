https://sarabic.ae/20251015/هل-يمكن-أن-يلعب-الصومال-دور-الوساطة-في-أزمات-القرن-الأفريقي-بعد-تحسن-علاقاته-مع-إثيوبيا-1106045813.html

هل يمكن أن يؤدي الصومال دور "الوساطة" في أزمات القرن الأفريقي بعد تحسن علاقاته مع إثيوبيا؟

هل يمكن أن يؤدي الصومال دور "الوساطة" في أزمات القرن الأفريقي بعد تحسن علاقاته مع إثيوبيا؟

فتحت زيارة الرئيس الصومالي حسين شيخ محمود إلى أديس أبابا ولقائه مع آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، الباب واسعا أمام التكهنات حول أهداف الزيارة وتوقيتها

ووفقا لبيان صادر عن الحكومة الفيدرالية الصومالية، ركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين الدولتين الجارتين مع التأكيد على أهمية عدم التدخل واحترام استقلال كل دولة وسلامة أراضيها.ووفقا لبيان صادر عن الحكومة الفيدرالية الصومالية: "ناقش الرئيس ورئيس الوزراء تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتشجيع التعاون القائم على حسن الجوار والاحترام المتبادل، بما يتماشى مع المصالح المشتركة والسيادة ووحدة البلدين"، بحسب "الصومال الجديد".كما تطرقت المحادثات إلى مسائل الأمن الإقليمي، ولا سيما الجهود المشتركة لمكافحة حركة الشباب، حيث أعرب الزعيمان عن التزامهما بالعمليات الإقليمية المنسقة التي تهدف إلى ضمان السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.يأتي هذا الاجتماع في ظل تقارير عن تطورات سياسية في منطقة غدو بولاية جوبالاند في جنوب الصومال، حيث دارت مناقشات حول تغييرات إدارية محتملة في الأيام الأخيرة.فهل يمكن أن تلعب الصومال دورا في القرن الأفريقي في تلك المرحلة رغم مشاكلها الداخلية بعد تحسن علاقاتها مع إثيوبيا؟تعقيدات شديدةبداية يقول السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: "أعتقد أن الصومال في الوقت الراهن وفي ظل التطورات التي تشهدها ليست في وضع يؤهلها للعب دور مؤثر في منطقة القرن الأفريقي وفقا لما يتحدث به البعض بعد تحسن العلاقات بينها وبين أديس أبابا وتكرار اللقاءات".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، "أنه لا يمكن التعويل على دور صومالي في الوقت الراهن في القرن الأفريقي، نظرا لأن الأوضاع في تلك المنطقة شديدة التعقيد والتشابك إقليميا ودوليا، والصومال لديها الكثير من المشاكل الداخلية التي لم تنجح حتى اليوم في القضاء عليها مثل حركة الشباب وأيضا العلاقة فيما بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية".وفيما يتعلق بإمكانية قيامها بدور الوسيط فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي، يقول حليمة: "بالقطع لن تستطيع الصومال لعب دور في تلك الأزمة التي تحتاج إلى جهود كبيرة، هناك حديث عن أن الرباعية الدولية والرئيس الأمريكي ترامب سوف يتدخل من أجل ايجاد حل لتلك الأزمة، وقد شاهدنا اليوم زيارة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني إلى مصر، وكانت هناك أخبار تتحدث عن اجتماع قريب للرباعية في واشنطن لمناقشة قضايا القرن الأفريقي والأزمة السودانية، حيث هناك رؤية مصرية وأيضا عدد من الدول ترى ضرورة أن يكون هناك حوار سوداني - سوداني شامل".وأشار مساعد وزير الخارجية،" الحديث عن دور صومالي في القرن الأفريقي حاليا نوع من طمس الواقع، لأن الصومال تحتاج لترميم جراح الداخل بوقوف الأشقاء معها، أما أن يتم الحساب وبناء التوقعات لمجرد اللقاءات بين الصومال وإثيوبيا، هذا الأمر غير منطقي على أرض الواقع، الصومال تتجه نحو الاستقرار والبناء ووضع الدولة في الطريق الصحيح، لكن هذا لن يتحقق بين عشية وضحاها".القرن الأفريقيوأكد حليمة "أن الدول الأفريقية ليست في الوضعية التي تؤهل أي منها للعب دور في أزمات القرن الأفريقي وخاصة سد النهضة، نظرا لأن إثيوبيا نفسها ترفض الوساطة من الأساس رغم أن الوساطة موجود في البند العاشر من إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه، المسارات المطروحة حاليا لحل أزمة سد النهضة، أن تعيد إثيوبيا النظر في موقفها وتؤسس موقفها على أساس القانون الدولي والاتفاقات والمواثيق ذات الصلة، أو أن يكون هناك دور للوسيط الأمريكي، المسار الثالث هو التوجه نحو الأمم المتحدة ومجلس الأمن وبالفعل هناك مذكرة ثالثة تم توجيهها لمجلس الأمن بهذا الشأن وكان هناك رد إثيوبي، وفي هذه الحالة سيكون العرض في إطار الفصلين السادس والسابع من الميثاق".ولفت حليمة إلى أن "مصر متمسكة بضرورة أن يستمر المسار السلمي، في نفس الوقت لن تتهاون عن الدفاع عن مصالحها القومية وحصتها التاريخية في مياه النيل".الوساطة والأزماتمن جانبه يقول، المحلل السياسي الصومالي، عمر محمد، "إن أزمات القرن الأفريقي عميقة ومعقدة، بحيث لا يمكن الاطمئنان لمجرد تحسن العلاقات بين دولتين من دوله، أو بتوقيع اتفاقيات تعاون بين مجموعة من دوله، بل الأمر يتعدى ذلك كثيرا، وفيما يتعلق بالشأن الصومالي فالأمر أشد تعقيدا وأعمق غموضا".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "على الرغم من ذلك، فإن تحسن العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا، يساهم في تقليل التوتر بالمنطقة، لكن أن تلعب الصومال دور وساطة الأزمات الكبرى في المنطقة مثل أزمة سد النهضة، ففي رأيي يحتاج هذا الأمر إلى عوامل أخرى كقدرة الصومال على ضمان تنفيذ نتائج جهود الوساطة ومتابعتها والإشراف عليها، وهو أمر يتطلب العديد من الآليات والسلطات والصلاحيات التي قد لا تتوفر حاليا في الصومال".وقال محمد، "صحيح أن الصومال يستعيد سيادته الكاملة ودوره في المنطقة تدريجيا، إذ تم الإعفاء عنه من الديون، ورفع عنه حظر السلاح المفروض عليه منذ ما يزيد على 30 عاما، وانضم إلى مجلس الأمن الدولي، كما استعاد لاحقا إدارته الكاملة والمستقلة لملف حقوق الإنسان، إلا أنه ومع ذلك فإني أرى أن دور الصومال في وساطة أزمة سد النهضة، لا يعدو دورا تشريفيا، يهيئ الأجواء والبيئة المناسبة لانطلاق المفاوضات بين البلدين واستضافتها على أراضيها وحث الطرفين على تسوية مشاكلهم بالطرق السلمية ودفعهم نحو ذلك، عبر علاقاتها الجيدة مع الطرفين، دون الضغط عليهما على التوصل إلى اتفاق ملزم لكلا الطرفين".وتواصل حركة "الشباب" الصومالية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة)، شن هجمات منسقة ضد القوات الحكومية، ففي منطقة "باي" قرب بلدة بورهاكابو، نفذت الحركة هجوما دمويا بدأ بتفجيرات انتحارية بسيارات مفخخة أعقبها إطلاق نار كثيف استمر لساعات، ما أسفر عن قتلى وجرحى من الجانبين، وتبنت الحركة العملية، مؤكدة أن هدفها كان القوات المتمركزة في البلدة.وأعلن الجيش الصومالي، قبل أيام، عن تنفيذه عملية عسكرية مخططة استهدفت مواقع تتحصن فيها عناصر لمليشيات غرب إقليم باي جنوبي البلاد.وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها، في عام 2022، حملة لطرد حركة "الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) من بعض المناطق في وسط البلاد، لكن ما تزال الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.

