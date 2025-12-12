https://sarabic.ae/20251212/الرئيس-الفلسطيني-يعلن-موعد-عقد-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-1108091137.html
الرئيس الفلسطيني يعلن موعد عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T16:11+0000
2025-12-12T16:11+0000
2025-12-12T16:11+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0b/1106984340_0:0:1279:719_1920x0_80_0_0_fb10a4de9e5bf3f2c09d20de210b45be.jpg
وأوضح خلال كلمته في المؤتمر السنوي لحزب "إخوة إيطاليا" في العاصمة الإيطالية روما، أن "دولة فلسطينية كاملة السيادة ستكون عامل استقرار، وشريكا مسؤولا في حفظ الأمن وصنع السلام، وليست عبئا على أحد"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.وأكد عباس "تطلع الفلسطينيين للعيش بحرية وكرامة في دولة ديمقراطية حديثة تقوم على التعددية والمساواة ونبذ العنف"، مشيرا إلى أن "اعتراف الدول بدولة فلسطين يعكس قناعة بأنه استثمار في مستقبل السلام".وشدد على أن "الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستُعقد خلال عام بعد انتهاء الحرب في غزة"، مؤكدا أن "غياب الدولة الفلسطينية المستقلة يمثل ظلما تاريخيا وجذريا لعدم الاستقرار الإقليمي".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
إسرائيل
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وأوضح خلال كلمته في المؤتمر السنوي لحزب "إخوة إيطاليا" في العاصمة الإيطالية روما، أن "دولة فلسطينية كاملة السيادة ستكون عامل استقرار، وشريكا مسؤولا في حفظ الأمن وصنع السلام، وليست عبئا على أحد"، وفقا لوكالة
أنباء "وفا" الفلسطينية.
وقال: "لقد اختارت دول عدة في الفترة الأخيرة الاعتراف بدولة فلسطين، والتي وصلت إلى 160 دولة، وذلك انطلاقا من قناعتها بأن هذا القرار هو استثمار إيجابي في مستقبل السلام والاستقرار، وليس موجها ضد أي طرف، والتي نشكرها جميعا".
وأكد عباس "تطلع الفلسطينيين للعيش بحرية وكرامة في دولة ديمقراطية حديثة تقوم على التعددية والمساواة ونبذ العنف"، مشيرا إلى أن "اعتراف الدول بدولة فلسطين يعكس قناعة بأنه استثمار في مستقبل السلام".
وشدد على أن "الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستُعقد خلال عام بعد انتهاء الحرب في غزة"، مؤكدا أن "غياب الدولة الفلسطينية المستقلة يمثل ظلما تاريخيا وجذريا لعدم الاستقرار الإقليمي".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس
"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن
الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.