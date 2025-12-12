https://sarabic.ae/20251212/البيت-الأبيض-يكشف-كم-كلمة-تحدث-بها-ترامب-منذ-توليه-الرئاسة؟-1108067848.html
البيت الأبيض يكشف: كم كلمة تحدث بها ترامب منذ توليه الرئاسة؟
وأوضحت إحصائيات إدارة التوثيق الصحفي في البيت الأبيض أن الفترة الممتدة من 20 يناير حتى 8 ديسمبر من العام الجاري شهدت تواصل ترامب المفتوح مع الإعلاميين بما يعادل 2.4 مليون كلمة.ووفق الحسابات، فإن هذا الرقم يفوق حجم "الحرب والسلام" بمقدار 4.1 مرات، وحجم رواية "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" بـ31.1 مرة، وكتاب "فن الصفقة" بمقدار 22.2 مرة، الذي شارك ترامب نفسه في تأليفه.وأضافت الإحصاءات أن ترامب شارك في 156 لقاءً مع الصحافة، و13 اجتماعاً جماعياً مع الصحفيين، و13 مؤتمراً صحفياً، و32 لقاءً عند مروحية الرئاسة "مارين وان"، و30 لقاءً عند الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، و41 اجتماعاً على متن الطائرة الرئاسية، الى جانب ثلاثة إيجازات صحفية رسمية.وبحسب البيت الأبيض، فقد شارك ترامب في ما لا يقل عن 433 فعالية مفتوحة للصحافة منذ توليه الرئاسة.يشار إلى أن علاقة ترامب بالصحفيين كانت دائمًا متوترة ومعقدة. فخلال رئاسته السابقة، اتهم ترامب وسائل الإعلام الكبرى بتقديم تغطية منحازة ضده، وأطلق على بعض الصحفيين مصطلح "أعداء الشعب"، ورغم هذه التوترات، يعتمد ترامب على الإعلام بشكل كبير لنقل رسائله إلى جمهوره، ويحرص على السيطرة على خطاب الإعلام عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحاته المباشرة.
