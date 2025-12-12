البيت الأبيض يكشف: كم كلمة تحدث بها ترامب منذ توليه الرئاسة؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251212/البيت-الأبيض-يكشف-كم-كلمة-تحدث-بها-ترامب-منذ-توليه-الرئاسة؟-1108067848.html
البيت الأبيض يكشف: كم كلمة تحدث بها ترامب منذ توليه الرئاسة؟
البيت الأبيض يكشف: كم كلمة تحدث بها ترامب منذ توليه الرئاسة؟
سبوتنيك عربي
كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، تحدث منذ عودته إلى السلطة للصحفيين بما مجموعه 2.4 مليون كلمة، أي أكثر من أربعة أضعاف حجم رواية "الحرب... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T00:43+0000
2025-12-12T00:43+0000
البيت الأبيض
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_a07248a81aa1452cb7aafc6bd54a5498.jpg
وأوضحت إحصائيات إدارة التوثيق الصحفي في البيت الأبيض أن الفترة الممتدة من 20 يناير حتى 8 ديسمبر من العام الجاري شهدت تواصل ترامب المفتوح مع الإعلاميين بما يعادل 2.4 مليون كلمة.ووفق الحسابات، فإن هذا الرقم يفوق حجم "الحرب والسلام" بمقدار 4.1 مرات، وحجم رواية "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" بـ31.1 مرة، وكتاب "فن الصفقة" بمقدار 22.2 مرة، الذي شارك ترامب نفسه في تأليفه.وأضافت الإحصاءات أن ترامب شارك في 156 لقاءً مع الصحافة، و13 اجتماعاً جماعياً مع الصحفيين، و13 مؤتمراً صحفياً، و32 لقاءً عند مروحية الرئاسة "مارين وان"، و30 لقاءً عند الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، و41 اجتماعاً على متن الطائرة الرئاسية، الى جانب ثلاثة إيجازات صحفية رسمية.وبحسب البيت الأبيض، فقد شارك ترامب في ما لا يقل عن 433 فعالية مفتوحة للصحافة منذ توليه الرئاسة.يشار إلى أن علاقة ترامب بالصحفيين كانت دائمًا متوترة ومعقدة. فخلال رئاسته السابقة، اتهم ترامب وسائل الإعلام الكبرى بتقديم تغطية منحازة ضده، وأطلق على بعض الصحفيين مصطلح "أعداء الشعب"، ورغم هذه التوترات، يعتمد ترامب على الإعلام بشكل كبير لنقل رسائله إلى جمهوره، ويحرص على السيطرة على خطاب الإعلام عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحاته المباشرة.
https://sarabic.ae/20250625/ترامب-يدعو-إلى-طرد-صحفية-مثل-الكلبة-بسبب-تعليقاتها-حول-إيران-1102069767.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_130:0:1762:1224_1920x0_80_0_0_85f6263e75dcc3d3d9862af59053edbf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
البيت الأبيض, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
البيت الأبيض, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

البيت الأبيض يكشف: كم كلمة تحدث بها ترامب منذ توليه الرئاسة؟

00:43 GMT 12.12.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، تحدث منذ عودته إلى السلطة للصحفيين بما مجموعه 2.4 مليون كلمة، أي أكثر من أربعة أضعاف حجم رواية "الحرب والسلام" للكاتب ليو تولستوي، وفقاً للبيانات الرسمية.
وأوضحت إحصائيات إدارة التوثيق الصحفي في البيت الأبيض أن الفترة الممتدة من 20 يناير حتى 8 ديسمبر من العام الجاري شهدت تواصل ترامب المفتوح مع الإعلاميين بما يعادل 2.4 مليون كلمة.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
ترامب يدعو إلى طرد صحفية "مثل الكلبة" بسبب تعليقاتها حول إيران
25 يونيو, 20:47 GMT
ووفق الحسابات، فإن هذا الرقم يفوق حجم "الحرب والسلام" بمقدار 4.1 مرات، وحجم رواية "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" بـ31.1 مرة، وكتاب "فن الصفقة" بمقدار 22.2 مرة، الذي شارك ترامب نفسه في تأليفه.
وأضافت الإحصاءات أن ترامب شارك في 156 لقاءً مع الصحافة، و13 اجتماعاً جماعياً مع الصحفيين، و13 مؤتمراً صحفياً، و32 لقاءً عند مروحية الرئاسة "مارين وان"، و30 لقاءً عند الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، و41 اجتماعاً على متن الطائرة الرئاسية، الى جانب ثلاثة إيجازات صحفية رسمية.
وبحسب البيت الأبيض، فقد شارك ترامب في ما لا يقل عن 433 فعالية مفتوحة للصحافة منذ توليه الرئاسة.
يشار إلى أن علاقة ترامب بالصحفيين كانت دائمًا متوترة ومعقدة. فخلال رئاسته السابقة، اتهم ترامب وسائل الإعلام الكبرى بتقديم تغطية منحازة ضده، وأطلق على بعض الصحفيين مصطلح "أعداء الشعب"، ورغم هذه التوترات، يعتمد ترامب على الإعلام بشكل كبير لنقل رسائله إلى جمهوره، ويحرص على السيطرة على خطاب الإعلام عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحاته المباشرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала