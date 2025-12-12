https://sarabic.ae/20251212/البيت-الأبيض-يكشف-كم-كلمة-تحدث-بها-ترامب-منذ-توليه-الرئاسة؟-1108067848.html

البيت الأبيض يكشف: كم كلمة تحدث بها ترامب منذ توليه الرئاسة؟

البيت الأبيض يكشف: كم كلمة تحدث بها ترامب منذ توليه الرئاسة؟

سبوتنيك عربي

كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، تحدث منذ عودته إلى السلطة للصحفيين بما مجموعه 2.4 مليون كلمة، أي أكثر من أربعة أضعاف حجم رواية "الحرب... 12.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-12T00:43+0000

2025-12-12T00:43+0000

2025-12-12T00:43+0000

البيت الأبيض

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_a07248a81aa1452cb7aafc6bd54a5498.jpg

وأوضحت إحصائيات إدارة التوثيق الصحفي في البيت الأبيض أن الفترة الممتدة من 20 يناير حتى 8 ديسمبر من العام الجاري شهدت تواصل ترامب المفتوح مع الإعلاميين بما يعادل 2.4 مليون كلمة.ووفق الحسابات، فإن هذا الرقم يفوق حجم "الحرب والسلام" بمقدار 4.1 مرات، وحجم رواية "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" بـ31.1 مرة، وكتاب "فن الصفقة" بمقدار 22.2 مرة، الذي شارك ترامب نفسه في تأليفه.وأضافت الإحصاءات أن ترامب شارك في 156 لقاءً مع الصحافة، و13 اجتماعاً جماعياً مع الصحفيين، و13 مؤتمراً صحفياً، و32 لقاءً عند مروحية الرئاسة "مارين وان"، و30 لقاءً عند الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، و41 اجتماعاً على متن الطائرة الرئاسية، الى جانب ثلاثة إيجازات صحفية رسمية.وبحسب البيت الأبيض، فقد شارك ترامب في ما لا يقل عن 433 فعالية مفتوحة للصحافة منذ توليه الرئاسة.يشار إلى أن علاقة ترامب بالصحفيين كانت دائمًا متوترة ومعقدة. فخلال رئاسته السابقة، اتهم ترامب وسائل الإعلام الكبرى بتقديم تغطية منحازة ضده، وأطلق على بعض الصحفيين مصطلح "أعداء الشعب"، ورغم هذه التوترات، يعتمد ترامب على الإعلام بشكل كبير لنقل رسائله إلى جمهوره، ويحرص على السيطرة على خطاب الإعلام عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحاته المباشرة.

https://sarabic.ae/20250625/ترامب-يدعو-إلى-طرد-صحفية-مثل-الكلبة-بسبب-تعليقاتها-حول-إيران-1102069767.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

البيت الأبيض, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم