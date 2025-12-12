الرئيس الفلسطيني يعلن موعد عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251212/الرئيس-الفلسطيني-يعلن-موعد-عقد-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-1108091137.html
الرئيس الفلسطيني يعلن موعد عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
الرئيس الفلسطيني يعلن موعد عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T16:11+0000
2025-12-12T16:11+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0b/1106984340_0:0:1279:719_1920x0_80_0_0_fb10a4de9e5bf3f2c09d20de210b45be.jpg
وأوضح خلال كلمته في المؤتمر السنوي لحزب "إخوة إيطاليا" في العاصمة الإيطالية روما، أن "دولة فلسطينية كاملة السيادة ستكون عامل استقرار، وشريكا مسؤولا في حفظ الأمن وصنع السلام، وليست عبئا على أحد"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.وأكد عباس "تطلع الفلسطينيين للعيش بحرية وكرامة في دولة ديمقراطية حديثة تقوم على التعددية والمساواة ونبذ العنف"، مشيرا إلى أن "اعتراف الدول بدولة فلسطين يعكس قناعة بأنه استثمار في مستقبل السلام".وشدد على أن "الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستُعقد خلال عام بعد انتهاء الحرب في غزة"، مؤكدا أن "غياب الدولة الفلسطينية المستقلة يمثل ظلما تاريخيا وجذريا لعدم الاستقرار الإقليمي".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
https://sarabic.ae/20251212/إعلام-واشنطن-تطالب-تل-أبيب-بتحمل-تكاليف-إزالة-الأنقاض-من-غزة-1108070886.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0b/1106984340_0:0:1137:852_1920x0_80_0_0_a5224780d6145147a97b4b9022a57028.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي

الرئيس الفلسطيني يعلن موعد عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

16:11 GMT 12.12.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمحمود عباس
محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وأوضح خلال كلمته في المؤتمر السنوي لحزب "إخوة إيطاليا" في العاصمة الإيطالية روما، أن "دولة فلسطينية كاملة السيادة ستكون عامل استقرار، وشريكا مسؤولا في حفظ الأمن وصنع السلام، وليست عبئا على أحد"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وقال: "لقد اختارت دول عدة في الفترة الأخيرة الاعتراف بدولة فلسطين، والتي وصلت إلى 160 دولة، وذلك انطلاقا من قناعتها بأن هذا القرار هو استثمار إيجابي في مستقبل السلام والاستقرار، وليس موجها ضد أي طرف، والتي نشكرها جميعا".

وأكد عباس "تطلع الفلسطينيين للعيش بحرية وكرامة في دولة ديمقراطية حديثة تقوم على التعددية والمساواة ونبذ العنف"، مشيرا إلى أن "اعتراف الدول بدولة فلسطين يعكس قناعة بأنه استثمار في مستقبل السلام".
عائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
إعلام: واشنطن تطالب تل أبيب بتحمل تكاليف إزالة الأنقاض من غزة
06:28 GMT
وشدد على أن "الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستُعقد خلال عام بعد انتهاء الحرب في غزة"، مؤكدا أن "غياب الدولة الفلسطينية المستقلة يمثل ظلما تاريخيا وجذريا لعدم الاستقرار الإقليمي".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала