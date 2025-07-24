https://sarabic.ae/20250724/واشنطن-تنفي-التقارير-الإيرانية-بشأن-تحويل-مسار-مدمرة-أمريكية-في-خليج-عمان-1102991840.html
واشنطن تنفي التقارير الإيرانية بشأن تحويل مسار مدمرة أمريكية في خليج عمان
واشنطن تنفي التقارير الإيرانية بشأن تحويل مسار مدمرة أمريكية في خليج عمان
سبوتنيك عربي
نفت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ووزارة الدفاع الأمريكية، تقريرًا نشرته وسائل إعلام إيرانية يفيد بتحويل مسار مدمرة أمريكية في خليج عمان على يد القوات... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T12:56+0000
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ووصفت القيادة المركزية الأمريكية المواجهة بأنها "آمنة ومهنية"، مؤكدةً أنها لم تؤثر على مهمة "فيتزجيرالد"، متهمة إيران بمحاولة نشر معلومات مضللة.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأربعاء، بقيام مروحية إيرانية بتحذير المدمرة "دي دي جي فيتزجيرالد" الأمريكية في بحر عُمان.وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أنه "في صباح الأربعاء، قرابة الساعة العاشرة صباحًا، حاولت مدمرة أميركية تُدعى "دي دي جي فيتزجيرالد" (DDG Fitzgerald) الاقتراب من المياه الخاضعة لرقابة الجمهورية الإسلامية الإيرانية" في بحر عُمان، مؤكدة أن المدمّرة الأمريكية ردت بالتهديد باستهداف المروحية الإيرانية، وطالبتها بمغادرة المنطقة.وأشارت الوكالة إلى أنه "وردًا على التهديد المتكرّر من المدمّرة الأمريكية، دخلت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني على الخط، وأصدرت بيانًا حاسمًا أكدت فيه أن المروحية البحرية الإيرانية تخضع لحماية كاملة من الدفاع الجوي، وأن على المدمّرة الأمريكية تغيير مسارها باتجاه الجنوب".وأعلن التلفزيون الإيراني، في الآونة الأخيرة، عن إزاحة بحرية الحرس الثوري الستار عن "مدينة صاروخية" جديدة تحت الأرض في سواحل إيران الجنوبية.ولفت إلى أن القائد العام للحرس الثوري حينها، اللواء حسين سلامي، قام بزيارة واحدة من المدن العائمة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، حيث رافقه قائد تلك القوة في الزيارة.
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
واشنطن تنفي التقارير الإيرانية بشأن تحويل مسار مدمرة أمريكية في خليج عمان
نفت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ووزارة الدفاع الأمريكية، تقريرًا نشرته وسائل إعلام إيرانية يفيد بتحويل مسار مدمرة أمريكية في خليج عمان على يد القوات العسكرية الإيرانية.
ووصفت القيادة المركزية الأمريكية المواجهة بأنها "آمنة ومهنية"، مؤكدةً أنها لم تؤثر على مهمة "فيتزجيرالد"، متهمة إيران بمحاولة نشر معلومات مضللة.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأربعاء، بقيام مروحية إيرانية بتحذير المدمرة
"دي دي جي فيتزجيرالد" الأمريكية في بحر عُمان.
وذكرت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، أنه "في صباح الأربعاء، قرابة الساعة العاشرة صباحًا، حاولت مدمرة أميركية تُدعى "دي دي جي فيتزجيرالد" (DDG Fitzgerald) الاقتراب من المياه الخاضعة لرقابة الجمهورية الإسلامية الإيرانية" في بحر عُمان، مؤكدة أن المدمّرة الأمريكية ردت بالتهديد باستهداف المروحية الإيرانية، وطالبتها بمغادرة المنطقة.
وأشارت الوكالة إلى أنه "وردًا على التهديد المتكرّر من المدمّرة الأمريكية، دخلت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني على الخط، وأصدرت بيانًا حاسمًا أكدت فيه أن المروحية البحرية الإيرانية تخضع لحماية كاملة من الدفاع الجوي، وأن على المدمّرة الأمريكية تغيير مسارها باتجاه الجنوب".
وأعلن التلفزيون الإيراني، في الآونة الأخيرة، عن إزاحة بحرية الحرس الثوري الستار عن "مدينة صاروخية" جديدة تحت الأرض
في سواحل إيران الجنوبية.
وأشار إلى أن البحرية التابعة للحرس الثوري قد كشفت، في وقت سابق، عن أجزاء من قاعدة استراتيجية لها في أعماق الأرض.
ولفت إلى أن القائد العام للحرس الثوري حينها، اللواء حسين سلامي
، قام بزيارة واحدة من المدن العائمة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، حيث رافقه قائد تلك القوة في الزيارة.