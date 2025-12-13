https://sarabic.ae/20251213/الأردن-يحبط-4-محاولات-لتهريب-كميات-كبيرة-من-المواد-المخدرة-عبر-بالونات-موجهة-1108125205.html
الأردن يحبط 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر بالونات موجهة
الأردن يحبط 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر بالونات موجهة
سبوتنيك عربي
أحبطت قوات المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية، فجر اليوم السبت، أربع محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة على الواجهة الحدودية ضمن نطاق مسؤوليتها. 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T14:42+0000
2025-12-13T14:42+0000
2025-12-13T14:42+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/12/1065233775_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eb8f04253b5b11968c7aecbb10dd33cb.jpg
وكانت عمليات التهريب تعتمد على بالونات موجهة بأجهزة تحكم بدائية الصنع، حيث تمكنت قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، من رصد البالونات في مواقع متفرقة، ثم التعامل معها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية. وقد تم تسليم المواد المخدرة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وأضافت أنه تم رصد البالونات في موقعين منفصلين على طول الواجهة الشرقية ضمن منطقة مسئوليتها، حيث جرى التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق بين قوات حرس الحدود والأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
https://sarabic.ae/20251122/الجيش-الأردني-يحبط-تهريب-مخدرات-بطائرة-درون-ويسقطها-داخل-الأراضى-الأردنية--1107404069.html
https://sarabic.ae/20251006/الأردن-وسوريا-يعلنان-عن-تنسيق-أمني-مشترك-لمكافحة-تهريب-المخدرات-1105663326.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/12/1065233775_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_4ab59a9871e954f4a9daaa467546abbb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي
الأردن يحبط 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر بالونات موجهة
أحبطت قوات المنطقة العسكرية الشرقية الأردنية، فجر اليوم السبت، أربع محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة على الواجهة الحدودية ضمن نطاق مسؤوليتها.
وكانت عمليات التهريب تعتمد على بالونات موجهة بأجهزة تحكم بدائية الصنع، حيث تمكنت قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، من رصد البالونات
في مواقع متفرقة، ثم التعامل معها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.
وقد تم تسليم المواد المخدرة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت أن المنطقة العسكرية الشرقية قد أحبطت، مطلع هذا الشهر، محاولتين لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، كانت محملة بواسطة بالونات موجهة عبر أجهزة بدائية الصنع.
وأضافت أنه تم رصد البالونات في موقعين منفصلين على طول الواجهة الشرقية ضمن منطقة مسئوليتها، حيث جرى التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق بين قوات حرس الحدود والأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات
، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.
وأكدت القوات المسلحة الأردنية
أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.