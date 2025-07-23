https://sarabic.ae/20250723/البحرية-الإيرانية-تحذر-مدمرة-أمريكية-في-بحر-عمان-فيديو-1102944368.html

البحرية الإيرانية تحذر مدمرة أمريكية في بحر عمان... فيديو

البحرية الإيرانية تحذر مدمرة أمريكية في بحر عمان... فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بقيام مروحية إيرانية بتحذير المدمرة "دي دي جي فيتزجيرالد" الأمريكية في بحر عُمان. 23.07.2025, سبوتنيك عربي

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2025-07-23T12:40+0000

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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأنه "في صباح يوم الأربعاء، قرابة الساعة العاشرة صباحًا، حاولت مدمرة أميركية تُدعى "دي دي جي فيتزجيرالد" (DDG Fitzgerald) الاقتراب من المياه الخاضعة لرقابة الجمهورية الإسلامية الإيرانية" في بحر عُمان، مؤكدة أن المدمّرة الأمريكية ردت بالتهديد باستهداف المروحية الإيرانية، وطالبتها بمغادرة المنطقة.وأشارت الوكالة إلى أنه "وردًا على التهديد المتكرّر من المدمّرة الأمريكية، دخلت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني على الخط، وأصدرت بيانًا حاسمًا أكدت فيه أن المروحية البحرية الإيرانية تخضع لحماية كاملة من الدفاع الجوي، وأن على المدمّرة الأمريكية تغيير مسارها باتجاه الجنوب".وأعلن التلفزيون الإيراني، في الآونة الأخيرة، عن إزاحة بحرية الحرس الثوري الستار عن "مدينة صاروخية" جديدة تحت الأرض في سواحل إيران الجنوبية.ولفتت إلى أن القائد العام للحرس الثوري حينها، اللواء حسين سلامي، قام بزيارة واحدة من المدن العائمة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، حيث رافقه قائد تلك القوة في الزيارة.وأوضح العميد شاهي، في مؤتمر صحفي، أن تحصینات الحرس الثوری للحفاظ على المقدرات، سيزاح الستار عنها في إطار المعرض، مشيرا إلى أن "المعرض سيشمل عرض القوارب الدورية والقنالية للحرس لأول مرة، بهيكل مصنوع من الألمنيوم، فضلا عن الانجازات بمجال الذكاء الصناعي والكمومية".وتابع العميد بزم شاهي: "أنشطة الحرس ستعرض في قسمين، الأول في إطار الدفاع عن نظام الجمهورية الاسلامية، والثاني يخص اقتدار البلاد ومواجهة العدو، وتقديم الخدمات للناس"، حسبما ذكرته وكالة أنباء "فارس".وأضاف أن "الحرس الثوري على مدى السنوات الأخيرة قام بإنشاء 525 كلم من سكك الحديد، و64 كلم من مترو الأنفاق، و76 كلم من الطرق السريعة وغيرها، بجانب بناء 9 سدود و36 كلم من قنوات المياه، وإيصالها إلى بحيرة "أرومية"، فضلا عن 16 مليون متر مكعب من عمليات الكري في الموانئ وصناعة ناقلتي نفط".

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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم