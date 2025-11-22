https://sarabic.ae/20251122/الجيش-الأردني-يحبط-تهريب-مخدرات-بطائرة-درون-ويسقطها-داخل-الأراضى-الأردنية--1107404069.html

الجيش الأردني يحبط تهريب مخدرات بطائرة "درون" ويسقطها داخل الأراضى الأردنية

سبوتنيك عربي

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة عبر طائرة مسيرة (درون) على الواجهة الغربية... 22.11.2025, سبوتنيك عربي

أخبار الأردن

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100066594_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_374c3f60df44630c2500e1caba732174.jpg

وأوضح بيان للقوات المسلحة، نقلته وكالة الأنباء الأردنية، أن قوات حرس الحدود رصدت الطائرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية.وأكد البيان أنه تم التحفظ على المواد المخدرة المضبوطة وتسليمها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.وكان الجيش الأردني قد أعلن، الثلاثاءالماضي، إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة إلى المملكة بواسطة طائرتين مسيرتين، في عملية نفذتها المنطقة العسكرية الجنوبية على الواجهة الغربية، وسط تصاعد التحذيرات من استخدام الطائرات دون طيار في شبكات التهريب الإقليمية.وأكد الجيش أنه "تم تحويل المضبوطات للجهات المختصة" لإكمال الإجراءات القانونية.وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت، يوليو الماضي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.وأضاف المصدر أنه "تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة خلال عمليات التفتيش، وتم تسليمها للجهات المختصة"، مؤكدًا استمرار الجيش الأردني في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات وحماية أمن المملكة، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وفي شهر مايو/ أيار 2025، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، عن إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة عبر معبر "جابر" الحدودي مع سوريا، وذلك بالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية.وفي يناير/ كانون الثاني 2025، شهدت بادية محافظة السويداء جنوبي سوريا، غارات جوية من قبل سلاح الطيران الأردني، استهدفت مواقع تابعة لأحد تجار المخدرات في بلدة الشعاب.وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أكد في وقت سابق، أن بلاده اتفقت مع سوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود، خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية عمان.

