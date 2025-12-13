الأردن يحبط 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر بالونات موجهة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى غزة.. الدبيبة يطالب بالاستفتاء على الدستور لحل أزمة ليبيا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251213/الأردن-يحبط-4-محاولات-لتهريب-كميات-كبيرة-من-المواد-المخدرة-عبر-بالونات-موجهة-1108125205.html
الأردن يحبط 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر بالونات موجهة
الأردن يحبط 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر بالونات موجهة
سبوتنيك عربي
أحبطت قوات المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية، فجر اليوم السبت، أربع محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة على الواجهة الحدودية ضمن نطاق مسؤوليتها. 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T14:42+0000
2025-12-13T14:42+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/12/1065233775_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eb8f04253b5b11968c7aecbb10dd33cb.jpg
وكانت عمليات التهريب تعتمد على بالونات موجهة بأجهزة تحكم بدائية الصنع، حيث تمكنت قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، من رصد البالونات في مواقع متفرقة، ثم التعامل معها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية. وقد تم تسليم المواد المخدرة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وأضافت أنه تم رصد البالونات في موقعين منفصلين على طول الواجهة الشرقية ضمن منطقة مسئوليتها، حيث جرى التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق بين قوات حرس الحدود والأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
https://sarabic.ae/20251122/الجيش-الأردني-يحبط-تهريب-مخدرات-بطائرة-درون-ويسقطها-داخل-الأراضى-الأردنية--1107404069.html
https://sarabic.ae/20251006/الأردن-وسوريا-يعلنان-عن-تنسيق-أمني-مشترك-لمكافحة-تهريب-المخدرات-1105663326.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/12/1065233775_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4ab59a9871e954f4a9daaa467546abbb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي

الأردن يحبط 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر بالونات موجهة

14:42 GMT 13.12.2025
© Sputnik . Firas Al Ahmadضبط شحنة مخدرات في درعا أثناء محاولة تهريبها نحو الأراضي الأردنية
ضبط شحنة مخدرات في درعا أثناء محاولة تهريبها نحو الأراضي الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© Sputnik . Firas Al Ahmad
تابعنا عبر
أحبطت قوات المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية، فجر اليوم السبت، أربع محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة على الواجهة الحدودية ضمن نطاق مسؤوليتها.
وكانت عمليات التهريب تعتمد على بالونات موجهة بأجهزة تحكم بدائية الصنع، حيث تمكنت قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، من رصد البالونات في مواقع متفرقة، ثم التعامل معها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.
الجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
الجيش الأردني يحبط تهريب مخدرات بطائرة "درون" ويسقطها داخل الأراضى الأردنية
22 نوفمبر, 18:57 GMT
وقد تم تسليم المواد المخدرة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت أن المنطقة العسكرية الشرقية قد أحبطت، مطلع هذا الشهر، محاولتين لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، كانت محملة بواسطة بالونات موجهة عبر أجهزة بدائية الصنع.

أجهزة الأمن السورية تضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
الأردن وسوريا يعلنان عن تنسيق أمني مشترك لمكافحة تهريب المخدرات
6 أكتوبر, 05:26 GMT
وأضافت أنه تم رصد البالونات في موقعين منفصلين على طول الواجهة الشرقية ضمن منطقة مسئوليتها، حيث جرى التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق بين قوات حرس الحدود والأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.
وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала