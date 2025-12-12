https://sarabic.ae/20251212/فنزويلا-تصوت-بالإجماع-للانسحاب-من-المحكمة-الجنائية-الدولية-1108096065.html
فنزويلا تصوت بالإجماع للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية
أعلن البرلمان الفنزويلي، تصويته على إلغاء القانون الذي يقر تبني البلاد لنظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية. 12.12.2025, سبوتنيك عربي
بوينس آيرس - سبوتنيك. وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، أمس الخميس، إن القرار يهدف إلى إعلان "عبثية مؤسسة كان من المفترض أن تحمي الشعوب، لكنها تخدم أهداف الإمبريالية الأمريكية فقط".ويشير مراقبون إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول لا تعترف باختصاص المحكمة، بما في ذلك روسيا، وأمريكا، والصين، والهند، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وعدد آخر من الدول. ووقعت 137 دولة على نظام روما الأساسي، إلا أن 124 دولة فقط صادقت عليه، بينما انسحبت بعض الدول مثل المجر، وفرضت أمريكا بقيادة، دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة بسبب ممارساتها ضد واشنطن وحلفائها، بما يشمل تجميد الأصول ومنع دخول موظفي المحكمة وأسرهم إلى البلاد.وفي السنوات الأخيرة، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق عدد من القادة العالميين، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما أثار انتقادات واسعة، وفتح جدلا حول دور المحكمة وشرعيتها الدولية. يشار إلى أن فنزويلا كانت قد صادقت على نظام روما الأساسي عام 2000 خلال رئاسة، هوغو تشافيز، (1999–2013).
بوينس آيرس - سبوتنيك. وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، أمس الخميس، إن القرار يهدف إلى إعلان "عبثية مؤسسة كان من المفترض أن تحمي الشعوب، لكنها تخدم أهداف الإمبريالية الأمريكية فقط".
ويشير مراقبون إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول لا تعترف باختصاص المحكمة، بما في ذلك روسيا، وأمريكا، والصين، والهند، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وعدد آخر من الدول.
ووقعت 137 دولة على نظام روما الأساسي، إلا أن 124 دولة فقط صادقت عليه، بينما انسحبت بعض الدول مثل المجر، وفرضت أمريكا بقيادة، دونالد ترامب، عقوبات على المحكمة بسبب ممارساتها ضد واشنطن وحلفائها، بما يشمل تجميد الأصول ومنع دخول موظفي المحكمة وأسرهم إلى البلاد.
وفي السنوات الأخيرة، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق عدد من القادة العالميين، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما أثار انتقادات واسعة، وفتح جدلا حول دور المحكمة وشرعيتها الدولية.
يشار إلى أن فنزويلا كانت قد صادقت على نظام روما الأساسي عام 2000 خلال رئاسة، هوغو تشافيز، (1999–2013).