إعلام إيراني: احتجاز 18 من أفراد طاقم ناقلة أجنبية احتجزت في خليج عمان
إعلام إيراني: احتجاز 18 من أفراد طاقم ناقلة أجنبية احتجزت في خليج عمان
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن السلطات الإيرانية اعتقلت 18 من أفراد طاقم ناقلة أجنبية احتُجزت في خليج عمان يوم الجمعة الماضي. 13.12.2025
2025-12-13T10:27+0000
2025-12-13T10:27+0000
2025-12-13T10:27+0000
وأشارت السلطة القضائية في إقليم هرمزجان، إلى أن "الناقلة كانت تحمل ستة ملايين لتر من الوقود المهرب، مما يُعد انتهاكًا جديدًا للقوانين الإيرانية المتعلقة بمكافحة تهريب الوقود".ووفقًا للبيانات الرسمية، يُعد ربان الناقلة من بين المحتجزين، حيث يجري التحقيق معهم حاليًا، وولم تُكشف تفاصيل عن هوية الناقلة أو جنسيات أفراد طاقمها، مما يُحافظ على الغموض حول الواقعة.وأوضحت السلطات، أن الناقلة ارتكبت عدة انتهاكات، بما في ذلك تجاهل أوامر التوقف، ومحاولة الفرار، وعدم توفر الوثائق اللازمة للملاحة والشحن.وأعلنت السلطات القضائية في محافظة هرمزجان الإيرانية، أمس الجمعة، ضبط ناقلة أجنبية محملة بنحو 6 ملايين لتر من الديزل المهرب في بحر سلطنة عمان قرب سواحل مدينة جاسك.وقال رئيس قضاة هرمزجان، مجتبى قهرماني، إن "عملية الضبط جاءت ضمن جهود مكافحة شبكات تهريب الوقود، موضحا أن الناقلة كانت تجوب المياه الخاضعة لولاية سلطنة عُمان دون أي وثائق شحن أو بوليصة نقل، وفقا لوسائل إعلام إيرانية".وأضاف أن طاقم السفينة، المكون من 18 بحارا من الهند وسريلانكا وبنغلاديش، كان قد أوقف جميع أجهزة الملاحة قبل ضبطها، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية صادرت الناقلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
