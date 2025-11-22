الجيش الأردني يحبط تهريب مخدرات بطائرة "درون" ويسقطها داخل الأراضى الأردنية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251122/الجيش-الأردني-يحبط-تهريب-مخدرات-بطائرة-درون-ويسقطها-داخل-الأراضى-الأردنية--1107404069.html
الجيش الأردني يحبط تهريب مخدرات بطائرة "درون" ويسقطها داخل الأراضى الأردنية
الجيش الأردني يحبط تهريب مخدرات بطائرة "درون" ويسقطها داخل الأراضى الأردنية
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة عبر طائرة مسيرة (درون) على الواجهة الغربية... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T18:57+0000
2025-11-22T18:57+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100066594_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_374c3f60df44630c2500e1caba732174.jpg
وأوضح بيان للقوات المسلحة، نقلته وكالة الأنباء الأردنية، أن قوات حرس الحدود رصدت الطائرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية.وأكد البيان أنه تم التحفظ على المواد المخدرة المضبوطة وتسليمها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.وكان الجيش الأردني قد أعلن، الثلاثاءالماضي، إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة إلى المملكة بواسطة طائرتين مسيرتين، في عملية نفذتها المنطقة العسكرية الجنوبية على الواجهة الغربية، وسط تصاعد التحذيرات من استخدام الطائرات دون طيار في شبكات التهريب الإقليمية.وأكد الجيش أنه "تم تحويل المضبوطات للجهات المختصة" لإكمال الإجراءات القانونية.وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت، يوليو الماضي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.وأضاف المصدر أنه "تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة خلال عمليات التفتيش، وتم تسليمها للجهات المختصة"، مؤكدًا استمرار الجيش الأردني في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات وحماية أمن المملكة، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وفي شهر مايو/ أيار 2025، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، عن إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة عبر معبر "جابر" الحدودي مع سوريا، وذلك بالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية.وفي يناير/ كانون الثاني 2025، شهدت بادية محافظة السويداء جنوبي سوريا، غارات جوية من قبل سلاح الطيران الأردني، استهدفت مواقع تابعة لأحد تجار المخدرات في بلدة الشعاب.وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أكد في وقت سابق، أن بلاده اتفقت مع سوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود، خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية عمان.
https://sarabic.ae/20251007/الجيش-الأردني-يعلن-سقوط-شظايا-جسم-متفجر-في-العقبة-دون-إصابات-فيديو--1105730245.html
https://sarabic.ae/20251118/الجيش-الأردني-يحبط-تهريب-مخدرات-بواسطة-طائرتين-مسيرتين-1107261993.html
https://sarabic.ae/20250613/الجيش-الأردني-يعلن-اعتراض-صواريخ-وطائرات-مسيرة-دخلت-مجاله-الجوي-1101618139.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100066594_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_86761b05448bdcd1138e2001287a4efe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

الجيش الأردني يحبط تهريب مخدرات بطائرة "درون" ويسقطها داخل الأراضى الأردنية

18:57 GMT 22.11.2025
© AP Photo / Raad Adaylehالجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية
الجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Raad Adayleh
تابعنا عبر
أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة عبر طائرة مسيرة (درون) على الواجهة الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها.
وأوضح بيان للقوات المسلحة، نقلته وكالة الأنباء الأردنية، أن قوات حرس الحدود رصدت الطائرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية.
وأكد البيان أنه تم التحفظ على المواد المخدرة المضبوطة وتسليمها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
الجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
الجيش الأردني يعلن سقوط شظايا جسم متفجر في العقبة دون إصابات.. فيديو
7 أكتوبر, 15:01 GMT
وكان الجيش الأردني قد أعلن، الثلاثاءالماضي، إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة إلى المملكة بواسطة طائرتين مسيرتين، في عملية نفذتها المنطقة العسكرية الجنوبية على الواجهة الغربية، وسط تصاعد التحذيرات من استخدام الطائرات دون طيار في شبكات التهريب الإقليمية.
وأوضح الجيش في بيان رسمي: "أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية.
وأكد الجيش أنه "تم تحويل المضبوطات للجهات المختصة" لإكمال الإجراءات القانونية.
الجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
الجيش الأردني يحبط تهريب مخدرات بواسطة طائرتين مسيرتين
18 نوفمبر, 20:39 GMT
وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت، يوليو الماضي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.
وأوضح مصدر عسكري أردني مسؤول، أن "قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومكافحة المخدرات، رصدت تحركات لمجموعة مهربين حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، فتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أجبرهم على التراجع داخل الأراضي السورية".
وأضاف المصدر أنه "تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة خلال عمليات التفتيش، وتم تسليمها للجهات المختصة"، مؤكدًا استمرار الجيش الأردني في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات وحماية أمن المملكة، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
الجيش الأردني يستعد لمناورات الأسد المتأهب 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2025
الجيش الأردني يعلن اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة دخلت مجاله الجوي
13 يونيو, 07:59 GMT
وفي شهر مايو/ أيار 2025، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، عن إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة عبر معبر "جابر" الحدودي مع سوريا، وذلك بالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية.
وفي يناير/ كانون الثاني 2025، شهدت بادية محافظة السويداء جنوبي سوريا، غارات جوية من قبل سلاح الطيران الأردني، استهدفت مواقع تابعة لأحد تجار المخدرات في بلدة الشعاب.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أكد في وقت سابق، أن بلاده اتفقت مع سوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود، خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية عمان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала